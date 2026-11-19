गुजरात के जामनगर में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सहायता सेतु', राहत अभियान का प्रदर्शन
भारतीय सेना ने जामनगर में आपदा से निपटने की अपनी संयुक्त क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 8:34 PM IST
जामनगर: भारतीय वायुसेना की तरफ से 17 से 19 नवंबर 2026 तक गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन में आयोजित बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास 'सहायता सेतु 2026' (AJHE-26) के तीसरे दिन मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन (MACD) का आयोजन किया गया.
इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और मित्र देशों ने बचाव, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं राहत कार्यों में आपसी तालमेल और परिचालन क्षमताओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया. यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों और फ्रेंडली विदेशी देशों के प्रतिनिधि को एक साथ लाती है ताकि प्राकृतिक आपदा के दौरान आपसी तालमेल को मज़बूत किया जा सके और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सके.
अभ्यास के तीसरे दिन 19 नवंबर को एक मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किया गया, इसमें रेस्क्यू, चिकित्सा सहायता, इंजीनियरिंग सपोर्ट और राहत कार्यों में सेनाओं के मिले-जुले प्रयासों का प्रदर्शन हुआ. यह अभ्यास पिछले मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) ऑपरेशन से सीखे गए सबक साझ करने, आपदा प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर फोकस करती है.
#WATCH | Jamnagar, Gujarat: At the Indian Air Force's (IAF) 'Exercise Sahayata Setu 2026', Chief of Defence Staff (CDS) General N. S. Raja Subramani says, "Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) is an expression of India's commitment to human security, both in India and in our wider neighbourhood. In today's disaster-prone world, an effective response is not within the ability of one agency alone. It requires a coordinated, whole-of-nation approach involving the government, Defence Forces, National Disaster Response Force (NDRF), paramilitary forces, civil agencies, industry, technology, and our citizens. Exercise Sahayata Setu 2026 involves the three services, the Indian Coast Guard (ICG), National Disaster Management Authority (NDMA), NDRF, state and civil administrations, along with friendly foreign countries. Guided by our 'Neighbourhood First' policy and the vision of 'Mahasagar', India is a dependable first responder in the Indian Ocean Region and Indo-Pacific, as demonstrated during Operation Dost in Turkey and Operation Brahma in Myanmar."— ANI (@ANI) November 19, 2026
3 दिन के कार्यक्रम के दौरान कई चर्चाएं भी आयोजित की गईं. चर्चा में AI आधारित भविष्यसूचक क्षमताएं, तकनीक-सक्षम निर्णय प्रक्रिया, एकीकृत कमांड और नियंत्रण प्रणाली और समन्वित परिचालन नियोजन शामिल थी. इसका मकसद पूरे देश के दृष्टिकोण के जरिए तेज और असरदार प्रतिक्रिया पक्का करना है.
मानवीय सहायता और आपदा राहत
वहीं प्रदर्शन से ठीक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने जामनगर में डिजास्टर रिस्पॉन्स (आपदा प्रतिक्रिया) के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत, भारत और हमारे आस-पड़ोस, दोनों में मानवीय सुरक्षा के लिए भारत के प्रतिबद्धता को दिखाता है.
आज की आपदा-ग्रस्त दुनिया में असरदार प्रतिक्रिया अकेले एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. सुब्रमणि ने आगे कहा कि इसके लिए सरकार, रक्षा बल, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्से, सिविल एजेंसियां, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और हमारे नागरिकों को शामिल करते हुए पूरे देश के समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है.
