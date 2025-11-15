Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में घातक शिकारियों की बढ़ती संख्या बनी सिरदर्द! जरूरी है लेपर्ड पॉपुलेशन पॉलिसी, जानिए एक्सपर्ट की राय

उत्तराखंड में इंसानों और गुलदारों के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है, जो बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.

Etv Bharat
लेपर्ड पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 7:10 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नवीन उनियाल की रिपोर्ट...

देहरादून: उत्तराखंड में गुलदारों के बढ़ते हमलों के बीच लेपर्ड पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी का जिक्र होने लगा है. राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ को लेकर काम करने वाले विशेषज्ञ अब राज्य में गुलदारों की संख्या को नियंत्रित करने का सुझाव दे रहे हैं. हालांकि इसके लिए बड़े स्तर पर अध्ययन की भी जरूरत बताई जा रही है. इस के बारे में विस्तार से जानते है.

उत्तराखंड में इंसानों और गुलदारों के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है. राज्य के कई हिस्सों में अब यह स्थिति भयावह रूप ले चुकी है, जहां गुलदारों के हमले में सबसे ज्यादा इंसानी जानें जा रही हैं. विशेषज्ञ इसे प्रदेश में बढ़ती गुलदारों की संख्या और इनके बस्तियों के आसपास भोजन की आसान उपलब्धता से जोड़कर देख रहे हैं.

जरूरी है लेपर्ड पॉपुलेशन पॉलिसी (ETV Bharat)

गुलदारों की आबादी को नियंत्रित करने की नीति: यही वजह है कि अब वन्यजीव विशेषज्ञ गुलदारों की आबादी को नियंत्रित करने की नीति बनाने की बात कह रहे हैं. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके डॉ. कमर कुरैशी का कहना है कि उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या बढ़ना लाजमी है. ऐसे में अब वैज्ञानिक ढंग से इनकी संख्या पर नियंत्रण की जरूरत है. उन्होंने कहा कि

यह सिर्फ एक संरक्षण का नहीं बल्कि मानव-जीव संघर्ष से जुड़ा सामाजिक मसला बन चुका है. गुलदारों के व्यवहार, मूवमेंट और उनके भोजन पैटर्न पर अध्ययन किए बिना इस समस्या का समाधान मुश्किल है.
-डॉ. कमर कुरैशी, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया -

पहाड़ी इलाकों में गुलदारों की संख्या का सटीक आंकड़ा भी मौजूद नहीं: दरअसल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में वन विभाग के पास गुलदारों की सटीक संख्या तक नहीं है. अब तक केवल तराई क्षेत्रों में इनकी गिनती की गई है. 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में न तो गिनती हुई है और न ही इनके व्यवहार का अध्ययन. जबकि संघर्ष के सबसे ज्यादा मामले अब पर्वतीय इलाकों से आ रहे हैं.

ETV Bharat
ये आंकड़ा उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से दिया गया है. (ETV Bharat)

1000 से 3500 मीटर के बीच 2276 गुलदार पाए गए: साल 2018 में 1000 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में 839 गुलदार रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि 2022 की गिनती में इनकी संख्या घटकर 652 रही. हालांकि यह कमी केवल सीमित क्षेत्र के सर्वे में दिखाई दी.

वहीं जब भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 1000 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक गिनती की, तो यहां 2276 गुलदार पाए गए. इस तरह उत्तराखंड में कुल 3115 गुलदार दर्ज हुए हैं. उधर 3500 मीटर से ऊपर के दुर्गम इलाकों में भी गुलदारों की मौजूदगी बताई जाती है. इंसानों के साथ संघर्ष के आंकड़े कहीं ज्यादा चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं.

Leopard Population Management Policy
गुलदार को उत्तराखंड का घातक शिकार कहा जाता है. (ETV Bharat)

बीते पांच सालों ने गुलदारों ने 117 लोगों की जान ली: सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, बीते पांच सालों में गुलदारों के हमले में 117 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 604 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. अकेले 2020 में 30 लोगों की मौत हुई, 2021 में 23, 2022 में 22, 2023 में 18 और 2024 में 16 लोगों की जान चली गई. साल 2025 के अक्टूबर महीने तक आठ लोग गुलदारों के हमले में मारे जा चुके हैं.

इसी तरह घायलों की संख्या भी हर साल बढ़ती रही है. वर्ष 2020 में 100, 2021 में 98, 2022 में 98, 2023 में 100 और 2024 में 132 लोग गुलदार के हमले में घायल हुए. वहीं, इस साल अक्टूबर तक ही 76 लोग इन हमलों का शिकार बन चुके हैं.

जंगलों में शिकार की घटती संख्या, बढ़ता शहरीकरण और बस्तियों के आसपास फेंका जा रहा कचरा, गुलदारों को इंसानी क्षेत्रों की ओर खींच रहा है. कई इलाकों में घरेलू पशु, कुत्ते और सूअर गुलदारों का आसान शिकार बन चुके हैं, जिससे गुलदार अब बस्तियों के बेहद नजदीक रहने लगे हैं.
-डॉ. कमर कुरैशी, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया -

लेपर्ड पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी की जरूरत: इस समस्या के समाधान को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. कुरैशी कहते हैं कि, गुलदारों की आबादी को संतुलित करना और इनके आवास क्षेत्रों का वैज्ञानिक पुनर्गठन जरूरी है. यानी राज्य को लेपर्ड पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि संरक्षण और नियंत्रण दोनों साथ चल सकें.

फिलहाल, उत्तराखंड वन विभाग केवल प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू और मॉनिटरिंग तक ही सीमित है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अगर अब भी इस दिशा में ठोस नीति नहीं बनी, तो आने वाले सालों में यह संघर्ष और घातक रूप ले सकता है. हालांकि वन विभाग मानव-वन्य जीव संघर्ष को लेकर हर तरह के उपाय की जाने की बात कहता है.

एपीसीसीएफ वन्यजीव विवेक पांडे कहते हैं कि गुलदार की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग लगातार ऐसी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और मानव-वन्यजीवों के संघर्ष को रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है, ताकि ऐसे संघर्ष कम किये जा सके. उधर तमाम प्रयासों के बावजूद भी जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उन्हें सरकार मुआवजा देने का काम भी कर रही है.

पढ़ें---

TAGGED:

LEOPARD POPULATION IN UTTARAKHAND
HUMAN WILDLIFE CONFLICT UTTARAKHAND
लेपर्ड पापुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी
गुलदारों की बढ़ती संख्या
LEOPARD POPULATION POLICY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.