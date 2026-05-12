PM मोदी की विदेश यात्रा से बचने की अपील के बाद एक्सपर्ट्स को इनबाउंड टूरिज्म में बढ़ोतरी की उम्मीद
एक्सपर्ट्स ने कहा कि लोग इंटरनेशनल टूर और शादियों के बजाय घरेलू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. पढ़ें चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...
Published : May 12, 2026 at 9:05 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से गैर-जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में छुट्टियां और विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग कम करके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचाने की अपील की है, जिसके बाद भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को इनबाउंड टूरिज्म में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि इस अपील से ट्रैवल की पसंद में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे भारतीय इंटरनेशनल टूर और शादियों के बजाय घरेलू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. ट्रैवल ऑपरेटर्स और हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स ने कहा कि इस कदम से खास तौर पर भारत भर में घरेलू टूरिज्म हॉटस्पॉट, हेरिटेज सर्किट और लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन को फायदा हो सकता है.
एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमीर ट्रैवलर जो अक्सर ट्रिप और शादियों के लिए विदेशी लोकेशन चुनते हैं, अब ऐसे डेस्टिनेशन की ओर ज़्यादा देख सकते हैं जो मिलते-जुलते अनुभव देते हैं. टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर्स को अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अपील से ज़्यादा बुकिंग, भारतीय डेस्टिनेशन पर ज़्यादा लोगों का आना-जाना और देश में डेस्टिनेशन वेडिंग में नई दिलचस्पी बढ़ेगी.
टूरिज्म एक्सपर्ट और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने अपने विचार शेयर करते हुए ईटीवी भारत को बताया, 'इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस अपील से कम से कम 10 फीसदी बाहर जाने वाले टूरिस्ट कम होंगे, जो अक्सर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दूसरे देशों को चुनते हैं. इससे भारतीय होटलों और इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा.'
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अब आने वाले विदेशी टूरिस्ट को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल विजिटर कीमती विदेशी मुद्रा लाते हैं जो भारतीय इकॉनमी को मजबूत कर सकती है. उन्होंने कहा, 'विदेशी टूरिस्ट देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अहम योगदान देते हैं, और आने वाले टूरिज्म को बढ़ाने से हमारी इकॉनमी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.'
इसी तरह के विचार रखते हुए आईएटीओ के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं ने ईटीवी भारत को बताया, 'पिछले कई महीनों से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आउटबाउंड टूरिज्म पहले से ही दबाव में है. कई टूरिस्ट विदेश यात्रा से बच रहे हैं क्योंकि हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मिडिल क्लास ट्रैवलर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री लगातार सरकार से देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने के लिए इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की अपील कर रही है. उन्होंने कहा, 'इनबाउंड टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन और अट्रैक्शन की ज़ोरदार पब्लिसिटी और प्रमोशन करने की जरूरत है.'
एक और टूरिज़्म एक्सपर्ट, फेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ़ इंडिया के ऑनरेरी ट्रेज़रर, गरिश ओबेरॉय ने कहा, 'यह भारतीय होटलों के लिए पॉज़िटिव खबर है क्योंकि इससे घरेलू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ज़्यादा बिजनेस पैदा होने की उम्मीद है. अगर आउटबाउंड टूरिज़्म में 20 से 30 फीसदी की कमी आती है, तो इससे घरेलू टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा.'
टूरिज्म मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, पाबंदियों में ढील के साथ एक मजबूत रिकवरी शुरू हुई, 2022 में जाने वालों की संख्या में 152.62 परसेंट की तेजी से बढ़ोतरी हुई और 2023 में महामारी से पहले के लेवल को पार करते हुए, यह 27.88 मिलियन तक पहुँच गई, जो साल-दर-साल 29.05 परसेंट की बढ़ोतरी है.
2024 में भारत से बाहर जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी रही, जिसमें 30.89 मिलियन लोग गए, जो पिछले साल के मुकाबले 10.79 परसेंट ज़्यादा है. यह लगातार रिकवरी भारत के आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट की मजबूती को दिखाती है, जिसे बढ़ते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बढ़ते एविएशन नेटवर्क और इंटरनेशनल लीजर और बिजनेस ट्रैवल की बढ़ती डिमांड से सपोर्ट मिला है.
ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2024 में भारतीय नागरिकों की आउटबाउंड यात्रा ज़्यादातर लीजर और मनोरंजन के मकसद से हुई, जो कुल जाने वालों का 42.52 प्रतिशत था. इसके बाद 34.69 फीसदी के साथ भारतीय डायस्पोरा से जुड़े विजिट रहे. कुल आउटबाउंड मूवमेंट में बिजनेस और प्रोफेशनल ट्रैवल का हिस्सा 14.92 फीसदी था, जबकि तीर्थ यात्रा का हिस्सा 3.99 प्रतिशत था. डेटा से पता चला कि एजुकेशन से जुड़ी यात्रा 2.45 प्रतिशत थी और बाकी 1.43 फीसदी दूसरे मकसदों के लिए थी.