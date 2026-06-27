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सिसक रही कतरी नदी! अस्तित्व की लड़ाई हारने के करीब, 49 साल में 63% जलधाराएं समाप्त

वे कहते हैं कि पानी की समस्या का समाधान टैंकर नहीं बल्कि जीवित नदियां हैं. यदि छोटी नदियां समाप्त होती रहीं तो भविष्य में जल संकट और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना बेहद कठिन हो जाएगा. उनका सुझाव है कि नदी के किनारे हुए सभी अतिक्रमण हटाए जाएं, सहायक जलधाराओं को पुनर्जीवित किया जाए और नदी संरक्षण के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था यानी प्रभावी रिवर एक्ट बनाया जाए.

प्रोफेसर अंशुमाली का मानना है कि धनबाद जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए. केवल अवैध अतिक्रमण हटाना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि वैज्ञानिक तरीके से पूरी नदी का पुनर्स्थापन करना होगा. उनके अनुसार कतरी नदी का उद्गम पारसनाथ की पहाड़ियों से होता है और यह आगे चलकर दामोदर नदी में मिलती है. इस पूरे मार्ग में आदिवासी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और खनन क्षेत्र आते हैं. इसलिए नदी संरक्षण को पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर साझा अभियान के रूप में चलाना होगा.

प्रोफेसर अंशुमाली कहते हैं कि किसी भी नदी को केवल उसके मुख्य प्रवाह से नहीं पहचाना जाता. उसकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सहायक जलधाराएं मिलकर पूरे वाटरशेड को जीवित रखती हैं. लेकिन कतरी नदी की यही प्राकृतिक श्रृंखलाएं नष्ट कर दी गई हैं. परिणामस्वरूप वर्षा का पानी अब नदी में समाहित नहीं हो पाता और जल संरक्षण की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. उनका कहना है कि आज कतरी नदी की हालत ऐसी हो गई है कि इसे नदी कहना भी कठिन है. इसके प्राकृतिक स्वरूप लगभग समाप्त हो चुके हैं. केवल उसका अस्थि-पंजर बचा हुआ है.

उनके अनुसार कतरी नदी का लगभग 300 वर्ग किलोमीटर का विशाल वाटरशेड क्षेत्र कभी अविरल और निर्मल जलधारा का उदाहरण था. वर्षों तक यहां खनन हुआ, लेकिन वह अपेक्षाकृत व्यवस्थित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप था. अब स्थिति बदल चुकी है. नई खनन गतिविधियों में नदियों के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा रहा है.

पर्यावरण वैज्ञानिक और आईआईटी आईएसएम के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अंशुमाली पिछले दो दशकों से नदियों पर शोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि कतरी नदी का संकट केवल एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि मानव सभ्यता और पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार नदी के किनारे ओबी डंप कर रही हैं. खनन के दौरान निकलने वाले लाखों घनमीटर मलबे ने नदी के प्राकृतिक स्वरूप को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. इससे केवल नदी की चौड़ाई ही कम नहीं हुई बल्कि उसकी जल संग्रहण क्षमता भी लगातार समाप्त होती जा रही है. बरसात का पानी अब पहले की तरह नदी में समाहित नहीं हो पा रहा है. इससे भूजल स्तर प्रभावित हो रहा है.

जहां कभी चौड़ी जलधारा बहती थी, वहां आज मिट्टी के टीले, खनन से निकला ओवरबर्डन और भारी मशीनें दिखाई देती हैं. नदी का प्राकृतिक रास्ता जगह-जगह बाधित हो चुका है. पानी का बहाव सीमित हो गया है. कई हिस्सों में नदी की पहचान तक मिटती नजर आती है.

कतरी नदी, जिसकी पहचान कभी तेज बहाव और प्राकृतिक जलधारा के लिए होती थी. यही नदी बरसात के दिनों में उफान पर आती थी और अपने साथ बड़ी मात्रा में पानी लेकर दामोदर की ओर बढ़ती थी. लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है. नदी का अधिकांश हिस्सा ओबी डंप, मलबे और अतिक्रमण की चपेट में है.

