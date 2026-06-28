सरकार आध्यात्मिक पर्यटन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत, हितधारकों का भी मिला साथ
वर्चुअल टूर और धार्मिक समारोहों की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल बुकिंग में व्यापक बदलाव आए हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 28, 2026 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली : टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स और सरकार मिलकर देश के आध्यात्मिक टूरिज्म इकोसिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए तीर्थ स्थलों को टिकाऊ आर्थिक विकास के जरिया के तौर पर विकसित किया जा रहा है.जानकारों का मानना है कि भारत में पवित्र स्थलों का एक बड़ा नेटवर्क है - जिसमें ज्योतिर्लिंग, शक्ति पीठ, मशहूर तीर्थ केंद्र और दूसरी आध्यात्मिक जगहें शामिल हैं.
इनमें आध्यात्मिक टूरिज़्म के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले हब बनने की बहुत क्षमता है. उनका कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कनेक्टिविटी, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन प्लानिंग से देश और विदेश के तीर्थयात्री आकर्षित हो सकते हैं. साथ ही, इससे रोजगार पैदा होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जानकारों के मुताबिक, एक समग्र नजरिए से आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने से न सिर्फ इन जगहों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका के मौके भी बनेंगे.
जानकारों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में आध्यात्मिक टूरिज्म के विकास के अगले चरण में इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. ये सर्किट तीर्थ स्थलों को विरासत से जुड़ी जगहों, सांस्कृतिक आकर्षणों और स्थानीय अनुभवों से आसानी से जोड़ेंगे, जिससे पर्यटक उस इलाके को पूरी तरह से अनुभव कर पाएंगे.
भारत का घरेलू टूरिज्म मार्केट स्थानीय समुदायों, उद्यमियों, होमस्टे चलाने वालों और टूरिज्म से जुड़े दूसरे लोगों के लिए बड़े मौके देता है. टूरिज्म से जुड़ी आजीविका को मजबूत करके, आध्यात्मिक स्थल समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास के अहम जरिया बन सकते हैं.
प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका :प्रौद्योगिकी से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है. वर्चुअल टूर और धार्मिक समारोहों की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म और सुगम यात्रा समाधानों तक, तकनीकी नवाचार आध्यात्मिक पर्यटन को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए अधिक सुलभ, सुविधाजनक और आकर्षक बना सकते हैं.
विशेषज्ञ भीड़ प्रबंधन को लेकर आगाह करते हैं :उद्योग के हितधारकों का सुझाव है कि सतत गंतव्य प्रबंधन—जैसे स्वच्छता, प्रभावी भीड़ प्रबंधन, वहन क्षमता नियोजन और मजबूत नागरिक अवसंरचना—को भविष्य की विकास योजनाओं के केंद्र में रखा जाना चाहिए ताकि तीर्थ केंद्रों का आध्यात्मिक महत्व आगंतुकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप बना रहे.
अवसंरचना विकास :आतिथ्य उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क में बड़े सुधारों के लिए सरकार की पहलों ने इस क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव रखी है. आगे चलकर, विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन अनुभव विकसित करने के लिए सरकारों, पर्यटन हितधारकों और स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक होगा.
आतिथ्य उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है:“सरकार द्वारा आध्यात्मिक पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रयासों से घरेलू पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यह उत्साहजनक है कि सरकार देश भर में आध्यात्मिक पर्यटन के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, जिससे घरेलू पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा. हालांकि, पर्यटकों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय बसु ने ईटीवी भारत को बताया, "सुरक्षा नियमों और विनियमों को हर पर्यटन स्थल पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वह होटल हो, होमस्टे हो या अन्य पर्यटक सुविधाएं हों.”
हाल ही में दिल्ली के एक होमस्टे में हुई आगजनी की घटना का उदाहरण देते हुए, जिसमें पर्यटकों की जान चली गई, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल जानमाल का दुखद नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पर्यटन स्थल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाती हैं और पर्यटकों के विश्वास को कम करती हैं.
उन्होंने आगे कहा, "सुरक्षा में एक भी बड़ी चूक किसी भी पर्यटन स्थल की छवि पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है. भारत द्वारा अपने आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के साथ-साथ, सुरक्षा, आपातकालीन तैयारियों और नियामक अनुपालन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना पर्यटकों का विश्वास बनाए रखने और इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण होगा."
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष (जनसंपर्क परिषद) राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, “हमने पिछले साल पर्यटन मंत्रालय, आतिथ्य उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कीं और इस साल भी आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा जारी रखी है. नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले के आयोजन के साथ, इन स्थानों पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. आगंतुकों के सुरक्षित और आरामदायक अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाना आवश्यक है.”
उन्होंने आगे कहा, “अधिकारियों को मजबूत भीड़ प्रबंधन प्रणाली लागू करने और सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. पर्याप्त नागरिक सुविधाएं, परिवहन व्यवस्था, स्वच्छता और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी बड़ी संख्या में आगंतुकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होंगे.”
2014-2025 के दौरान पर्यटक :सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2025 के बीच भारत में 181.25 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए, जो एक ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर देश की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.
इसी दौरान, देश में 93.35 मिलियन विदेशी पर्यटक आए. ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के बीच अंतर बताते हैं. अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में भारत आने वाले सभी लोग शामिल हैं, जिनमें विदेशी नागरिक और अनिवासी भारतीय दोनों आते हैं. वहीं, विदेशी पर्यटकों का मतलब सिर्फ उन विदेशी नागरिकों से है जो इस दौरान पर्यटन और दूसरे मंजूर कामों के लिए देश आए थे.
प्रसाद स्कीम:आध्यात्मिक पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को समझते हुए, सरकार 'पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव' (PRASHAD) स्कीम के तहत तीर्थस्थलों पर बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है. इस पहल के तहत, देश भर में प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे और पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन एकीकृत विकास परियोजनाओं से सोमनाथ, श्रीशैलम और उत्तर प्रदेश में गोवर्धन जैसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले तीर्थस्थलों पर पहुंच, सुविधा और सुरक्षा बेहतर हुई है.
पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि यह स्कीम बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचा बनाने, कनेक्टिविटी सुधारने, सार्वजनिक सुविधाओं को अपग्रेड करने और इन जगहों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने पर ध्यान देती है, साथ ही धार्मिक पर्यटन के टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देती है.
केंद्रीय बजट 2026-27:केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, बजट में 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी' और मशहूर पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइडों की स्किलिंग (कौशल विकास) के प्रस्तावों के ज़रिए इस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है. भारत की पर्यटन से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने तक ही सीमित नहीं हैं.
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