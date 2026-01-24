ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: क्या बजट 2026 में मिलेगा महिला सशक्तिकरण को आर्थिक सहारा?

नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर, एक्सपर्ट्स ने लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए जेंडर फोकस्ड एजुकेशन खर्च और बेहतर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की.

NATIONAL GIRL CHILD DAY
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह फोटो डालते हुए लड़कियों को सशक्त बनाने का संदेश दिया. (X/@themodistory)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 3:37 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: हर साल 24 जनवरी को 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' (National Girl Child Day) मनाया जाता है. यह दिन समाज के हर वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के देश के संकल्प को दोहराता है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में शुरू किया गया यह दिन याद दिलाता है कि हमने अब तक कितनी प्रगति की है और देश की करोड़ों लड़कियों को आज भी किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब नीति निर्माता, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निरंतर सरकारी निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, खासकर तब जब केंद्रीय बजट 2026 आने वाला है.

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर और शिक्षा तक असमान पहुंच जैसी चुनौतियां आज भी लड़कियों के सशक्तिकरण की राह में बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं.

महत्वाकांक्षी नीतिगत ढांचों और प्रमुख योजनाओं के बावजूद, कई लड़कियों की वास्तविक जिंदगी- खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में, आज भी व्यवस्थागत भेदभाव और शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, खेल, रक्षा सेवाओं और नेतृत्व की भूमिकाओं में सीमित अवसरों से प्रभावित है. एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे.एस. राजपूत ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा में सार्वजनिक निवेश की कमी आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "यह सब कमियां तभी दूर होगी जब बजट में शिक्षा के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 6% हिस्सा आवंटित किया जाएगा. 1964-65 की कोठारी आयोग की रिपोर्ट और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय से ही हमें यह आश्वासन मिलता आ रहा है. हर सरकार ने शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% देने का वादा किया है, लेकिन यह कभी सच नहीं हुआ."

राजपूत ने इस बात पर जोर दिया कि बजट 2026 की प्रतिबद्धताओं में लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए. उन्होंने देश भर में शिक्षकों की भारी कमी की ओर इशारा करते हुए कहा, "बजट में लड़कियों के लिए खास इंतज़ाम होने चाहिए. भले ही केवल एक स्कूल हो, लेकिन वहां शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए. हमारे देश के कई शिक्षण संस्थानों, खासकर सरकारी और निजी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है."

महिला शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा- "शिक्षकों, विशेष रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि वे हमारी लड़कियों और युवतियों से बातचीत कर सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें और उनमें आत्मविश्वास जगा सकें. उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी उपेक्षा की जा रही है या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और उन्हें किसी पर निर्भर महसूस नहीं करना चाहिए. उन्हें अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए."

राजपूत ने बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया. उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, हमारे पास पर्याप्त संख्या में अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं. हमें महिला शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण और विशेष कोचिंग देनी चाहिए ताकि वे जान सकें कि लड़कियों की जरूरतें क्या हैं और छात्राएं उनसे खुलकर बात कर सकें. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उसे जारी किया जाना चाहिए और सभी संस्थानों में उसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए. किसी भी तरह के भेदभाव की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए."

एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव को याद करते हुए, राजपूत ने कोठारी आयोग और 10+2 शिक्षा ढांचे को विज्ञान और गणित में लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का श्रेय दिया. उन्होंने कहा, "आज के दिन, मैं डॉ. डी.एस. कोठारी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार यह कहा था कि कक्षा 10वीं तक लड़कियां और लड़के दोनों विज्ञान और गणित पढ़ेंगे. उससे पहले, यह माना जाता था कि लड़कियां गणित और विज्ञान में अच्छी नहीं होतीं और उन्हें कताई, बुनाई और गृह विज्ञान (होम साइंस) जैसे विकल्प दिए जाते थे."

