'ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान देने की जरूरत', क्या बजट में टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट?
पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि इस बजट में हमारे सुझावों को शामिल किया जाएगा और उद्योग को राहत मिलेगी.
Published : January 31, 2026 at 6:26 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: पर्यटन उद्योग के जानकारों को उम्मीद है कि इस बजट में उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिससे उद्योग को राहत मिलेगी. जानकारों का कहना है कि यह ग्रामीण और ग्रामीण पर्यटन की असली क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में सिर्फ पहला कदम है.
हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने रूरल सर्किट को एक विषयगत सर्किट के तौर पर पहचाना है और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए प्रस्ताव शुरू किए हैं.
जानकारों ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन पर लगातार ध्यान देने और लोगों को सबसे पहले रखने की जरूरत है. बुनियादी ढांचे की कमी, कौशल विकास की कमी, कमजोर मार्केटिंग और जमीनी स्तर पर तालमेल की कमी से विकास रुक रही है. इस सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण पर्यटन रोजगार पैदा करने, उद्यमिता और सबको साथ लेकर चलने वाले आर्थिक विकास के लिए एक मुख्य स्रोत का काम कर सकता है.
वे बताते हैं कि गांव असली सांस्कृतिक अनुभव, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, क्राफ्ट और कुदरती नजारे देते हैं. ऐसी चीजें जिनकी आज के अनुभव से चलने वाले ट्रैवलर ज्यादा कीमत लगा रहे हैं. जब सोच-समझकर विकास किया जाता है, तो ग्रामीण पर्यटन सांस्कृतिक और पर्यावरण एकता को बनाए रखते हुए स्थानीय लोगों के लिए रोजी-रोटी का जुगाड़ कर सकता है.
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के ऑनरेरी ट्रेजरर गरिश ओबेरॉय ने ईटीवी भारत को बताया कि, "सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम कर रही है. इस सेक्टर पर ध्यान देने और सही गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर विदेशी पर्यटक ग्रामीण पर्यटन में दिलचस्पी लेते हैं. असल में, सरकार को सबसे पहले पर्यटकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्की करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि, पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि इस बजट में हमारे सुझावों को शामिल किया जाएगा और उद्योग को राहत मिलेगी. गरिश ओबेरॉय ने कहा कि, मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान, संगठन ने पर्यटन अवसंरचना के विकास, टियर II और III शहरों के बीच बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया में आसानी, बेहतर सेफ्टी और नॉर्थ-ईस्ट राज्य घूमने के लिए परिवहन सुविधा की मांग की.
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के से जुड़े एक्सपर्ट जुड़े प्रणय अनेजा ने भी इसी तरह की राय रखते हुए ईटीवी भारत को बताया कि, पर्यटन उद्योग के लोग कई बार मंत्रालय गए हैं और सेक्टर की बेहतरी के लिए सुझाव दिए हैं. अगर सरकार सभी निकासी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करे तो इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
मंत्रालय के मुताबिक, पर्यटन स्थल और उत्पाद, जिसमें ग्रामीण पर्यटन भी शामिल है, का विकास और प्रमोशन संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन करती है. यह अलग-अलग पहलों के जरिए, पूरे तरीके से भारत को प्रमोट करता है. चल रही सक्रियता के हिस्से के तौर पर, रूरल होमस्टे और रूरल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है.
गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा को बताया कि, पर्यटन मंत्रालय एक नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रमोशन के जरिए अलग-अलग टूरिज्म डेस्टिनेशन और रूरल टूरिज्म के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है.
उन्होंने कहा कि, मंत्रालय ने ग्रामीण सर्किट को एक थीम वाले सर्किट के तौर पर अंकुरित किया है. राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के साथ सलाह-मशविरा करके गाइडलाइंस के हिसाब से, ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन से जुड़े आधारभूत संरचना के विकास के परियोजनाएं और प्रस्ताव को सर्किट के तहत विकास के लिए अंकुरित किया है.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आर्थिक मदद
मंत्रालय के अनुसार, यह अपनी आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और प्रचार (DPPH) स्कीम के तहत टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को आर्थिक मदद देता है. पिछले तीन सालों में इस स्कीम के तहत धन का आवंटन और असल खर्च 60.00 करोड़ संशोधित अनुमान (RE) और असल खर्च (AE) 53.70 (2022-23), 95.00 करोड़ संशोधित अनुमान और 71.51 करोड़ AE (2023-24), और 92.95 करोड़ RE और 89.03 करोड़ AE (2024-25) है.
राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप
मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप बनाया है. यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल है. यह रणनीति दस्तावेज ग्रामीण पर्यटन के लिए मॉडल पॉलिसी और सर्वोत्तम प्रथाएं, रूरल टूरिज्म के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म, रूरल टूरिज्म के लिए क्लस्टर डेवलप करना, रूरल टूरिज्म के लिए मार्केटिंग सपोर्ट, स्टेकहोल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, और गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे मुख्य स्तंभ पर फोकस करता है.
