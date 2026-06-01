ETV Bharat / bharat

'ग्रेट जून वेदर क्लैश', गर्मी से नहीं मिलेगी राहत! मानसून की रफ्तार धीमी, तेज आंधी ...जानें जून में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

नई दिल्ली: भारत हाल के सालों में अपने सबसे अजीब और मुश्किल मौसम के दौर में जा सकता है, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस बार मॉनसून में सामान्य से कम बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, ज्यादा नमी, तेज आंधी और मॉनसून के आगे बढ़ने में देरी हो सकती है.

भारत मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही जून के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग ने अपने सीजनल साउथवेस्ट मॉनसून के अनुमान को लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिससे प्रशांत महासागर में बन रहे एल नीनो के असर को लेकर चिंता बढ़ गई है.

साथ ही, मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून के मौसम में बदलाव के दौरान देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक नमी का स्तर, धूल भरी आंधी, बिजली और तेज आंधी आ सकती है. मौसम की इन अजीब स्थितियों के कारण कुछ एक्सपर्ट्स ने इस स्थिति को 'ग्रेट जून वेदर क्लैश' बताया है, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ होने वाली गर्मी, नमी और वायुमंडलीय अस्थिरता के बीच टकराव है.

मॉनसून का अनुमान कमजोर हुआ

आईएडी के नए लॉन्ग-रेंज अनुमान के मुताबिक, जून में बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जो महीने के औसत का 92 फीसदी से भी कम है. जून से सितंबर तक का मॉनसून सीजन भी सामान्य से कमजोर रहने की उम्मीद है, जिसमें पूरे भारत में बारिश लंबी अवधि के औसत का लगभग 90 फीसदी रहने का अनुमान है.

इसका मुख्य कारण इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन पर एल नीनो की स्थिति बनने की बढ़ती संभावना है. पहले, एल नीनो की घटनाएं भारतीय मॉनसून सर्कुलेशन (भारतीय मानसून परिसंचरण) को कमजोर करती हैं और अक्सर बारिश की कमी, बुवाई में देरी और गर्मी के बढ़ते तनाव से जुड़ी होती हैं. क्लाइमेट मॉडल बताते हैं कि जून के दौरान कमजोर एल नीनो की स्थिति बन सकती है और जुलाई और अगस्त में धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है.

गर्मी और नमी खतरनाक हालात पैदा कर सकती है

हालांकि, पूरे उत्तर भारत में तापमान तुरंत रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्तर तक नहीं पहुंच सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि नमी भी उतनी ही जरूरी वजह बन सकती है. मौसम के हिसाब से, 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान और बंगाल की खाड़ी से बढ़ती नमी मिलकर बहुत ज्यादा गर्मी का तनाव पैदा कर सकती है. ऐसे हालात में, महसूस होने वाला तापमान असल हवा के तापमान से काफी ज्यादा हो सकता है.

भूस्थानिक विशेषज्ञ राजेश पॉल ने कहा कि भारत में बहुत ज्यादा गर्मी और आने वाली नमी के बीच एक बहुत कम होने वाला परस्पर क्रिया देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा, "उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के साथ मिलकर खतरनाक नमी के स्तर और साथ ही तेज आंधी-तूफान पैदा कर रही है. हालांकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में महसूस होने वाला तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है.

इस बीच, कमजोर मानसून और एल नीनो की स्थिति को लेकर चिंताएं पूरे देश में असमान बारिश और मौसम में उतार-चढ़ाव का खतरा बढ़ा रही हैं." यह घटना उस चीज से जुड़ी है जिसे साइंटिस्ट वेट-बल्ब इफेक्ट कहते हैं, जिसमें ज्यादा नमी पसीने को ठीक से भाप बनने से रोकती है, जिससे इंसान के शरीर के लिए खुद को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है. एक्सपर्ट्स ने बहुत ज्यादा गर्मी के दावों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है. हालांकि, कुछ मौसम के जानकारों ने यह मानने से मना किया है कि पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा नमी वाली गर्मी आने वाली है.

क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट और TERI यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर, प्रो. एस.एन. मिश्रा ने कहा कि मौजूदा वायुमंडलीय हालात अभी इस इलाके में किसी बड़ी हीट-स्ट्रेस इमरजेंसी (गर्मी-तनाव आपातकाल) का संकेत नहीं देते हैं. मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "मानसून शुरू से ही कुछ मुश्किल लग रहा है. मौजूदा हालात के आधार पर, मानसून की असल शुरुआत और उसके बाद की प्रगति में कुछ दिन की देरी हो सकती है या यह कमजोर रह सकता है."

उन्होंने बताया कि बार-बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा है और नॉर्थ-वेस्ट से हवाएं चलती रहीं, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी का आना कम हो गया.

उन्होंने कहा, "इससे बहुत ज्यादा महसूस होने वाला तापमान नहीं बन पा रहा है. उच्च आर्द्रता के लिए आमतौर पर लगातार पूरब या मॉनसून की हवा की जरूरत होती है, जो अभी मुश्किल से मिल पा रही है." मिश्रा ने आगे कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में तेज गर्मी न होना, लोगों को राहत देते हुए, कमजोर मौसमी गर्मी का भी संकेत दे सकता है, जो मॉनसून को नॉर्थ की ओर खींचने में मदद करने वाला एक जरूरी चालक है.