उन्होंने कहा, "यह वही महान वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने कहा था, 'नहीं, यह गलत है. लड़कियां बेहतर कर सकती हैं.' और उन्होंने लड़कों से बेहतर करके दिखाया है. 10+2 फॉर्मूले ने सभी लड़कियों को विज्ञान पढ़ने का मौका दिया और कक्षा 10वीं तक इसे अनिवार्य बना दिया. तब से, लड़कियों ने आत्मविश्वास के साथ प्रगति की है और विज्ञान, अंतरिक्ष, परमाणु विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है."

शिक्षा को व्यापक आर्थिक परिणामों से जोड़ते हुए, आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर सीमा शर्मा ने लैंगिक समानता को समावेशी विकास की पहली शर्त बताया. उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि समावेशी विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता स्थापित न हो जाए."

वैश्विक तुलना करते हुए शर्मा ने बताया, "विकसित देशों में महिलाओं की भागीदारी 70% से अधिक है, जबकि भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 40% है." उन्होंने तर्क दिया कि भारत को इस अंतर को एक अवसर में बदलना चाहिए. उन्होंने कहा, "भारत को इस कमजोरी को एक मिशन के रूप में बड़ी ताकत में बदलने की जरूरत है. यह रणनीतिक बदलाव दुनिया के विकास पटल पर भारत को, जो कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे आगे खड़ा कर देगा."

लैंगिक-केंद्रित उच्च आवंटन की मांग करते हुए, उन्होंने कहा, "लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु उच्च लैंगिक बजट एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है." शर्मा ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की क्षमता पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "सीएसआर फंडों का उपयोग खंडित तरीके के बजाय एक संरचित तरीके से किया जा सकता है, ताकि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उच्च-प्रभाव वाले परिणाम प्राप्त किए जा सकें."

उन्होंने आगे कहा कि अकादमिक जगत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. "आईआईटी दिल्ली में, हम सूक्ष्म-स्तरीय महिला उद्यमियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके और उनके व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करके सहायता कर रहे हैं."

अर्थशास्त्री शरद कोहली ने शिक्षा तक असमान पहुंच के बारे में चिंताओं को दोहराया, खासकर शहरी और ग्रामीण भारत के बीच. उन्होंने कहा, "हमें कल के लिए युवा लड़कियों को तैयार करने की जरूरत है. गांवों, टियर-चार और टियर-पांच शहरों में दी जा रही शिक्षा तथा टियर-एक और टियर-दो शहरों के पब्लिक स्कूलों में दी जा रही शिक्षा के बीच के अंतर को भरने की जरूरत है."

कोहली ने लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों की वकालत करते हुए कहा, "बच्चा जितना मासूम हो सकता है, उतना होता है, और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है." उन्होंने कहा, "जो परिवार अपनी बच्ची को शिक्षा पूरी करने की अनुमति देते हैं, उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए." उन्होंने कहा, "अगर लड़कियां पूरी तरह से शिक्षित हो जाती हैं, तो आप न केवल एक बेहतर समाज की उम्मीद करेंगे, बल्कि एक बहुत मजबूत भारत की भी उम्मीद करेंगे."

सर्वोदय को-एड विद्यालय के प्रिंसिपल और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित अवधेश कुमार झा ने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आगामी बजट 2026 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने और कक्षाओं व डिजिटल शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा."

झा ने कहा, "इन क्षेत्रों में विशेष रूप से फंडिंग देना बेहद जरूरी है ताकि गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके और सीखने के अंतर को पाटा जा सके, खासकर उन छात्रों के लिए जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं."

चूंकि भारत 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' मना रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिन के प्रतीकात्मक आयोजन को ठोस वित्तीय और संस्थागत कार्रवाई का समर्थन मिलना चाहिए. केंद्रीय बजट 2026 नजदीक है, और विशेषज्ञों का कहना है कि असली परीक्षा इस बात में है कि क्या शिक्षा पर खर्च, जेंडर बजटिंग और समावेशी विकास से जुड़े लंबे समय से किए जा रहे वादे आखिरकार भारत की लड़कियों के लिए स्थायी परिणामों में बदल पाएंगे या नहीं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

केंद्रीय बजट 2026
UNION BUDGET 2026
राष्ट्रीय बालिका दिवस
GENDER BUDGETING
NATIONAL GIRL CHILD DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.