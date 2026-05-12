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PM मोदी की विदेश यात्रा से बचने की अपील के बाद एक्सपर्ट्स को इनबाउंड टूरिज्म में बढ़ोतरी की उम्मीद

पीएम मोदी की विदेश यात्रा से बचने की अपील के बाद एक्सपर्ट्स को इनबाउंड टूरिज्म में बढ़ोतरी होने की उम्मीद ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से गैर-जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में छुट्टियां और विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग कम करके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचाने की अपील की है, जिसके बाद भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को इनबाउंड टूरिज्म में बढ़ोतरी की उम्मीद है. पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना ​​है कि इस अपील से ट्रैवल की पसंद में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे भारतीय इंटरनेशनल टूर और शादियों के बजाय घरेलू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. ट्रैवल ऑपरेटर्स और हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स ने कहा कि इस कदम से खास तौर पर भारत भर में घरेलू टूरिज्म हॉटस्पॉट, हेरिटेज सर्किट और लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन को फायदा हो सकता है. एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमीर ट्रैवलर जो अक्सर ट्रिप और शादियों के लिए विदेशी लोकेशन चुनते हैं, अब ऐसे डेस्टिनेशन की ओर ज़्यादा देख सकते हैं जो मिलते-जुलते अनुभव देते हैं. टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर्स को अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अपील से ज़्यादा बुकिंग, भारतीय डेस्टिनेशन पर ज़्यादा लोगों का आना-जाना और देश में डेस्टिनेशन वेडिंग में नई दिलचस्पी बढ़ेगी. टूरिज्म एक्सपर्ट और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने अपने विचार शेयर करते हुए ईटीवी भारत को बताया, 'इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस अपील से कम से कम 10 फीसदी बाहर जाने वाले टूरिस्ट कम होंगे, जो अक्सर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दूसरे देशों को चुनते हैं. इससे भारतीय होटलों और इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अब आने वाले विदेशी टूरिस्ट को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल विजिटर कीमती विदेशी मुद्रा लाते हैं जो भारतीय इकॉनमी को मजबूत कर सकती है. उन्होंने कहा, 'विदेशी टूरिस्ट देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अहम योगदान देते हैं, और आने वाले टूरिज्म को बढ़ाने से हमारी इकॉनमी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.' इसी तरह के विचार रखते हुए आईएटीओ के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं ने ईटीवी भारत को बताया, 'पिछले कई महीनों से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आउटबाउंड टूरिज्म पहले से ही दबाव में है. कई टूरिस्ट विदेश यात्रा से बच रहे हैं क्योंकि हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मिडिल क्लास ट्रैवलर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं.'