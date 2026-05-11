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सोनप्रयाग में भीड़ का नजारा देख उठे सवाल, उत्तराखंड चारधाम में कैरिंग कैपेसिटी कितनी जरूरी? एक्सपटर्स ने जताई चिंता

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है. चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों की भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा में 10 मई तक यानी 22 दिनों में करीब साढ़े दस लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. बेकाबू होती श्रद्धालुओं की भीड़ का एक नजारा सोनप्रयाग में देखने को मिला. इस वीडियो के बाद चारधाम यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी पर सवाल उड़े होने लगे है. क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ कई संकट का न्यौता भी दे सकते है, जानिए कैसे?

भीड़ भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है: भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है. क्योंकि इससे न सिर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि ग्लेशियर झीलों का आकार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है. यही वजह है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती आमद पर सवाल उठाने लगे हैं.

संवेदनशील इलाकों में लिमिट से ज्यादा भीड़ सही नहीं: दरअसल, बीते कुछ सालों में जिस तरह से उत्तराखंड चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था बनाई गई थी. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सके. साथ ही पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में लोगों की दवाब भी कम हो, लेकिन इस साल कैरिंग कैपेसिटीकी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया है.

कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था इस साल खत्म: कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था खत्म करने से न सिर्फ सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है. चारधाम के लिए पहले सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, उसके अनुसार केदारनाथ धाम में 12 हजार, बदरीनाथ में 15 हजार, गंगोत्री में 7 हजार और यमुनोत्री धाम में चार हजार श्रद्धालु ही प्रति दिन दर्शन के लिए जा सकते है. फिलहाल तो चारधामों में श्रद्धालु इससे दो गुनी संख्या में पहुंच रहे है.

एक्सपटर्स की चिंता: कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम में पहुंचने से एक तो व्यवस्थाएं पटरी से उतर रही है, दूसरा ट्रैफिक जाम लग रहा है, जो कभी न कभी घातक भी साबित हो सकता है. इसीलिए एक्सपर्ट भी चारधाम में कैरिंग कैपेसिटी को महत्वपूर्ण मान रहे है.