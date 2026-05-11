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सोनप्रयाग में भीड़ का नजारा देख उठे सवाल, उत्तराखंड चारधाम में कैरिंग कैपेसिटी कितनी जरूरी? एक्सपटर्स ने जताई चिंता

चारधाम में जिस तरह से भक्त उमड़ रहे हैं, उससे एक्सटर्स चिंता में है. केरिंग कैपेसिटी पर फिर से बात होने लगी. रिपोर्ट- रोहित सोनी.

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उत्तराखंड चारधाम में कैरिंग कैपेसिटी कितनी जरूरी? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 3:09 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है. चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों की भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा में 10 मई तक यानी 22 दिनों में करीब साढ़े दस लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. बेकाबू होती श्रद्धालुओं की भीड़ का एक नजारा सोनप्रयाग में देखने को मिला. इस वीडियो के बाद चारधाम यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी पर सवाल उड़े होने लगे है. क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ कई संकट का न्यौता भी दे सकते है, जानिए कैसे?

भीड़ भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है: भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है. क्योंकि इससे न सिर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि ग्लेशियर झीलों का आकार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है. यही वजह है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती आमद पर सवाल उठाने लगे हैं.

संवेदनशील इलाकों में लिमिट से ज्यादा भीड़ सही नहीं: दरअसल, बीते कुछ सालों में जिस तरह से उत्तराखंड चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था बनाई गई थी. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सके. साथ ही पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में लोगों की दवाब भी कम हो, लेकिन इस साल कैरिंग कैपेसिटीकी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया है.

कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था इस साल खत्म: कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था खत्म करने से न सिर्फ सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है. चारधाम के लिए पहले सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, उसके अनुसार केदारनाथ धाम में 12 हजार, बदरीनाथ में 15 हजार, गंगोत्री में 7 हजार और यमुनोत्री धाम में चार हजार श्रद्धालु ही प्रति दिन दर्शन के लिए जा सकते है. फिलहाल तो चारधामों में श्रद्धालु इससे दो गुनी संख्या में पहुंच रहे है.

एक्सपटर्स की चिंता: कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम में पहुंचने से एक तो व्यवस्थाएं पटरी से उतर रही है, दूसरा ट्रैफिक जाम लग रहा है, जो कभी न कभी घातक भी साबित हो सकता है. इसीलिए एक्सपर्ट भी चारधाम में कैरिंग कैपेसिटी को महत्वपूर्ण मान रहे है.

प्रदेश के किसी भी हिल टाउन में अगर कैरिंग कैपेसिटी (Carrying Capacity) से अधिक पब्लिक जाएगी, तो विनाश होगा. जिसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव भी होंगे. इसमें गर्मी बढ़ना, ग्लेशियर मेल्ट होगा और वेस्ट जनरेट होना शामिल है. अधिक कूड़ा निकलने और उनके जलने से न सिर्फ हीट उत्पन्न हो रही है, बल्कि उससे निकलने वाला ब्लैक कार्बन ग्लेशियर पर डिपॉजिट हो रहा है, जिस वजह से न सिर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि उसका थिकनेस भी कम हो रहा है.
- आशीष गर्ग, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट -

क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट आशीष गर्ग सरकार के इस कदम को सही नहीं बता रहे हैं. उनका कहना है कि कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहिए.

सरकार अगर इसके बारे में सचेत है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि हर साल स्थिति बिगड़ती जा रही है. ग्लेशियर पीछे खिसकती जा रही है. साथ ही हरियाली भी कम होती जा रही है, जो सभी के लिए एक चिंता का विषय है.
- आशीष गर्ग, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट -

चारधाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के सवाल पर एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के सदस्य डॉ दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और प्रतिदिन की कैपेसिटी निर्धारित होती है, जिससे चारधाम यात्रा मैनेज हो रहा है.

यूएसडीएमए के चेयरमैन सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है. कैरिंग कैपेसिटी का होना काफी महत्वपूर्ण है और सरकार कर भी रही है.
- डॉ दिनेश कुमार असवाल, सदस्य, एनडीएमए -

उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी कैरिंग कैपेसिटी को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं.

कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए धामों में जितनी जगह है, उतने ही यात्राएं वहां जाने चाहिए, लेकिन तीर्थ पुरोहितों और होटल व्यापारियों का लगता है कि यात्रा को सबके लिए खोल दीजिए. जबकि ऐसी स्थिति पहाड़ में नहीं होनी चाहिए. क्योंकि, पहाड़ पर लिमिटेड जगह है, ऐसे में उसकी कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए.
-सतपाल महाराज- पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड-

सतपाल महाराज का कहना है कि सभी लोगों को ये समझना चाहिए. सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा सरल, सुरक्षित और अच्छी हो। महाराज ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो सीधे चारधाम यात्रा पर ना जाएं, बल्कि रुक-रुक कर जाएं, क्योंकि इससे हृदय पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है. लिहाजा, स्वास्थ्य परीक्षण और यात्रा में ब्रेक करते हुए अपनी चारधाम यात्रा को संपन्न करे.

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