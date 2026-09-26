Explainer: चादर साफ, सफर आसान! हटिया लॉन्ड्री के विस्तार से बदलेगा रांची रेल मंडल का सिस्टम, व्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
ट्रेनों में हर दिन हजारों बेडरोल की जरुरत होती है. साफ बेडरोल यात्रियों तक पहुंचे इसके लिए कोशिश हो रही है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 5:53 AM IST
रांची: लंबी दूरी की ट्रेन में एसी कोच से सफर करने वाले यात्रियों के लिए साफ चादर, तकिया, कंबल और तौलिया यात्रा की मूल सुविधाओं में शामिल हैं. टिकट के किराये में लिनेन की सुविधा का शुल्क शामिल होने के बावजूद यात्रियों को समय पर साफ बेडरोल उपलब्ध कराना रेलवे के सामने लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है.
रांची रेल मंडल में प्रतिदिन करीब 12,750 लिनेन पैकेट की जरूरत पड़ती है, जबकि विभागीय स्तर पर फिलहाल लगभग 6,800 पैकेट प्रतिदिन तैयार किए जा रहे हैं. यानी जरूरत के मुकाबले विभागीय उत्पादन में करीब 5,950 पैकेट प्रतिदिन की कमी है. इस अंतर को आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जाता है. अब इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हटिया में 6 टन प्रतिदिन क्षमता वाली अत्याधुनिक मेकनाइज्ड लॉन्ड्री स्थापित करने की तैयारी है.
लॉन्ड्री में 1700 पैकेट प्रतिदिन की वृद्धि होने का अनुमान
इसके साथ मौजूदा लॉन्ड्री के विस्तार का काम भी किया जा रहा है. एक टन क्षमता बढ़ने के बाद विभागीय उत्पादन में करीब 1,700 पैकेट प्रतिदिन की वृद्धि होने का अनुमान है. इससे विभागीय क्षमता लगभग 8,500 पैकेट प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी. शेष जरूरत फिर भी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने और लिनेन की उपलब्धता को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
47 जोड़ी ट्रेनों का मंडल, 37 जोड़ी में बेडरोल की सुविधा
रांची रेल मंडल के अंतर्गत करीब 47 जोड़ी यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं. इनमें 37 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस, आठ जोड़ी मेमू और दो जोड़ी साधारण पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. बेडरोल की सुविधा मुख्य रूप से 37 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोचों में दी जाती है. फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और एसी इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों को रेलवे के नियमों के अनुसार लिनेन उपलब्ध कराया जाता है.सामान्य सीटिंग वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों में यह सुविधा नहीं होती.
एक पैकेट में क्या-क्या मिलता है?
एसी कोच के यात्री को दिए जाने वाले लिनेन पैकेट में सामान्य तौर पर दो चादर, एक तकिया, तकिये का कवर, एक कंबल और एक छोटा तौलिया शामिल होता है. यात्रा पूरी होने के बाद इस्तेमाल किया हुआ लिनेन ट्रेन से वापस लिया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉन्ड्री तक पहुंचाया जाता है. यहीं से साफ बेडरोल उपलब्ध कराने की पूरी श्रृंखला शुरू होती है. इस्तेमाल किए गए लिनेन को एकत्र करना, उसे लॉन्ड्री तक पहुंचाना, छंटाई करना, धुलाई, सुखाना, इस्त्री और पैकिंग के बाद दोबारा ट्रेनों तक पहुंचाना, हर चरण समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है. किसी एक स्तर पर देरी होने का असर सीधे अगले फेरे की ट्रेन में बेडरोल की उपलब्धता पर पड़ सकता है.
6,800 पैकेट की विभागीय क्षमता, बाकी की भरपाई आउटसोर्स से
मौजूदा व्यवस्था में विभागीय लॉन्ड्री से प्रतिदिन करीब 6,800 लिनेन पैकेट तैयार हो रहे हैं. प्रतिदिन की जरूरत 12,750 पैकेट होने के कारण करीब 5,950 पैकेट की जरूरत अन्य माध्यम से पूरी करनी पड़ती है. इसके लिए आउटसोर्स एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं.
मौजूदा हटिया लॉन्ड्री की क्षमता बढ़ाने का काम इसी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है. एक टन क्षमता बढ़ने से करीब 1,700 अतिरिक्त पैकेट तैयार होने की उम्मीद है. इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रतिदिन करीब 8,500 पैकेट तैयार किए जा सकेंगे. इससे मौजूदा अंतर काफी कम होगा, हालांकि पूरी जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता बनी रहेगी.
अब क्यों जरूरी हुई 6 टन की नई लॉन्ड्री?
