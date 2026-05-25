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अरावली पर विशेषज्ञ समिति को विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का कोर्ट ने दिया आदेश.

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 6:23 PM IST

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नई दिल्ली : सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को परिभाषित करने के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श करना चाहिए, ताकि आम जनता की राय सुनी जा सके.इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने की.

पीठ ने कहा कि समिति में अधिक सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन मुश्किल हो जाता है.सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर, एमिकस क्यूरी, ने कहा कि पिछली प्रक्रिया की एक मूलभूत खामी यह थी कि उसमें आम जनता की राय नहीं सुनी गई.

उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि समिति सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करे. एमिकस ने कहा, "पिछली प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया गया. किसी से भी परामर्श नहीं किया गया."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति को सभी की बात सुननी होगी, क्योंकि विभिन्न हितधारक होंगे और कभी-कभी आम आदमी से भी बहुत अच्छे सुझाव आते हैं. एक वकील ने समिति में शामिल करने के लिए इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के नाम सुझाए.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति में 30 या 40 सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा. बेंच ने कहा, "हम 30 या 40 सदस्यों वाली समिति नहीं बना सकते, क्योंकि इससे प्रबंधन करना असंभव हो जाएगा. समिति को विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और इसमें 5-7 सदस्य होने चाहिए. उन्हें अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहिए. कोई वन विशेषज्ञ हो सकता है, कोई भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित विशेषज्ञ. सीमित विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना चाहिए."

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और एमिकस क्यूरी द्वारा पैनल में शामिल किए जाने के लिए सुझाए गए सामान्य नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, को परिभाषित करने वाले पैनल के लिए संबंधित विशेषज्ञों के नाम सुझाने को कहा था.

पिछले साल 29 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की नई परिभाषा पर हुए विरोध को ध्यान में रखते हुए, इन पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने 20 नवंबर के निर्देशों को स्थगित कर दिया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में सभी खनन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ "महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं" को दूर करने की आवश्यकता है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी का मानदंड पर्वतमाला के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पर्यावरण संरक्षण से वंचित कर देगा.

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