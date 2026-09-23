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उम्मीद है लोकसभा अध्यक्ष TMC के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर 'जल्द' निर्णय लेंगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उम्मीद जताई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों (20 rebel TMC MP) को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर जल्द निर्णय लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह अभिषेक बनर्जी की याचिका को जीवित रखना चाहेगा और उठाए गए मुद्दों पर हुई प्रगति की निगरानी करना चाहेगा. साथ ही और उठाए गए मुद्दों पर हुई प्रगति की निगरानी करना चाहेगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने कहा कि उन्हें पता है कि वे लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन अदालत महज उन्हें मामले के शीघ्र समाधान के लिए स्मरण कराना चाहते हैं.

यह याचिका पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर की है. याचिका में लोकसभा अध्यक्ष और महासचिव के साथ-साथ 20 बागी सांसदों को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अभिषेक का प्रतिनिधित्व किया. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया.

सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने अगस्त में बागी सांसदों को नोटिस जारी किया था लेकिन उन्होंने शुरुआती 14 दिन के समय में अपने जवाब दाखिल नहीं किए थे. बेंच को बताया गया कि स्पीकर ने बाद में जवाब दाखिल करने का समय 22 सितंबर तक बढ़ा दिया था. हालांकि सांसदो ने फिर से समय बढ़ाने की मांग की है.

लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं. मेहता ने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष को पता है कि उन्हें क्या करना है. वह मामले की गंभीरता को समझते हैं." इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हमें उम्मीद है कि जिस मामले में जल्द फैसले की जरूरत है, उस पर तेजी से कार्रवाई होगी. मामले की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर जल्द निर्णय लेने की जरूरत है. हम महज उन्हें मामले के शीघ्र समाधान का स्मरण दिलाना चाहते हैं."

इसके बाद मेहता ने दलील दी, "मैं खुद एक सवाल पूछना चाहता हूं. क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिला सकता है." उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अदालत को लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करनी चाहिए.