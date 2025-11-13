ETV Bharat / bharat

त्रिशूल अभ्यास में दिखा भारत का दम, सशस्त्र बलों के तीन कमांडिंग इन चीफ INS विक्रांत पर हुए सवार

नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेना की दक्षिणी कमान, नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) और भारतीय वायुसेना की दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के प्रमुखों ने अभ्यास के तहत नौसेना और संयुक्त बहु-क्षेत्रीय अभियानों की समीक्षा के लिए भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार हुए.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, त्रिशूल अभ्यास सशस्त्र बलों की जय (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार) के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से लेकर ड्रोन-रोधी अभियानों तक के क्षेत्र शामिल हैं. इस अभ्यास के समापन के लिए गुजरात के पोरबंदर में मंच तैयार है और बुधवार को एक पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया.

इस अभ्यास में दक्षिणी कमान के एंफीबियंस फोर्सेज द्वारा समुद्र तट पर लैंडिंग ऑपरेशनों को शामिल किया जाएगा, जो पूर्ण स्पेक्ट्रम भूमि-समुद्र-वायु एकीकरण को प्रमाणित करेगा. साथ ही सशस्त्र बलों की अलग-अलग क्षेत्रों में शक्ति और तालमेल प्रदर्शित करने की क्षमता को रेखांकित करेगा.

थार रेगिस्तान से लेकर कच्छ क्षेत्र तक, थलसेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों सेनाओं के त्रि-सेवा अभ्यास त्रिशूल के व्यापक ढांचे के तहत पिछले दो सप्ताह से उप-अभ्यासों की श्रृंखला में भाग ले रही हैं, जिसका समापन गुरुवार को सौराष्ट्र तट पर एक संयुक्त जल-थल-थल अभ्यास के साथ होगा.

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने कल रात (बुधवार) वाहक-जनित उड़ान (Carrier Borne Flight) संचालन का परिचालन प्रदर्शन देखा.

पोरबंदर (गुजरात): सशस्त्र बलों के तीनों कमांडर-इन-चीफ विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार हुए. इस दौरान उन्होंने विशाल अभ्यास त्रिशूल के हिस्से के रूप में आयोजित संयुक्त बहु-क्षेत्रीय अभियान की समीक्षा की. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि उन्होंने बुधवार रात वाहक-जनित उड़ान संचालन और चल रहे पुनःपूर्ति के संचालन प्रदर्शन को भी देखा. डब्ल्यूएनसी ने गुरुवार तड़के अपने एक्स हैंडल पर सौराष्ट्र तट पर आईएनएस विक्रांत पर सवार तीनों कमांडर-इन-चीफ की कुछ तस्वीरें साझा कीं.

बयान में कहा गया कि, INSVikrant पर तीनों कमांडर-इन-चीफ की संयुक्त उपस्थिति, सेनाओं के बीच एकता और एकीकृत कार्यप्रणाली की दिशा में एक मज़बूत कदम का प्रतीक है. इससे संयुक्तता और अंतर-संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. साथ ही बहु-क्षेत्रीय वातावरण में एकीकृत प्रभाव-आधारित संचालन संभव होगा.

INS विक्रांत (फाइल फोटो) (ANI)

2 नवंबर को, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि त्रिशूल अभ्यास विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत तैयारी को मजबूत करने के लिए मिशन-केंद्रित सत्यापन के साथ शुरू हो गया है, जो सशस्त्र बलों की बढ़ती बहु-क्षेत्रीय क्षमताओं और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है.

थार रेगिस्तान में, दक्षिणी कमान की टुकड़ियों ने वास्तविक परिस्थितियों में संयुक्त हथियारों के संचालन, गतिशीलता और संयुक्त फायरिंग एकीकरण को प्रमाणित करने के लिए 'मरुज्वाला' और 'अखंड प्रहार' अभ्यासों के माध्यम से गहन एकीकृत युद्धाभ्यास किए थे.

अधिकारियों ने बताया कि सेना ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के घटकों को विधिवत एकीकृत किया है. उन्होंने बताया कि कच्छ सेक्टर में सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त अभ्यास ने नागरिक प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय में एकीकृत परिचालन क्षमता का पूर्वाभ्यास किया, जो एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य-नागरिक एकीकरण दृष्टिकोण को दर्शाता है.

अधिकारियों के मुताबिक, परिचालन उत्कृष्टता और संयुक्त तैयारियों के एक प्रदर्शन में, भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 11 नवंबर तक महागुजराज-25 अभ्यास किया. सभी उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए, अभियानों में बहुआयामी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने राजकोट के हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अभियान चलाया.

उन्होंने बताया कि इस अभ्यास ने नागरिक-बहुकार्य सामंजस्य के उच्च स्तर को उजागर किया और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित किया. अभ्यास त्रिशूल में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, ड्रोन और ड्रोन-विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के साथ-साथ वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग शामिल है.

रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि यह समन्वित संयुक्त फायरिंग के लिए निर्बाध भूमि, समुद्र और वायु एकीकरण के माध्यम से आभासी और भौतिक दोनों क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तीनों सेनाओं की तैयारी की पुष्टि करता है.

