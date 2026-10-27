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इंडिया के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी और आईआईएससी के एक्सपर्ट्स, हथियारों से जुड़ेंगे ड्रोन्स

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: अपनी मेधा से आए दिन ही नए नवाचारों को करने और देशभर में छाए रहने वाले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ अब देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देने की दिशा में काम करेंगे.

विशेषज्ञों द्वारा पहले भी सैन्य सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कवायद जारी थी, मगर, अब देश में पहली बार एक नेटवर्क के तौर पर आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के विशेषज्ञ एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं.

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)

इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर (एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग) अभिषेक ने बताया, कि इस कड़ी में आईआईटी कानपुर का एडवांस्ड वेपंस इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड संग करार हुआ है.

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)

ख़ास बात ये है, ये सभी डीपीएसयू देश के आईआईटी या आईआईएससी जैसे नामचीन शिक्षण संस्थानों में आफिस के तौर पर बनेंगी. यहां एक छत के नीचे समय-समय पर आईआईटी के विशेषज्ञ और सैन्य अफसर एक साथ मंथन करेंगे, और सेना के लिए जो ज़रूरी हथियार हैं, अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस उपकरण हैं और उपयोगी सामान हैं, उनके निर्माण पर बात होगी. रक्षा मंत्रालय इन सभी डीसीसी का खर्च वहन करेगा.

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)

दरअसल, रक्षा मंत्रालय की ओर से एक पहल करते हुए देश के सैन्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए डीपीएसयू कोऑर्डिनेशन सेल (डीसीसी) बनाने का काम शुरू कर दिया गया है.

इंडिया के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी और आईआईएससी के एक्सपर्ट्स. (ETV Bharat)

वेपंस को ड्रोंस से जोड़ेंगे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की डिज़ाइन पर होगा काम

आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर अभिषेक ने ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित से बातचीत के दौरान बताया, कि हम पहले चरण में दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. इसमें एचएएल के साथ मिलकर हैलीकॉप्टर के ब्लेड्स की डिज़ाइन पर काम होगा. एचएएल अभी हाल में एक नया हैलीकॉप्टर बना रहा है. उसमें आईआईटी कानपुर के प्रो. नवरोज, प्रो. अभिषेक समेत कई अन्य सदस्यों की टीम भी काम कर रही है.

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया, कि हैलीकॉप्टर के जब ब्लेड बनते हैं तो वह बहुत क्रिटिकल होते हैं. अगर उनमें ज़रा सी भी दिक्कत आई तो, वह ठीक से काम नहीं करते. ऐसे में हम अपने शोध कार्यों के दौरान ब्लेड की डिज़ाइन की जांच करेंगे. उनके तैयार होने से पहले जांच से ये पता लगाएंगे, कि इसका बिहेवियर कैसा रहेगा? इसकी परफार्मेंस कैसी रहेगी? बेहतर रिज़ल्ट सामने आने पर उसे फाइनल टच दिया जाएगा.

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इसी तरह बताया, कि अभी तक जो ड्रोंस बनते रहे हैं वह सैनिकों के लिए कई मायनों में मददगार तो हैं, पर अब जो नए ड्रोंस बनेंगे, उन्हें सीधे वेपंस से जोड़ने की तैयारी है. इससे उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे. जिसका पूरा लाभ हमारे सैनिकों को मिल सकेगा. उनके हाथों में आधुनिक ड्रोंस होंगे.

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नेटवर्क के तहत होंगे सारे नवाचार, दिक्कतों का निकलेगा समाधान: प्रो.अभिषेक ने बानगी देते हुए बताया, कि अब देश के सैन्य सिस्टम के सामने कोई समस्या आएगी तो, सभी शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ उसका हल निकालने के लिए एक साथ काम करेंगे.

देश के सैन्य सिस्टम को मज़बूती देंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि बोले एचएएल के साथ भले ही करार आईआईएससी बेंगलुरु के विशेषज्ञों का हो, पर अगर वहां पर कोई विशेषज्ञ ऐसे हैं, जो एडवांस्ड वेपंस इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (अवेल) की समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह आगे आकर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों संग अपने सुझाव साझा करेंगे और समस्या का निराकरण होगा.