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48 साल में बदली कुमाऊं के हिमालय की तस्वीर, जंगल और खेती घटी, बढ़े घास के मैदान

भू उपयोग में बड़ा बदलाव ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के कम ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों यानी लघु हिमालय में पिछले करीब पांच दशकों से जमीन के इस्तेमाल का स्वरूप तेजी से बदल गया है. हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 1972 से 2020 के बीच इस क्षेत्र के जंगलों में 11.08 फीसदी, कृषि भूमि में 17.04 फीसदी की कमी और जलाशय 0.95 फीसदी तक सिकुड़ गए हैं.

लघु हिमालय की बदली तस्वीर: अध्ययन के अनुसार इसके स्थान पर बंजर जमीन 1.76 फीसदी, बस्तियां 0.93 फीसदी और घास के मैदान में 26.40 फीसदी बढ़ गए हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये बदलाव हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण, जल स्रोतों, जैव विविधता और स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए बड़ी चेतावनी हैं. आखिर क्या कहती है रिपोर्ट, इसके पीछे की क्या है वजह? पेश है ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.