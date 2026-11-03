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NEET-PG में परसेंटाइल के बजाय रैंक-आधारित प्रणाली अपनाई जाए: विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट-पीजी (NEET-PG) और नीट-एसएस (NEET-SS) के लिए मौजूदा परसेंटाइल-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को बदलकर रैंक-आधारित मेरिट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया है.

यह प्रस्ताव केंद्र की एक विशेषज्ञ समिति ने दिया है. जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है, ताकि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा सके और संबंधित पक्षों को समिति के सुझावों पर अपना जवाब दाखिल करने का मौका मिल सके. यह लिखित जवाब एक रिट याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया है, जिसमें नीट-पीजी 2025-26 के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल को कम करने के फैसले को चुनौती दी गई है.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में परिणाम रैंक-आधारित होंगे और किसी भी उम्मीदवार के लिए परसेंटाइल घोषित नहीं किया जाएगा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने अभी तक इस प्रस्ताव के लिए नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है. संबंधित हितधारकों की राय लेने के बाद नियमों का एक मसौदा (ड्राफ्ट) जारी किया जाएगा.एनएमसी के सचिव ने इस प्रस्ताव के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को एक पत्र लिखकर सूचित किया है. यह सुझाव दिया गया है कि जब परसेंटाइल-आधारित प्रणाली की जगह रैंक-आधारित मेरिट प्रणाली लागू होगी (जिस पर NMC विचार कर रहा है), तो PG काउंसलिंग के राउंड-2 और राउंड-3 के बीच का समय अंतराल कम हो जाएगा. यह भी बताया गया कि खाली सीटों की संख्या को देखते हुए, सक्षम अधिकारी हितधारकों के साथ मिलकर परसेंटाइल को कम कर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया, "हालांकि, NEET परीक्षाओं की शुचिता बनी रहनी चाहिए. पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों को इतना कम नहीं किया जाना चाहिए कि बहुत खराब या नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार भी प्रवेश के योग्य हो जाएं. प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्व को केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए." एनएमसी ने जानकारी दी है कि आयोग ने सैद्धांतिक रूप से NEET-PG और NEET-SS के लिए परसेंटाइल-आधारित योग्यता मानकों से हटकर रैंक-आधारित मेरिट प्रणाली की ओर बढ़ने का फैसला किया है. इस संबंध में NMC जल्द ही हितधारकों की राय जानने के लिए नियमों का एक मसौदा जारी करेगा. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.