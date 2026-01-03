ETV Bharat / bharat

यौन शोषण के खिलाफ SHe-Box बना बड़ा हथियार, विशेषज्ञों ने 'त्वरित न्याय' पर दिया जोर

पोर्टल पर कोई पीड़ित महिला या उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत कर सकता है. अगर पीड़ित महिला ही शिकायत कर रही है, तो उसे पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, जिसमें उसका वर्क स्टेटस, नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल है.

इसके अलावा, उपयुक्त सरकार को दस से कम श्रमिकों वाले संगठनों या ऐसे मामलों में जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ हो, शिकायतों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति (Local Committee - LC) बनाने का अधिकार है. अधिनियम के तहत जांच के लिए निर्धारित समय 90 दिन है.

यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के सभी कार्यस्थलों के नियोक्ताओं (Employers) पर एक सुरक्षित और संरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है, जो यौन उत्पीड़न से मुक्त हो. इसी के तहत, यदि कर्मचारियों या श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक है, तो हर नियोक्ता को एक आंतरिक समिति (Internal Committee - IC) बनाना अनिवार्य है.

सरकार ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) लागू किया है. जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाना और संबंधित शिकायतों की रोकथाम व समाधान को सुविधाजनक बनाना है. यह अधिनियम सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी उम्र, रोज़गार की स्थिति या काम की प्रकृति कुछ भी हो; चाहे वे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में, या संगठित या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हों.

विशेषज्ञों ने शनिवार को सरकार के 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल जैसी पहल की सराहना की, जो देश भर की महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने का एक एकीकृत मंच है. साथ ही उन्होंने पीड़ितों को समय पर राहत देने पर जोर दिया. विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 'त्वरित न्याय' का महत्व उससे भी कहीं अधिक है.

मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, पोर्टल को उपयोग में आसान बनाने और देश भर के उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सुखद बनाने के लिए 'बहुभाषी सहायता' सुविधा भी शुरू की गई है. मंत्रालय के अनुसार, शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी कर सकते हैं और की गई कार्रवाई या प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

नई दिल्लीः केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल पर अब तक कुल 265 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से 85 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है. शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि उसने कई उपाय लागू किए हैं.

इसके उलट, अगर कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अपना नाम, शिकायत करने वाले से अपना रिश्ता और शिकायत करने वाले से एक अंडरटेकिंग रजिस्टर करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. साथ ही पीड़ित महिला या शिकायत करने वाले का वर्क स्टेटस, नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल भी देना होगा.

अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के आधार पर, शिकायत करने वाले व्यक्ति को उस वर्कप्लेस का IC या LC चुनना होगा जहां शिकायत करनी है. अगर पीड़ित महिला का IC या LC पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो शिकायत अपने आप सबमिट हो जाएगी और संबंधित IC या LC को भेज दी जाएगी.

लेकिन, अगर उसके वर्कप्लेस का IC पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिस्टम शिकायत करने वाले से उस वर्कप्लेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उस IC के तुरंत रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जिले के स्टेट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को बताने के लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस की सुविधा देता है.

'शी-बॉक्स' पोर्टल (/shebox.wcd.gov.in)

पीड़िता का पक्ष

एक महिला, जिसने अपने सहकर्मियों पर 'बॉडी शेमिंग' (शारीरिक बनावट पर भद्दी टिप्पणी) और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, उसने ईटीवी भारत से नाम न छापने की शर्त पर बात की. उसने कर्मचारियों के संवेदीकरण और शिकायतों की गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

अपनी आपबीती सुनाते हुए उसने कहा, "जब मैंने आधिकारिक तौर पर नामित समिति के पास शिकायत दर्ज की, तो उस पैनल के एक सदस्य ने इस जानकारी को हमारे ऑफिस के एक ग्रुप में साझा करके सार्वजनिक कर दिया. यह बहुत भयानक था. उस खुलासे के कारण, जब मैं ऑफिस गई तो हर कोई मुझे अलग नजरिए से देख रहा था. इसने मुझे और अधिक मानसिक आघात पहुंचाया. मैंने उस सदस्य के खिलाफ शिकायत की, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए, संवेदीकरण की बहुत जरूरत है."

शिकायत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा, "हालांकि मैंने लड़ाई लड़ी और जरूरी सबूत भी दिए, लेकिन बीच में मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं इस लड़ाई में अकेली हूं और मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था. नौकरी से निकाले जाने के डर से, मैंने समझौते का फैसला किया. हालांकि, मैं इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन नौकरी के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा." उसने कहा कि इस संबंध में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है.

विशेषज्ञों की राय

इस मामले पर ईटीवी भारत से बात करते हुए अधिवक्ता विवेक गर्ग ने कहा, "सरकार का कानून और प्रयास सराहनीय है और पीड़ितों के लिए मददगार है, लेकिन त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है." उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय मिलना जरूरी है, लेकिन 'त्वरित न्याय' उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है.

संसद में पेश 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल के हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए एक अन्य विशेषज्ञ, डॉ. संतोष कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "यद्यपि 2013 का अधिनियम स्पष्ट रूप से मामलों के समयबद्ध निपटारे का आदेश देता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि शी-बॉक्स मुख्य रूप से एक सुविधा प्रदाता और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, न कि एक वैधानिक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में."

एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. कुमार ने आगे कहा, "शिकायतें आंतरिक समितियों या स्थानीय समितियों को भेज दी जाती हैं, जहां निपटारे की वास्तविक जिम्मेदारी होती है. यह संरचनात्मक विकेंद्रीकरण अक्सर कार्यान्वयन के स्तर पर असमान क्षमता, देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का कारण बनता है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल पारदर्शिता न्याय की गारंटी नहीं दे सकती, जब तक कि निवारण के लिए जिम्मेदार संस्थानों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, मॉनिटर और जवाबदेह न बनाया जाए. उन्होंने आगे कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि रिपोर्टिंग तंत्र में तो सुधार हुआ है, लेकिन निवारण की क्षमता उस गति से नहीं बढ़ी है.

डॉ. कुमार ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "कानून की प्रभावशीलता का अंदाजा पोर्टल्स या रिमाइंडर्स की मौजूदगी से नहीं, बल्कि शिकायतकर्ताओं को मिलने वाली समयबद्ध राहत से लगाया जाना चाहिए. 'शी-बॉक्स' को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए आंतरिक और स्थानीय समितियों की कड़ी निगरानी, समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग और स्पष्ट जवाबदेही तंत्र आवश्यक हैं."