The Multi-Agency Capability Demonstration (MACD) under #AJHE26 #SahayataSetu2026 was conducted at Air Force Station Jamnagar, witnessed by General N S Subramani, Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit, Chief of the Air Staff, Shri Arjun Modhwadia, Minister for Forest & Environment, Govt of Gujarat, senior military commanders and civil dignitaries. Participating agencies from the Defence Forces, NDRF, SDRF, central ministries, scientific organisations and state administration showcased integrated HADR capabilities in aerial reconnaissance, search & rescue, casualty evacuation, maritime operations and relief & restoration. The demonstration featured coordinated deployment of C-17, C-130, C-295 and AN-32 aircraft, along with helicopters of IA, IN, IAF and ICG, for induction of rescue teams, heavy equipment and essential supplies. A static aircraft display and FICCI exhibition highlighted operational capabilities and industry participation in disaster response. One Disaster, One Nation, One Response. #SahayataSetu2026 #AJHE26 #HADR #IndianAirForce #DisasterResponse #DisasterManagement #Jamnagar #StrongerTogether @HMOIndia @MEAIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @Indiametdept @ndmaindia @incoismoes @ISROSpaceflight @DRDO_India @HQ_IDS_India @adgpi @IAF_MCC @indiannavy @IndiaCoastGuard @NDRFHQ @DefencePRO_Guj @PRODefRjsthn— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 19, 2026
उन्होंने सामूहिक तैयारी और आपसी तालमेल पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "मूलरूप आदर्श साफ है, तैयारी मिलकर होनी चाहिए. समन्वित प्रतिक्रिया होना चाहिए और कीमती जानें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. अभ्यास सहायता सेतु 2026 इस विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक अहम कदम है. यह आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए तीनों सेवाएं, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीएमए, एनडीआरएफ, राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ-साथ फ्रेंडली विदेशी देशों को एक साथ लाता है."
सुब्रमणि के अनुसार, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत का तरीका हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर के विजन से गाइड होता है. उन्होंने कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र और बड़े हिंद प्रशांत में एक भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं. अफ़गानिस्तान, तुर्की और म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा में हमारा अनुभव समय पर और आपसी तालमेल के तरीकों से बॉर्डर पार सहायता जुटाने और पहुंचाने की हमारी क्षमता को दिखाता है.
उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी और जॉइंट ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश एक आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी वाली मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) क्षमता बनाने की होनी चाहिए, जहां संकट से पहले संयुक्त अभ्यास हो. संकट के दौरान तालमेल आसान हो और मदद बिना देर किए मुश्किल में फंसे लोगों तक पहुंचे. आखिरकार, हमारी ताकत मिलकर काम करने में है. हमारी जिम्मेदारी मुश्किल में फंसे लोगों तक पहुंचने में है और हमारी ताकत कीमती जानें बचाने में है.
IAF Leads Multinational Disaster Response Exercise Sahayata Setu in Jamnagar https://t.co/PIP8pQYqAc https://t.co/UbRjyYWujP— DeshGujarat (@DeshGujarat) November 19, 2026
उन्होंने कहा कि जब भी कोई आपदा आती है, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और प्रभावित इलाके का तुरंत आकलन बहुत जरूरी होता है. ऑपरेशन अक्सर हवाई जांच से शुरू होता है. इंडियन एयर फोर्स सबसे पहले आपदा वाली जगहों पर रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट भेजती है ताकि विजुअल कैप्चर किए जा सकें और दूसरी एजेंसियों के साथ रियल टाइम जानकारी शेयर की जा सके.
इससे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनडीआरएफ और दूसरी प्रतिक्रिया टीमों को जमीनी हालात की साफ तस्वीर मिलती है, जिससे उन्हें बचाव और राहत ऑपरेशन की तैयारी ज्यादा असरदार तरीके से करने में मदद मिलती है.
आकलन पूरा होने के बाद, बचाव टीमों को तैनात किया जाता है. लोगों को निकाला जाता है. साथ ही जरूरी सामान उन इलाकों में एयरलिफ्ट किया जाता है जहां सड़क से पहुंचना मुश्किल हो सकता है. फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और तुरंत मदद पहुंचाने में हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट अहम भूमिका निभाते हैं.
जामनगर एयर फ़ोर्स स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में दिखाया गया कि ये एजेंसियां इमरजेंसी और आपदा के दौरान हवाई आकलन और तैनाती से लेकर रक्षा तक, निकालने और राहत ऑपरेशन तक कैसे मिलकर काम करती हैं. इसमें समन्वय, प्रौद्योगिकी और मिलकर ऑपरेशन की तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया ताकि यह पक्का हो सके कि लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पर मदद जल्दी पहुंचे.
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