पर्यावरण विशेषज्ञ इसे केवल एक नदी का संकट नहीं, बल्कि पूरे धनबाद के जल भविष्य के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा नदी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो चुका है और यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में जल संकट जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं.

धनबाद: कतरी नदी, जिसके उफान ने साल 1995 में गजलीटांड़ माइंस हादसे में 64 श्रमिकों को जल समाधि दे दी थी, आज खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है. कभी करीब 150 फीट चौड़ी बहने वाली यह नदी अब जगह-जगह सिकुड़ चुकी है. प्राकृतिक जलधारा पर ओबी डंप, अतिक्रमण और अनियोजित खनन के गंभीर आरोप लग रहे हैं.

कतरी नदी का वाटरशेड क्षेत्र (ETV Bharat)

नमामि गंगे परियोजना और सीमाएं

इसी बीच नमामि गंगे परियोजना के तहत कतरी नदी के किनारे लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य शहर के गंदे पानी को शुद्ध कर दोबारा उपयोग योग्य बनाना है. लेकिन प्रोफेसर अंशुमाली का कहना है कि यह परियोजना केवल वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट तक सीमित है. इसका उद्देश्य नदी में स्वच्छ जल का पुनर्चक्रण करना है, लेकिन यदि नदी का प्राकृतिक प्रवाह ही समाप्त हो गया तो इसकी उपयोगिता सीमित रह जाएगी. उनके अनुसार उपचारित पानी का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक कार्यों और अन्य गैर-पीने योग्य जरूरतों में किया जा सकता है, लेकिन नदी को जीवित रखने का वास्तविक समाधान उसके प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र और सहायक धाराओं को पुनर्जीवित करना ही है.

कतरी नदी का वाटरशेड क्षेत्र (ETV Bharat)

सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व पंचायत सदस्य के आरोप

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता उज्वल सिंह का आरोप है कि बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियां डेको और आरके माइनिंग लगातार कतरी नदी को नुकसान पहुंचा रही हैं. उनका कहना है कि खनन से निकलने वाले ओबी डंप से नदी के अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरके माइनिंग ने नदी के भीतर सीमेंट पाइप डालकर अस्थायी पुल बना दिया है, जिससे भारी-भरकम हाइवा और अन्य खनन वाहन लगातार गुजर रहे हैं. इससे नदी की प्राकृतिक धारा और अधिक प्रभावित हो रही है.

कतरी नदी (ETV Bharat)

उज्वल सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन को लिखित रूप से दी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. पूर्व पंचायत समिति सदस्य मो. रियाजुद्दीन भी नमामि गंगे परियोजना की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि जब नदी में पर्याप्त पानी ही नहीं रहेगा तो केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देने से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा. उनका कहना है कि सबसे पहले नदी को बचाने की जरूरत है. यदि प्राकृतिक जलधारा समाप्त हो गई तो करोड़ों रुपये की परियोजना भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी.

विकास बनाम पर्यावरण

कतरी नदी आज केवल एक जलधारा नहीं बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का बड़ा सवाल बन चुकी है. एक ओर कोयला उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियां हैं तो दूसरी ओर सिकुड़ती नदी, घटता भूजल, खत्म होती जैव विविधता और बढ़ता जल संकट. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अभी भी नदी के जलग्रहण क्षेत्र, सहायक धाराओं और प्राकृतिक प्रवाह को बहाल नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद कतरी नदी को केवल पुराने दस्तावेजों और नक्शों में ही देख पाएंगी.

कतरी नदी के बीच में मशीन (ETV Bharat)

स्थानीय मांग और विधायक का बयान

स्थानीय लोगों की मांग है कि नदी में हुए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अवैध ओबी डंपिंग पर तत्काल रोक लगे, वैज्ञानिक तरीके से नदी का पुनर्जीवन शुरू किया जाए और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए. वहीं जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने भी कतरी नदी के अतिक्रमण पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने हाइकोर्ट में पीआईएल दायर करने की बात कही है.

