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Flydubai Flight Attack: दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में क्या हुआ? जानिए विशेषज्ञों की नजर से

Flydubai के विमान की घटना के बाद विशेषज्ञों ने कॉकपिट की सुरक्षा और पायलटों की जांच को लेकर चिंताएं जताई हैं. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Experts raise concerns on cockpit security and pilot screening after flydubai flight co-pilot attack
30 सितंबर, 2026 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाईदुबई का एक विमान उड़ान भरता हुआ. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 9:48 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दुबई से तेल अवीव (इजराइल) जा रही Flydubai की एक फ्लाइट में कैप्टन को उसके को-पायलट द्वारा कथित तौर पर चाकू मारने की घटना ने कॉकपिट सिक्योरिटी, पायलटों की जांच और फ्लाइट क्रू के सदस्यों से जुड़ी इमरजेंसी से निपटने की चुनौतियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. 170 से अधिक यात्रियों को ले जा रहा यह विमान कथित तौर पर 30 सेकंड से भी कम समय में करीब 14,000 फीट नीचे गिर गया, इससे पहले कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने संभावित आपदा को रोकने के लिए बीच-बचाव किया.

आखिरकार, विमान की सऊदी अरब के तबूक में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां को-पायलट को हिरासत में ले लिया गया. इस घटना ने, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमान को क्रैश करने का कथित प्रयास बताया, विमानन सुरक्षा के एक असामान्य खतरे को सबके सामने ला दिया है: तब क्या होता है जब खतरा कॉकपिट के अंदर से ही पैदा हो?

ईटीवी भारत से बात करते हुए, विमानन विशेषज्ञों ने घटनाओं के क्रम, कप्तान के सामने आई कठिनाइयों, विशिष्ट आपातकालीन प्रोटोकॉल की कमी और पायलटों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की समीक्षा करने की जरूरत पर अपने दृष्टिकोण साझा किए.

'कॉकपिट के अंदर गैरकानूनी दखल'

ALPA India के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने इस घटना को गैरकानूनी हस्तक्षेप का मामला बताया, जिसे आमतौर पर हाईजैकिंग कहा जाता है, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "इसे गैर-कानूनी हस्तक्षेप कहा जाता है, जिसे आमतौर पर हाइजैकिंग के नाम से जाना जाता है. हालांकि, इस मामले में, यह घटना कॉकपिट के भीतर हुई और इसमें क्रू शामिल था. यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना हुई है; पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं."

ALPA India के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस
ALPA India के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस (ETV Bharat)

थॉमस ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति के पास विमान के नियंत्रण तक पहुंच होती है और वह उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित होता है. उन्होंने कहा, "ऐसी घटनाओं को रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब कोई पायलट कुछ गलत करने का फैसला कर लेता है, तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता."

उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छर, जो भारतीय नागरिक हैं, को श्रेय दिया कि उन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद को-पायलट का मुकाबला किया. कैप्टन स्मित का अभी सऊदी अरब में इलाज चल रहा है.

आपदा को टालने में यात्रियों और क्रू ने कैसे मदद की

घटनाओं को याद करते हुए थॉमस ने कहा कि कैप्टन किसी तरह विमान पर थोड़ा नियंत्रण पाने में कामयाब रहे, भले ही को-पायलट ने कथित तौर पर इसे तेजी से नीचे की ओर ले जाने का प्रयास किया था. थॉमस ने कहा, "चाकू मारे जाने के बावजूद, वह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा. वॉशरूम में मौजूद एक महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य यात्री अंदर की ओर भागे और उन्होंने को-पायलट को बेहोश होने तक पकड़े रखा."

उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त क्रू मेंबर्स ने, जो ड्यूटी पर नहीं थे और यात्रा कर रहे थे, बाद में विमान को कंट्रोल कर लिया और उसे सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया.

थॉमस ने कहा कि अपने हमलावर से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कैप्टन की क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, क्योंकि वह एक ही समय में शारीरिक हमले का सामना कर रहे थे और विमान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "आम हालात में कॉकपिट का दरवाजा अंदर से खोलना बहुत मुश्किल नहीं होता है. लेकिन जब कोई आप पर चाकू से हमला कर रहा हो, आप आमने-सामने की हाथापाई में हों और साथ ही विमान को भी संभालना हो, तब आपको किसी तरह दरवाजा खोलना पड़ता है. इस मामले में कैप्टन ने सफलतापूर्वक खोल लिया."

'ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल नहीं'

भारतीय वायु सेना के पूर्व फाइटर पायलट कैप्टन शरत पनिकर ने ईटीवी भारत को बताया कि यह घटना एक ऐसी असाधारण स्थिति को दर्शाती है जिसे संभालने के लिए कमर्शियल विमानन मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के जरिये विशेष रूप से सुसज्जित नहीं है.

तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए पनिकर ने बताया कि विमान आमतौर पर ऑटोपायलट पर चलते हैं, जो फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन करता है. कंट्रोल पैनल के माध्यम से विमान के उड़ान मार्ग को बदलने के किसी भी प्रयास को आमतौर पर दूसरा पायलट देख लेगा. उन्होंने कहा कि यह समझने के लिए कि बताई गई कार्रवाइयों का मुकाबला करना कितना कठिन था, परिस्थितियों की व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी.

Former IAF fighter pilot Captain Sharath Panicker
भारतीय वायु सेना के पूर्व फाइटर पायलट कैप्टन शरत पनिकर (ETV Bharat)

इस तरह की घटनाओं के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने की संभावना पर, पनिकर ने कहा, "कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है. बताए गए एक्शन कितने मुश्किल हैं, यह पता लगाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर विश्लेषण करना होगा."

उन्होंने आगे यह भी कहा कि एयरलाइंस आमतौर पर ऐसी स्थिति के लिए योजना नहीं बनाती हैं जिसमें चालक दल का कोई सदस्य अपने ही सहयोगी के खिलाफ हो जाए और विमान की सुरक्षा के साथ समझौता करने का प्रयास करे. उन्होंने कहा, "यह शायद एक बार का मामला है. इस स्थिति के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) नहीं बनाया जा सकता. कोई भी एयरलाइन इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं है."

इस घटना की असाधारण प्रकृति का जिक्र करते हुए पनिकर ने आगे कहा, "जब आपका अपना ही चालक दल बागी हो जाए, तो यह किसी हॉलीवुड क्राइम फिल्म जैसा लगेगा. इससे कई सारे विवाद और छिपे हुए मामले एक साथ सामने आ जाते हैं. ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखकर कोई भी व्यापक रूपरेखा या संभावित योजनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं.

क्या एयरलाइंस को मनोवैज्ञानिक जांच मजबूत करनी चाहिए?

इस घटना से यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या मौजूदा मनोवैज्ञानिक जांच पायलटों में संभावित खतरों की पहचान करने के लिए काफी हैं. थॉमस ने कहा कि विमानन सुरक्षा के तरीके पहले से ही कड़े हैं, लेकिन भर्ती के दौरान स्क्रीनिंग की एक और परत शुरू करने की जरूरत हो सकती है, खासकर पायलट की मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगाने के लिए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के मूल्यांकन योग्य पेशेवरों द्वारा और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होने चाहिए. थॉमस ने कहा, "एक सामान्य व्यक्ति और एक धार्मिक चरमपंथी के बीच अंतर करना बहुत कठिन है, और इस सवाल का जवाब किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक द्वारा ही सबसे बेहतर तरीके से दिया जा सकता है. हमारे दृष्टिकोण से, हम चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जांच को और मजबूत किया जाए."

हालांकि, उन्होंने उनके प्रभावों का गहन मूल्यांकन किए बिना बड़े बदलाव लागू करने के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, "जो भी उपाय लागू किए जाएं, वे वैज्ञानिक और पूरी तरह से सोचे-समझे होने चाहिए. इस घटना पर कोई भी जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसे सुरक्षा उपाय होने चाहिए जो पायलटों के लिए जीवन को अनावश्यक रूप से कठिन बना दें."

पनिकर ने इस मुद्दे के एक अन्य पहलू पर प्रकाश डाला और बताया कि पायलटों की शुरुआती भर्ती के समय उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक निश्चित अंतराल पर इसे दोहराया नहीं जाता है.

उनकी इस टिप्पणी से यह सवाल उठता है कि क्या पायलट सुरक्षा और भर्ती मानकों की व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में समय-समय पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को शामिल किया जा सकता है.

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