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गुजरात के जामनगर में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सहायता सेतु', राहत अभियान का प्रदर्शन

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जामनगर: भारतीय वायुसेना की तरफ से 17 से 19 नवंबर 2026 तक गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन में आयोजित बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास 'सहायता सेतु 2026' (AJHE-26) के तीसरे दिन मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन (MACD) का आयोजन किया गया.

इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और मित्र देशों ने बचाव, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं राहत कार्यों में आपसी तालमेल और परिचालन क्षमताओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया. यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों और फ्रेंडली विदेशी देशों के प्रतिनिधि को एक साथ लाती है ताकि प्राकृतिक आपदा के दौरान आपसी तालमेल को मज़बूत किया जा सके और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सके.

अभ्यास के तीसरे दिन 19 नवंबर को एक मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किया गया, इसमें रेस्क्यू, चिकित्सा सहायता, इंजीनियरिंग सपोर्ट और राहत कार्यों में सेनाओं के मिले-जुले प्रयासों का प्रदर्शन हुआ. यह अभ्यास पिछले मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) ऑपरेशन से सीखे गए सबक साझ करने, आपदा प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर फोकस करती है. 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान कई चर्चाएं भी आयोजित की गईं. चर्चा में AI आधारित भविष्यसूचक क्षमताएं, तकनीक-सक्षम निर्णय प्रक्रिया, एकीकृत कमांड और नियंत्रण प्रणाली और समन्वित परिचालन नियोजन शामिल थी. इसका मकसद पूरे देश के दृष्टिकोण के जरिए तेज और असरदार प्रतिक्रिया पक्का करना है. मानवीय सहायता और आपदा राहत

वहीं प्रदर्शन से ठीक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने जामनगर में डिजास्टर रिस्पॉन्स (आपदा प्रतिक्रिया) के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत, भारत और हमारे आस-पड़ोस, दोनों में मानवीय सुरक्षा के लिए भारत के प्रतिबद्धता को दिखाता है. आज की आपदा-ग्रस्त दुनिया में असरदार प्रतिक्रिया अकेले एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. सुब्रमणि ने आगे कहा कि इसके लिए सरकार, रक्षा बल, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्से, सिविल एजेंसियां, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और हमारे नागरिकों को शामिल करते हुए पूरे देश के समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है. उन्होंने सामूहिक तैयारी और आपसी तालमेल पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "मूलरूप आदर्श साफ है, तैयारी मिलकर होनी चाहिए. समन्वित प्रतिक्रिया होना चाहिए और कीमती जानें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. अभ्यास सहायता सेतु 2026 इस विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक अहम कदम है. यह आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए तीनों सेवाएं, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीएमए, एनडीआरएफ, राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ-साथ फ्रेंडली विदेशी देशों को एक साथ लाता है."