49 वर्षों में सिकुड़ी नदी, आंकड़ों में तस्वीर

आईआईटी आईएसएम के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रो. अंशुमाली द्वारा दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो कतरी नदी पर किए गए वर्ष 1974 और 2023 के तुलनात्मक अध्ययन के आंकड़े नदी की बिगड़ती सेहत की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं. अध्ययन के अनुसार पिछले 49 वर्षों में नदी की कुल जलधारा, सहायक धाराओं की संख्या और ड्रेनेज घनत्व में बड़ी कमी दर्ज की गई है, जो नदी तंत्र के लगातार कमजोर होने का संकेत है.

कतरी नदी के बीच लगी पाइप (ETV Bharat)

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1974 में नदी तंत्र में कुल 205 जलधाराएं (Streams) थीं, जो वर्ष 2023 में घटकर सिर्फ 76 रह गईं. यानी 129 जलधाराएं समाप्त हो गईं, जो लगभग 62.9 प्रतिशत की कमी है.

इसी तरह नदी की कुल लंबाई (Lu) वर्ष 1974 में 262 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 174.65 किलोमीटर रह गई. यानी कुल 87.35 किलोमीटर जलधारा खत्म हो गई, जो लगभग 33.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है.

श्रेणीवार जलधाराओं में भारी कमी

सबसे अधिक असर प्रथम श्रेणी (First Order) की जलधाराओं पर पड़ा. इनकी संख्या 151 से घटकर केवल 55 रह गई. दूसरी श्रेणी की धाराएं 41 से 16, तीसरी श्रेणी 9 से 4 और चौथी श्रेणी 3 से घटकर केवल 1 रह गई. पांचवीं श्रेणी की धारा, जो वर्ष 1974 में मौजूद थी, वर्ष 2023 के अध्ययन में पूरी तरह समाप्त हो गई.

ड्रेनेज डेंसिटी (Drainage Density) भी 0.83 से घटकर 0.55 हो गई, यानी इसमें करीब 33.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार ड्रेनेज डेंसिटी में गिरावट यह संकेत देती है कि नदी का प्राकृतिक जल प्रवाह और जल संग्रहण क्षमता लगातार कमजोर हो रही है.

कतरी नदी के बीच में मशीन (ETV Bharat)

वाटरशेड क्षेत्र का महत्व

प्रो. अंशुमाली के स्टडी मैप पर गौर करें तो धनबाद गिरिडीह जिले में फैले कतरी वाटरशेड क्षेत्र को चिन्हित किया गया है. यह बताता है कि कतरी नदी केवल एक स्थानीय जलधारा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका सीधा असर भूजल, कृषि, पर्यावरण और आसपास के गांवों पर पड़ता है.

स्टडी एरिया मैप के अनुसार कतरी वाटरशेड झारखंड के धनबाद और गिरिडीह जिलों में फैला हुआ है. स्टडी में नारंगी रंग से दर्शाया गया क्षेत्र कतरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को दिखाता है, जबकि हरे और नीले रंग से क्रमशः धनबाद और गिरिडीह जिले को दर्शाया गया है.

नदी संरक्षण की चुनौती

कतरी नदी का उद्गम पारसनाथ की पहाड़ियों से होता है. लगभग 43 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह नदी धनबाद के कई ग्रामीण, कृषि और खनन क्षेत्रों से गुजरती हुई अंततः दामोदर नदी में जाकर मिलती है. लेकिन जिस नदी ने सदियों से इस पूरे इलाके के जल संतुलन को बनाए रखा, वही आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा, या फिर कतरी नदी भी झारखंड की उन नदियों की सूची में शामिल हो जाएगी, जिनका नाम तो बचा, लेकिन अस्तित्व खत्म हो गया.

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