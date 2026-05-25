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अरावली पर विशेषज्ञ समिति को विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को परिभाषित करने के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श करना चाहिए, ताकि आम जनता की राय सुनी जा सके.इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने की.

पीठ ने कहा कि समिति में अधिक सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन मुश्किल हो जाता है.सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर, एमिकस क्यूरी, ने कहा कि पिछली प्रक्रिया की एक मूलभूत खामी यह थी कि उसमें आम जनता की राय नहीं सुनी गई.

उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि समिति सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करे. एमिकस ने कहा, "पिछली प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया गया. किसी से भी परामर्श नहीं किया गया."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति को सभी की बात सुननी होगी, क्योंकि विभिन्न हितधारक होंगे और कभी-कभी आम आदमी से भी बहुत अच्छे सुझाव आते हैं. एक वकील ने समिति में शामिल करने के लिए इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के नाम सुझाए.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति में 30 या 40 सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा. बेंच ने कहा, "हम 30 या 40 सदस्यों वाली समिति नहीं बना सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन करना असंभव हो जाएगा. समिति को विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और इसमें 5-7 सदस्य होने चाहिए. उन्हें अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहिए. कोई वन विशेषज्ञ हो सकता है, कोई भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित विशेषज्ञ. सीमित विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना चाहिए."