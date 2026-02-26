ETV Bharat / bharat

CBSE स्कूलों में 6वीं क्लास से तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, 'विदेशी भाषा' के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से नया थ्री-लैंग्वेज सिस्टम लागू करने जा रहा है.

Expert react to CBSE's Three language policy rollout from 2026 -27
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देशभर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. वह यह है कि, सीबीएसई ने 2026-27 सत्र से कक्षा 6 से नई भाषा नीति लागू करने का फैसला किया है.

सीबीएसई के इस नई व्यवस्था के तहत कक्षा 6 से तीसरी भाषा शुरू होने जा रहा है. यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है.

तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को ऑपरेशनल बढ़ावा मिला
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस नई व्यवस्था के तहत छात्र तीन भाषाएं पढ़ेंगे. इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी को 'विदेशी' भाषा माना जाएगा. जो स्कूल क्लास 6 में इंग्लिश पढ़ाते हैं, वे इसे दो भारतीय भाषाओं के साथ अकेली विदेशी भाषा मानेंगे. स्कूलों में दो भारतीय भाषाओं को शामिल करते हुए विदेशी भाषाएं (जैसे: फ्रेंच, जर्मन) की भी पढ़ाई होगी.

इस कदम से उम्मीद है कि, आने वाले समय में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी तीसरी भाषा को शामिल किया जा सकता है. संभावना है कि साल 2031 में होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को तीसरी भाषा का पेपर भी देना पड़ सकता है. वर्तमान में देखें तो, छात्र आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं में दो भाषाओं के प्रश्नपत्र देते हैं.

इसे लागू करने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, सीबीएसई, एनसीएफएसई फ्रेमवर्क के हिसाब से नई पाठ्यपुस्तकें बनाएगा और उन्हें लागू करेगा. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और बांग्ला जैसी कई दूसरी क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के लिए भी सीखने की सामग्री उपलब्ध होगा.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत के लिए एक बड़ा विजन है, जिसमें कई भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना भी शामिल है. इस फ्रेमवर्क में मिडिल स्कूल लेवल (क्लास 6 से 8) पर तीसरी भाषा शुरू करने के साथ-साथ छात्रों को एक नई टारगेट भाषा के बारे में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में मदद करने के लिए ज़्यादा समय देने का भी प्रावधान है.

सेकेंडरी स्टेज और बोर्ड एग्जाम में एक्सटेंशन
स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE) 2023 आगे यह भी सलाह देता है कि तीनों भाषाएं, R1, R2, और R3, क्लास 9 और 10 तक जारी रहें. सेकेंडरी स्कूलिंग के आखिर तक, छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे तीनों भाषाओं में कार्यात्मक संचार में माहिर हो जाएं, और कम से कम दो भाषाओं में उनकी पढ़ाई-लिखाई में अच्छी पकड़ हो.

सूत्रों से पता चलता है कि इस तरक्की से बोर्ड एग्जाम में एक ढांचागत बदलाव आएगा. जैसे-जैसे छात्र सेकेंडरी स्कूल में आगे बढ़ेंगे, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तीनों भाषाओं में फंक्शनल कम्युनिकेशन में माहिर हो जाएं. हालाँकि, उन्हें कम से कम दो भाषाओं में पढ़ाई-लिखाई में काफी ज्यादा महारत हासिल करनी होगी.

CBSE THREE LANGUAGE POLICY ROLLOUT
MULTILINGUAL SKILLS
CBSE SCHOOL IN INDIA
NATIONAL EDUCATION POLICY
संपादक की पसंद

