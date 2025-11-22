ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: शादी में महंगे तोहफे लेने देने पर पाबंदी, शराब और फास्ट फूड बैन, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

विकासनगर (उत्तराखंड): देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में समय-समय पर सामाजिक सुधार के फैसले लिए जाते रहे हैं. हाल ही अक्टूबर माह में विकासनगर-जौनसार बावर के कंदाड और इंद्रोली गांव के लोगों ने फैसला लिया था कि इन गांव की महिलाएं विवाह समारोह और मांगलिक कार्यों में गोल्ड की तीन ज्वैलरी ही पहन पाएंगी. इसी क्रम में अब खत पट्टी शैली के अंतर्गत गांव के लोगों ने महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय लिए गए हैं.

देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विश्व भर में अपनी पहचान रखता है. जनजाति समुदाय क्षेत्र में लोग सर्वसम्मति से समाज सुधार के फैसले समय-समय पर लेते रहते हैं, ताकि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े परिवार को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके. इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20 नवंबर को जौनबार बावर की खत पट्टी शैली में शामिल 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों की बैठक हुई. बैठक दोहा गांव में हुई, जिसकी अध्यक्षता गांव के सदर स्याणा (मुखिया) राजेंद्र सिंह ने की.

बैठक में कई फैसले हुए जो कि सर्वसम्मति से लिए गए और ये फैसले खत पट्टी शैली के अंतर्गत सभी गांव में लागू होंगे. फैसलों के अनुसार, अब इन गांवों में होने वाली शादियां और अन्य शुभ आयोजन बेहद सादगी से होंगे. सामाजिक समानता के तहत शादियों और शुभ आयोजन में महंगे तोहफे न तो दिए जाएंगे और न ही लिए जाएंगे. इसके अलावा, न ही शराब और फास्ट फूड परोसा जाएगा. नियम का उल्लंघन करने पर परिवार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही उन परिवार के किसी भी शुभ कार्यक्रम में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा. महिलाएं शादी और रयणी भोज (शादीशुदा महिलाओं का भोज) में केवल तीन गहने ही पहन सकेंगी. इसमें नाक में फूली (नोज पिन), कान में झुमके, गले में मंगलसूत्र शामिल है.