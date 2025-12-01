बिहार में घायल अवस्था में मिला विदेशी पक्षी 'ग्रेटर एडजुटेंट', पूरी दुनिया में मात्र 3 जगह इसका निवास
मुंगेर में विदेशी पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट घायल अवस्था में मिला. यह दुर्लभ जीव पूरी दुनियां में मात्र तीन जगह पाया जाता है.
Published : December 1, 2025 at 2:04 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर में एक दुर्लभ पक्षी घायल अवस्था में मिला. यह देखने में विशाल, लंबी चोंच वाला पक्षी है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गयी. पक्षी को घायल अवस्था में देख लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी.
चोंच और पंख में चोट: सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और पक्षी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. वन विभाग के मुताबिक पक्षी के चोंच पर गंभीर चोट के निशान हैं, जो किसी कठोर वस्तु से टकराने या किसी हथियार के प्रहार की ओर इशारा करते हैं. पंखों में भी चोटें पाई गई.
"जिले के अग्रहण पंचायत क्षेत्र से घायल पक्षी को सुरक्षित निकाल लिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह विदेशी प्रजाति का पक्षी प्रतीत होता है. वरीय अधिकारियों के निर्देश पर घायल पक्षी को बेहतर देखभाल के लिए भागलपुर सुंदरवन भेजा गया है." -संजीत कुमार सुमन, पदाधिकारी, वन विभाग
विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इलाज: वन क्षेत्र पदाधिकारी रॉबिन आनंद ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है. यदि आवश्यकता हुई तो पक्षी को आगे उपचार के लिए पटना भेजा सकता है. हालांकि यह किस प्रजाति की पक्षी है, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पायी है, लेकिन शारीरिक आकार के अनुसार यह ग्रेटर एडजुटेंट है.
ग्रेटर एडजुटेंट: इस पक्षी को ग्रेटर एडजुटेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय तौर पर गरुड़ कहा जाता है. यह एक विलुप्त होने वाली पक्षी है, जिसकी संख्या काफी कम है. पहले नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में पाया जाता था. अब केवल कंबोडिया और भारत के असम, बिहार के भागलपुर के निकट पाया जाता है.
सारस परिवार का सदस्य: यह पक्षी अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है. इसकी लंबी गर्दन, बड़ी चोंच और गर्दन के पास एक प्रमुख गूलर थैली होती है. यह सारस (Stork) परिवार का भी सदस्य माना जाता है. इस परिवार में करीब 20 प्रजातियां हैं.
प्रजनन स्थल और मौसम: इस पक्षी का मात्र तीन प्रजनन स्थल है. एक कंबोडिया और भारत में असम, बिहार शामिल है. ये पक्षी सर्दियों में प्रजनन करते हैं. अंडे से बच्चे को निकलने में करीब 35 दिनों का समय लगता है. जब पक्षी उड़ने लायक हो जाते हैं तो इसके माता-पिता छोड़ देते हैं. इसके बाद खुद से पक्षी अपने आहार की व्यवस्था करता है.
धार्मिक महत्व: ग्रेटर एडजुटेंट को धार्मिक नजर से महत्वपूर्ण माना गया है. हिन्दू धर्म के अनुसार गरुड़ को भगवान विष्णू का वाहन माना गया है. लोग इस पक्षी की पूजा भी करते हैं. रामायण में भी गरुड़ का जिक्र है. रामायण में जटायु नाम से विशाल पक्षी था जो सीता हरण के समय रावण से युद्द किया था.
क्या खाता है ग्रेटर एडजुटेंट?: यह आमतौर पर मांसहारी पक्षी माना जाता है. तालाब, नदियों में मछली, सांप, मरे हुए छोटे पक्षी के मांस आदि का सेवन करता है. किसानों के लिए यह काफी लाभ पहुंचाने वाला है. खेत में लगे कीड़ों और चूहों को नष्ट कर देता है.
