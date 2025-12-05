World Soil Day: तेजी से बढ़ रहा भू क्षरण, मरुस्थल बनने की ओर झारखंड, जानें कैसे कर सकते हैं मिट्टी का संरक्षण
झारखंड में मिट्टी क्षरण गंभीर समस्या बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति रही तो झारखंड जल्द ही मरुस्थल बन जाएगा.
Published : December 5, 2025 at 5:07 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 5:15 PM IST
उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट
रांची: प्रकृति ने धरती पर हर जीवित प्राणी, पौधे और वनस्पति को एक खास तोहफा दिया है – मिट्टी. चिंता की बात यह है कि हम अभी तक मिट्टी का महत्व नहीं समझ पाए हैं, और जाने-अनजाने में हम इसके विनाश में भी योगदान दे रहे हैं. लोगों में मिट्टी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में ग्लोबल जागरूकता बढ़ाने के लिए, हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है.
दुनिया भर के देशों में विश्व मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हम, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी, 'मिट्टी' का महत्व समझें और इसके संरक्षण के लिए काम करें. इसका मकसद यह संदेश देना भी है कि मिट्टी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन की जड़ है.
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सॉइल साइंस विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. पी.बी. साहा कहते हैं कि इस साल के विश्व मृदा दिवस की थीम "हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटिजन्स" है. झारखंड के संदर्भ में इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है क्योंकि इस पठारी इलाके में, जहां भारी बारिश होती है, भू-क्षरण या मिट्टी अपरदन की स्थिति बहुत गंभीर है. खनन, घने जंगल वाले इलाकों में कमी, ज्यादातर इलाकों में मिट्टी का अम्लीय होना, अच्छी बारिश और भूक्षरण की स्थिति ऐसी है, मानो जैसे राज्य में मिट्टी खुद अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रही है.
डॉ. पी.बी. साहा कहते हैं कि झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन की मिट्टी अम्लीय है, जिसे प्रति हेक्टेयर तीन से चार क्विंटल चूना (डोलोमाइट) का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है. पठारी इलाकों में हर साल जंगल कटाई, जमीन को खाली छोड़ना और भारी बारिश की वजह से मिट्टी का क्षरण या अपरदन काफी ज्यादा होता है. उन्होंने बताया कि धरती पर जैव विविधता का घर मिट्टी है. हमारा 95% खाना मिट्टी से ही आता है. मिट्टी कार्बन स्टोरेज में भी बहुत मदद करती है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर को कम करने में भी मदद करती है.
मरुस्थल बनने की ओर झारखंड
झारखंड के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सिद्धार्थ त्रिपाठी कहते हैं कि झारखंड तेजी से मरुस्थल बनने की ओर बढ़ रहा है. क्योंकि यहां अलग-अलग कारणों से लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है. उन्होंने बताया कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 69% हिस्सा भू-क्षरण और मरुस्थलीकरण बनने की चपेट में है. राज्य में टॉप सॉइल के क्षरण के कारण मरुस्थल बनने की स्पीड राजस्थान, गुजरात और लद्दाख जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी ज्यादा है. सिद्धार्थ त्रिपाठी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ झारखंड से सटे राज्यों को भी देखें, तो मरुस्थलीकरण का सबसे ज्यादा प्रतिशत ओडिशा में 34% है, जो झारखंड की मरुस्थलीकरण दर के आधे से भी कम है.
रांची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डॉ. नीतीश प्रियदर्शी कहते हैं कि मिट्टी पूरी दुनिया के लिए जरूरी है. लेकिन झारखंड के संदर्भ में इसकी अहमियत और भी ज्यादा है क्योंकि इस पठारी इलाके की मिट्टी कहीं और से नहीं आई है. यहां की मिट्टी इसी इलाके के पठार, चट्टानों और आर्कियन रॉक से बनी है. इस मिट्टी के बनने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा होने में हजारों साल लगे होंगे.
भू-क्षरण रोकने के उपाय
झारखंड के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक, वन अधिकारी और जियोलॉजिस्ट सभी मिट्टी के बारे में ज्यादा जागरूकता और इसे बचाने के उपायों को गंभीरता से लागू करने की जरूरत पर जोर देते हैं.
खेतों की मेड़बंदी
राज्य में करीब 22 लाख हेक्टेयर टांड़ यानी ऊंची जमीन के साथ-साथ अन्य खेतों की मेड़बंदी कराई जाए. इससे न सिर्फ भूक्षरण रूकेगा बल्कि इसमें दलहन, तिलहन और पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर का विकास होगा.
खाली पड़े खेतों में कवरिंग प्लांट लगाना जरूरी
बीएयू के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉ पीबी साहा कहते हैं कि खाली या परीत पड़े खेतों पर कवरिंग प्लांट लगाए जाएं, इससे पशुओं को चारा मिलेगा. साथ-साथ किसानों की कुछ आमदनी भी बढ़ेगी.
केमिकल के साथ-साथ कंपोस्ट का करें इस्तेमाल
डॉ साहा कहते हैं कि मिट्टी को बचाए रखने और उसका संरक्षण के लिए एक ओर जहां अम्लीय मिट्टी को चूना से उपचारित करने के साथ-साथ बहुत जरूरी है कि खेती के दौरान 50% केमिकल फर्टिलाइजर के साथ 50 % कंपोस्ट का इस्तेमाल करें. इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी.
वन क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी
विशेषज्ञ बताते हैं कि राज्य में वनों की स्थिति बेहद खराब स्थिति में है. झारखंड भले ही देखने में वन आच्छादित राज्य दिखता हो लेकिन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट लगातार खराब होते जा रहे हैं. संघनित वन की एरिया कम होता जा रही है, मध्यम दर्जे का फारेस्ट ओपन फारेस्ट में तब्दील होते जा रहे हैं. ऐसे में बारिश के दिनों में जंगल क्षेत्र की मिट्टी भी क्षरण या अपरदित हो रही है.