आंधी, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने का खतरा

भले ही कुल मिलाकर बारिश सामान्य से कम बनी हुई है, ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्री-मॉनसून पीरियड बहुत एक्टिव रहेगा. वहीं, दूसरी तरफ गर्म जमीन की सतहों और आने वाली नमी के बीच मेलजोल से बड़े क्यूम्यलोनिम्बस बादल बन सकते हैं, ये आंधी सिस्टम तेज बारिश, बिजली, ओले और नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं के लिए जिम्मेदार हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान सीजनल बारिश की बड़ी कमी के बावजूद अचानक तूफान, डस्ट स्टॉर्म और स्थानीय स्तर पर भारी बारिश की घटनाएं पैदा कर सकते हैं.

कुछ वायुमंडलीय मॉडल बताते हैं कि उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा वर्टिकल अस्थिरता (ऊर्ध्वाधर अस्थिरता) है, जिससे जून के शुरुआती हफ्तों में तेज आंधी-तूफ़ान के लिए हालात अच्छे बन रहे हैं. ऐसे मौसम प्रणाली कुछ जगहों पर 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवा के झोंके ला सकते हैं, साथ ही खतरनाक बिजली भी गिर सकती है.

मॉनसून आ सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है मौसम का अंदाजा लगाने वालों को चिंता में डालने वाली एक और बात अरब सागर के ऊपर वायुमंडलीय रुकावट की स्थिति की संभावना है. मौसम जानकारों का कहना है कि ऊपरी वायुमंडल में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन (प्रतिचक्रवाती परिसंचरण) कभी-कभी मॉनसून के केरल पहुंचने के बाद भी मॉनसून की धाराओं की रफ्तार को धीमा कर सकता है.

इसका मतलब है कि भारत में एक अजीब स्थिति देखने को मिल सकती है जहाँ मॉनसून आधिकारिक तौर पर दक्षिण में पहुंच जाता है, जबकि मध्य और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में सूखे, गर्मी और धूल भरी आंधियां जारी रहती हैं. मिश्रा ने कहा कि, ज्यादा जरूरी सवाल सिर्फ़ृ यह नहीं है कि मॉनसून कब शुरू होता है, बल्कि यह शुरू होने के बाद कैसे आगे बढ़ता है. यहां तक कि ऐसे मौसम में भी जहां सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, मॉनसून सिस्टम का बाद में विकास और गति आखिरकार बारिश के वितरण और पूरे सीजनल नतीजे को तय करेगा.

क्लाइमेट चेंज मौसम को और मुश्किल बना रहा है

पर्यावरण वैज्ञानिक हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि यह उभरता हुआ पैटर्न इस बात पर जोर देता है कि जलवायु जोखिम अलग-अलग होने के बजाय एक साथ कैसे बढ़ रहे हैं.

हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, "जून में मौसम का यह टकराव इस बात की मजबूत याद दिलाता है कि जलवायु जोखिम अब किसी एक खतरे से तय नहीं होते." "हम बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा नमी, तेज लहरों वाले तूफान और अनियमित मॉनसून प्रणाली का एक साथ असर देख रहे हैं. इसका नतीजा एक मिला-जुला मौसम है, जिसमें इंसान के शरीर पर सिर्फ हवा के तापमान से कहीं ज्यादा दबाव पड़ता है."

उनके मुताबिक, गर्मी, नमी, देर से बारिश और तेज आंधी-तूफान का मेल न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए बल्कि खेती, पानी के प्रबंधन और शहरी आधारभूत संरचना के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता है.

मॉनसून सीजन की मुश्किल शुरुआत

किसानों, आपदा प्रबंधकों और नीति बनाने वालों के लिए आने वाले हफ्ते बहुत अहम साबित हो सकते हैं. कमजोर मॉनसून के अनुमान के साथ-साथ हीटवेव का खतरा और स्थानीय तौर पर गंभीर मौसम की घटनाओं का मतलब है कि भारत को एक ऐसे मौसम का सामना करना पड़ सकता है जिसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा. कुछ इलाकों में तेज़ तूफान आएंगे, दूसरों में बारिश कम होगी और देश के बड़े हिस्सों में गर्मी का दबाव ऊपर-नीचे होगा.

हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय के अनुमान भारी बारिश या सक्रिय मानसून की संभावना से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अनुमान बताते हैं कि जून 2026 की शुरुआत गर्मी, नमी, तूफान और शायद सुस्त मानसून के बीच एक मुश्किल लड़ाई के साथ हो सकती है. यह एक ऐसा मौसम पैटर्न है जिस पर वैज्ञानिक आने वाले हफ्तों में करीब से नजर रखेंगे.

नई दिल्ली: भारत हाल के सालों में अपने सबसे अजीब और मुश्किल मौसम के दौर में जा सकता है, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस बार मॉनसून में सामान्य से कम बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, ज्यादा नमी, तेज आंधी और मॉनसून के आगे बढ़ने में देरी हो सकती है.

भारत मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही जून के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग ने अपने सीजनल साउथवेस्ट मॉनसून के अनुमान को लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिससे प्रशांत महासागर में बन रहे एल नीनो के असर को लेकर चिंता बढ़ गई है. साथ ही, मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून के मौसम में बदलाव के दौरान देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक नमी का स्तर, धूल भरी आंधी, बिजली और तेज आंधी आ सकती है.