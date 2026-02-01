ETV Bharat / bharat

Budget 2026 : 'कम हो सोना-चांदी का दाम' बजट से बिहार की महिलाओं को खास उम्मीदें

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2026 का आम बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट को लेकर देशभर के लोगों की तरह बिहार की महिलाओं को भी खास उम्मीदें हैं. महिलाओं का कहना है कि महंगाई ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है. किचन का सामान हो या सोना-चांदी की कीमतें, हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है. ऐसे में बजट 2026 से महिलाओं को उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी और घरेलू बजट संभालना थोड़ा आसान हो सकेगा.

महिलाओं को बजट से उम्मीद: महिलाओं का मानना है कि वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, इसलिए वे आम परिवारों की परेशानी को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं. खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार के बजट में महंगाई को नियंत्रित करने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे.

पिछले एक साल में सोना-चांदी की कीमतों में जिस तरह बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उससे महिलाओं की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी है. उनका कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लगन या शादी-ब्याह में चांदी की ज्वेलरी गिफ्ट करना भी मुश्किल हो गया है.

कम हो सोना चांदी का भाव: महिला उद्यमी शांभवी ने बजट 2026 को लेकर अपनी उम्मीदें साझा करते हुए कहा कि इस बार सरकार को इफेक्टिव लेबर लॉ लाने पर ध्यान देना चाहिए. उनका कहना है कि महंगाई के अनुसार लेबर कॉस्ट तय होनी चाहिए, ताकि आम लोगों पर महंगाई का असर कम पड़े. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश और नेपाल की हालात को देखा जाए तो भारत के पास एक बड़ा अवसर है. सही नीतियां बनाकर भारत को दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है.

"सोना-चांदी के भाव में कटौती बेहद जरूरी है, क्योंकि मौजूदा हालात में ज्वेलरी खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. जिन परिवारों में बेटियों की शादी है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है. सालों से जो सेविंग की गई थी, अब उससे मुश्किल से कुछ ही सेट गहने खरीदे जा सकते हैं."- शांभवी,महिला उद्यमी

महिलाओं की भावनाएं सट्टा खेलने के लिए नहीं: महिला श्रुति अग्रवाल ने कहा कि इस समय मार्केट पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है. सोना-चांदी के दाम कभी अचानक बहुत बढ़ जाते हैं तो कभी तेजी से गिर जाते हैं. उन्होंने कहा कि किसी दिन 20 हजार रुपये बढ़ जाता है और किसी दिन 20 हजार रुपये घट जाता है. यह पूरी तरह से सट्टा जैसा लगता है और महिलाएं सट्टा खेलने के लिए नहीं हैं.

"महिलाओं के लिए सोना-चांदी और आभूषण सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावना से जुड़ी चीज होती है. वह नहीं चाहतीं कि ज्वेलरी खरीदना किसी तरह का जोखिम भरा सौदा बन जाए. वित्त मंत्री से उम्मीद है कि बजट 2026 में सोना-चांदी के भाव को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे."- श्रुति अग्रवाल, गृहिणी

पहले साल भर में 2 से 3 हजार बढ़ता था भाव: महिला निकिता अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस बार बजट से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों को लेकर जरूर चिंता है. उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने गहना खरीदने का सपना ही छोड़ दिया है. गहना खरीदना अब उनकी हैसियत के बाहर की बात हो गई है.

"पहले जहां पूरे साल में सोना-चांदी के दाम में 2 हजार से 3 हजार रुपये का अंतर आता था, वहीं अब एक ही दिन में 10 हजार से 20 हजार रुपये तक का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस पर किसी तरह का नियंत्रण जरूरी है और उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस दिशा में कुछ कदम जरूर उठाएंगी."-निकिता अग्रवाल

अब चांदी भी गिफ्ट नहीं कर सकते: महिला अंजु जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है, लेकिन सोना-चांदी के भाव में जिस तरह उतार-चढ़ाव हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले वह किसी को चांदी की ज्वेलरी गिफ्ट कर देती थीं, लेकिन अब चांदी का भाव इतना बढ़ गया है कि यह भी मुश्किल हो गया है. लगन का समय है और परिवार में शादी है, जहां ज्वेलरी गिफ्ट करना जरूरी माना जाता है. ऐसे में चिंता यह रहती है कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे.