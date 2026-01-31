ETV Bharat / bharat

'ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान देने की जरूरत', क्या बजट में टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट?

लद्दाख का एक गांव (फाइल फोटो) ( AFP )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: पर्यटन उद्योग के जानकारों को उम्मीद है कि इस बजट में उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिससे उद्योग को राहत मिलेगी. जानकारों का कहना है कि यह ग्रामीण और ग्रामीण पर्यटन की असली क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में सिर्फ पहला कदम है. हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने रूरल सर्किट को एक विषयगत सर्किट के तौर पर पहचाना है और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए प्रस्ताव शुरू किए हैं. जानकारों ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन पर लगातार ध्यान देने और लोगों को सबसे पहले रखने की जरूरत है. बुनियादी ढांचे की कमी, कौशल विकास की कमी, कमजोर मार्केटिंग और जमीनी स्तर पर तालमेल की कमी से विकास रुक रही है. इस सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण पर्यटन रोजगार पैदा करने, उद्यमिता और सबको साथ लेकर चलने वाले आर्थिक विकास के लिए एक मुख्य स्रोत का काम कर सकता है. वे बताते हैं कि गांव असली सांस्कृतिक अनुभव, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, क्राफ्ट और कुदरती नजारे देते हैं. ऐसी चीजें जिनकी आज के अनुभव से चलने वाले ट्रैवलर ज्यादा कीमत लगा रहे हैं. जब सोच-समझकर विकास किया जाता है, तो ग्रामीण पर्यटन सांस्कृतिक और पर्यावरण एकता को बनाए रखते हुए स्थानीय लोगों के लिए रोजी-रोटी का जुगाड़ कर सकता है. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के ऑनरेरी ट्रेजरर गरिश ओबेरॉय ने ईटीवी भारत को बताया कि, "सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम कर रही है. इस सेक्टर पर ध्यान देने और सही गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर विदेशी पर्यटक ग्रामीण पर्यटन में दिलचस्पी लेते हैं. असल में, सरकार को सबसे पहले पर्यटकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्की करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि इस बजट में हमारे सुझावों को शामिल किया जाएगा और उद्योग को राहत मिलेगी. गरिश ओबेरॉय ने कहा कि, मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान, संगठन ने पर्यटन अवसंरचना के विकास, टियर II और III शहरों के बीच बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया में आसानी, बेहतर सेफ्टी और नॉर्थ-ईस्ट राज्य घूमने के लिए परिवहन सुविधा की मांग की.