रांची से चलने और मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में भविष्य में एसी कोचों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा नई और विशेष ट्रेनों के संचालन से भी लिनेन की मांग बढ़ सकती है. ऐसे में केवल मौजूदा जरूरत को देखते हुए व्यवस्था तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा. इसी भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए हटिया में 6 टन प्रतिदिन क्षमता वाली नई मेकनाइज्ड लॉन्ड्री स्थापित की जा रही है. इसे दो शिफ्ट में प्रतिदिन आठ-आठ घंटे संचालित करने की योजना है. अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लिनेन की धुलाई, सुखाने, इस्त्री और आवश्यक प्रसंस्करण किया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अधिक मात्रा में लिनेन कम समय में तैयार किया जा सकेगा. इससे ट्रेनों के अलग-अलग फेरों के लिए बेडरोल की समय पर उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिलेगी.
6 टन की नई व्यवस्था से कितना बदलेगा सिस्टम?
नई लॉन्ड्री को केवल अतिरिक्त मशीन लगाने की व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य रांची मंडल की पूरी लिनेन सप्लाई व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना है. वर्तमान विभागीय उत्पादन 6,800 पैकेट प्रतिदिन है और विस्तार के बाद यह करीब 8,500 तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके साथ प्रस्तावित 6 टन मेकनाइज्ड लॉन्ड्री भविष्य की बढ़ती मांग के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराएगी.
यानी मौजूदा जरूरत और भविष्य की जरूरत के बीच जो अंतर बन रहा है, उसे कम करने के लिए विभागीय लॉन्ड्री क्षमता बढ़ाने के साथ नई मेकनाइज्ड लॉन्ड्री को जोड़ा जा रहा है. इससे आउटसोर्स व्यवस्था की जरूरत पूरी तरह खत्म होगी या नहीं, यह भविष्य की वास्तविक मांग और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन विभागीय क्षमता में निश्चित रूप से बड़ा इजाफा होगा.
चोरी और गायब होने वाले लिनेन से भी चुनौती
लिनेन की उपलब्धता की समस्या केवल धुलाई क्षमता तक सीमित नहीं है. इस्तेमाल के बाद सभी सामान वापस नहीं लौटना भी रेलवे के लिए एक चुनौती है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जनवरी 2022 से अप्रैल 2026 के बीच रांची मंडल में 9.31 लाख से अधिक बेडरोल आइटम गायब या क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है. इनमें चादर और छोटे तौलिये जैसे सामान भी शामिल हैं.
इस तरह एक तरफ नई लिनेन तैयार करने और धोने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ इस्तेमाल किए गए लिनेन की वापसी और उसकी उपलब्धता बनाए रखना भी जरूरी है. किसी ट्रेन से लिनेन वापस नहीं आने पर अगले चक्र में उपलब्ध स्टॉक प्रभावित होता है. इसका असर अंततः यात्रियों को मिलने वाली सुविधा पर पड़ सकता है.
सफाई में गुणवत्ता सबसे अहम
नई लॉन्ड्री का एक अहम उद्देश्य केवल ज्यादा लिनेन धोना नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर तरीके से बनाए रखना भी है. मेकनाइज्ड प्रक्रिया में धुलाई से लेकर सुखाने और इस्त्री तक के काम को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने की व्यवस्था होगी. इसके बाद लिनेन की पैकिंग कर उसे दोबारा ट्रेनों के लिए भेजा जाएगा.
यात्रियों की शिकायतों में साफ-सफाई और समय पर बेडरोल उपलब्ध नहीं होना प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं. इसलिए नई क्षमता का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा जब उत्पादन बढ़ने के साथ लिनेन की गुणवत्ता, समय पर सप्लाई और वापसी की निगरानी भी मजबूत हो.
शिकायत हो तो कहां करें?
यदि एसी कोच में यात्री को बेडरोल नहीं मिलता है या उपलब्ध कराया गया लिनेन साफ नहीं है, तो सबसे पहले कोच अटेंडेंट अथवा टीटीई से शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा यात्री रेल मदद एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 139 पर संपर्क कर सकते हैं.
शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित व्यवस्था के माध्यम से उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाता है. यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा के दौरान समस्या सामने आने पर ट्रेन संख्या, कोच और सीट की जानकारी के साथ शिकायत दर्ज कराएं, ताकि संबंधित टीम तक सूचना पहुंच सके.
असली चुनौती मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन
रांची मंडल में लिनेन की मौजूदा तस्वीर बताती है कि चुनौती सिर्फ साफ चादर उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि 12,750 पैकेट की रोजाना जरूरत के अनुरूप पूरी सप्लाई चेन को चलाने की है. अभी विभागीय स्तर पर 6,800 पैकेट तैयार हो रहे हैं और विस्तार के बाद यह आंकड़ा करीब 8,500 तक पहुंचने की उम्मीद है. बाकी जरूरत आउटसोर्स एजेंसियों से पूरी होती है.
नई 6 टन मेकनाइज्ड लॉन्ड्री इस पूरी व्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता जोड़ेगी. भविष्य में एसी कोच और ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर इसकी उपयोगिता और बढ़ेगी. अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद धुलाई क्षमता में कितनी वास्तविक बढ़ोतरी होती है, आउटसोर्स पर निर्भरता कितनी घटती है और यात्रियों को साफ लिनेन समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कितनी मजबूत होती है.
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