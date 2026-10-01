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Flydubai Flight Attack: दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में क्या हुआ? जानिए विशेषज्ञों की नजर से

30 सितंबर, 2026 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाईदुबई का एक विमान उड़ान भरता हुआ. ( AP )

नई दिल्ली: दुबई से तेल अवीव (इजराइल) जा रही Flydubai की एक फ्लाइट में कैप्टन को उसके को-पायलट द्वारा कथित तौर पर चाकू मारने की घटना ने कॉकपिट सिक्योरिटी, पायलटों की जांच और फ्लाइट क्रू के सदस्यों से जुड़ी इमरजेंसी से निपटने की चुनौतियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. 170 से अधिक यात्रियों को ले जा रहा यह विमान कथित तौर पर 30 सेकंड से भी कम समय में करीब 14,000 फीट नीचे गिर गया, इससे पहले कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने संभावित आपदा को रोकने के लिए बीच-बचाव किया.

आखिरकार, विमान की सऊदी अरब के तबूक में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां को-पायलट को हिरासत में ले लिया गया. इस घटना ने, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमान को क्रैश करने का कथित प्रयास बताया, विमानन सुरक्षा के एक असामान्य खतरे को सबके सामने ला दिया है: तब क्या होता है जब खतरा कॉकपिट के अंदर से ही पैदा हो? ईटीवी भारत से बात करते हुए, विमानन विशेषज्ञों ने घटनाओं के क्रम, कप्तान के सामने आई कठिनाइयों, विशिष्ट आपातकालीन प्रोटोकॉल की कमी और पायलटों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की समीक्षा करने की जरूरत पर अपने दृष्टिकोण साझा किए. 'कॉकपिट के अंदर गैरकानूनी दखल' ALPA India के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने इस घटना को गैरकानूनी हस्तक्षेप का मामला बताया, जिसे आमतौर पर हाईजैकिंग कहा जाता है, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "इसे गैर-कानूनी हस्तक्षेप कहा जाता है, जिसे आमतौर पर हाइजैकिंग के नाम से जाना जाता है. हालांकि, इस मामले में, यह घटना कॉकपिट के भीतर हुई और इसमें क्रू शामिल था. यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना हुई है; पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं." ALPA India के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस (ETV Bharat) थॉमस ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति के पास विमान के नियंत्रण तक पहुंच होती है और वह उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित होता है. उन्होंने कहा, "ऐसी घटनाओं को रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब कोई पायलट कुछ गलत करने का फैसला कर लेता है, तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता." उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छर, जो भारतीय नागरिक हैं, को श्रेय दिया कि उन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद को-पायलट का मुकाबला किया. कैप्टन स्मित का अभी सऊदी अरब में इलाज चल रहा है. आपदा को टालने में यात्रियों और क्रू ने कैसे मदद की घटनाओं को याद करते हुए थॉमस ने कहा कि कैप्टन किसी तरह विमान पर थोड़ा नियंत्रण पाने में कामयाब रहे, भले ही को-पायलट ने कथित तौर पर इसे तेजी से नीचे की ओर ले जाने का प्रयास किया था. थॉमस ने कहा, "चाकू मारे जाने के बावजूद, वह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा. वॉशरूम में मौजूद एक महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य यात्री अंदर की ओर भागे और उन्होंने को-पायलट को बेहोश होने तक पकड़े रखा." उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त क्रू मेंबर्स ने, जो ड्यूटी पर नहीं थे और यात्रा कर रहे थे, बाद में विमान को कंट्रोल कर लिया और उसे सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया. थॉमस ने कहा कि अपने हमलावर से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कैप्टन की क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, क्योंकि वह एक ही समय में शारीरिक हमले का सामना कर रहे थे और विमान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे थे. उन्होंने कहा, "आम हालात में कॉकपिट का दरवाजा अंदर से खोलना बहुत मुश्किल नहीं होता है. लेकिन जब कोई आप पर चाकू से हमला कर रहा हो, आप आमने-सामने की हाथापाई में हों और साथ ही विमान को भी संभालना हो, तब आपको किसी तरह दरवाजा खोलना पड़ता है. इस मामले में कैप्टन ने सफलतापूर्वक खोल लिया."