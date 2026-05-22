ETV Bharat / bharat

'अनुपम हूं, अनुपमा नहीं...पिता ने दिया नाम और एयरफोर्स ट्रेनिंग से सीखा लड़ना', विंग कमांडर जिसने 6 यात्रियों की जान बचाई

ईटीवी भारत पर विंग कमांडर अनुपम चौधरी ( फोटो सोर्स- Anupam Chaudhary/ETV Bharat )

हवाओं के भंवर में फंसा था हेलीकाप्टर: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए विंग कमांडर अनुपम चौधरी ने बताया कि उन्होंने 20 मई की सुबह बदरीनाथ से तकरीबन 7:55 पर टेकऑफ किया था. तकरीबन 8:30 तक वो ट्विन टावर के पास पहुंच गए थे. इसी दौरान उन्हें रास्ते में जमीन से आ रहे धुएं की वजह से विजिबिलिटी में काफी दिक्कतें आ रही थीं. ये धुआं फॉरेस्ट फायर या फिर लोगों द्वारा खेतों में सफाई के लिए लगाई जाने वाली आग भी हो सकती है.

टिहरी में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन में उलझा था हेलीकॉप्टर (फोटो सोर्स- Local Resident)

विंग कमांडर चौधरी ने 20 मई को बदरीनाथ से देहरादून लौट रहे चार्टर हेलीकॉप्टर को उन परिस्थितियों में सुरक्षित नीचे उतारा, जिस दुर्घटना को बचाना बेहद मुश्किल था. उन्होंने अपने संयम, ट्रेंनिंग और साहस का परिचय देते हुए न केवल 6 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा, बल्कि मामूली नुकसान के साथ चॉपर को भी सुरक्षित रखा.

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. इस यात्रा में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर सर्विस महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. हर रोज हजारों यात्री हेली सर्विस से सुरक्षित चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं. 20 मई को हुई एक घटना में ट्रांस भारत हेली ऑपरेटर का चार्टर उड़ा रहीं अनुपम चौधरी आज अपने साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सुर्खियों में हैं.

बीती 20 मई को बदरीनाथ से देहरादून लौट रहे हेलीकॉप्टर को किन मुश्किल परिस्थितियों में पायलट अनुपम ने सुरक्षित जगह देखकर सेफ लैंडिग की और कैसे उन्होंने इस चुनौती भरी परिस्थिति से डील किया? ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया.

दरअसल, उस पायलट का नाम है अनुपम चौधरी. नाम से धोखा मत खाइए...विंग कमांडर अनुपम चौधरी एक महिला पायलट हैं. वो इस बात की मिसाल हैं कि नाम किसी का जेंडर या काम तय नहीं करता. आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी...

देहरादून: अभी दो दिन पुरानी ही बात है, खबर आई कि टिहरी जिले में एक हेलीकॉप्टर हादसा हो गया है. पता चला कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की आवाजाही के लिए लगा हेली 11000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया था. घटना के समय पायलट को मिलाकर हेली में 7 लोग सवार थे. एकाएक कुछ बड़े हादसे की आशंका हुई, लेकिन फिर एक वीडियो सामने आया, जिसमें यात्री और पायलट सुरक्षित दिखाई दिए. पता चला कि पायलट के एक त्वरित फैसले ने सभी की जान बचा ली और एक बड़े हादसे को टाल दिया. सभी जानना चाहते थे कि वो पायलट कौन था?

आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर (फोटो- ETV Bharat)

"धुआं काफी था. हालांकि पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही थीं. हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक विंड स्ट्रोम (हवाओं के बवंडर) की चपेट में आ गए. इस वजह से जो डाउन ड्राफ्ट हमें मिला, वो अप्रत्याशित था. फ्लाइट के दौरान बादल, बारिश, बिजली गिरते हुए दिख जाती हैं, लेकिन इस तरह के डाउन ड्राफ्ट सामने दिखाई नहीं देते हैं."

"इसी तरह से हम ट्विन टावर के पास एक डाउन ड्राफ्ट के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से हमारी हाइट तेजी से लॉस हुई. इस दौरान अपनी ट्रेंनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मुझसे जितना हो पाया, हेलीकॉप्टर को स्टेबल किया और जो सुरक्षित जगह नजदीक में दिखी, वहां पर सेफ लैंडिंग करा दी." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

हालांकि, लैंडिंग इतनी आसान नहीं रही. जब वो सुरक्षित जगह पर लैंडिंग कर रही थीं, तो वहां पर पंपिंग लाइन का एक केबल हेली के फुट टेल (Foot Tail) में फंस गया, उसके बावजूद उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग की. उन्होंने बताया कि, इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में बैठे यात्री बहुत ज्यादा घबरा गए थे. लेकिन लैंडिंग के बाद सभी को राहत मिली. इसके बाद वहां गांव वालों ने सभी का बहुत ख्याल रखा.

एयरफोर्स में सेवाएं दे चुकी हैं अनुपम चौधरी (फोटो सोर्स- Anupam Chaudhary)

इस तरह की चुनौती में ट्रेंनिग, एकाग्रता और ऑपरेटर सपोर्ट कारगर: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए विंग कमांडर अनुपम चौधरी ने बाताया कि जिस तरह की परिस्थिति उनके सामने 20 मई की घटना के दौरान बनी, उन चुनौतियों ने निपटने में उनकी कंपनी उन्हें पहले से तैयार करती है.

"सिंगल पायलेट हेली ऑपरेट करने से पहले ट्रेनिंग पूरी करते हैं. उस समय चीफ पायलट सिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटना है. हमारी लगातार प्रेट्रिक्स करवाई जाती है कि यदि इमरजेंसी हुई तो कैसे प्रतिक्रिया करनी है." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

पायलट की समझ जरूरी: चौधरी ने कहा कि, यहां पर जो भी पायलट हेली उड़ा रहे हैं, सभी अनुभवी हैं. उनकी जगह कोई दूसरा पायलेट होता, तो वो भी इस तरह से प्रतिक्रिया करता. हालांकि, महिला होने के नाते एक सवाल का जवाब देते हुए अनुपम ने ये जरूर कहा कि, ये जरूर कहा जा रहा है कि पायलट कोई भी हो सकता है, मशीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पायलेट महिला है या पुरुष. लोगों को लगता है कि महिला होने के नाते उन पर ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है.

विंग कमांडर अनुपम चौधरी (फोटो- ETV Bharat)

सभी पायलेट अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं, तो उसी से हम सीख पाते हैं. चौधरी ने बताया कि उनकी ट्रांस भारत एविएशन उनकी ट्रेंनिग, सेफ्टी और सभी प्रोटोकॉल को लेकर बेहद गंभीर है और यही वजह है कि पिछले 15 सालों से बिना किसी दुर्घटना के सफलतम सेवाएं अपनी दे रही हैं.

देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित हेलीपोर्ट (फोटो- ETV Bharat)

जन्म से पहले ही खत्म हो गया था जेंडर डिस्क्रेमिनेशन: विंग कमांडर अनुपम बताती हैं कि महिला पायलट होने के नाते उन्हें अधिक चर्चा मिल रही है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है. इसका अंदाजा आप उनके नाम से लगा सकते हैं. सभी को लगता है कि उनका नाम अनुपमा होना चाहिए था और कुछ लोग उनका नाम भी गलत लिखते हैं, लेकिन जब वो अपने मां की कोख में थी, तब ही उनके पिता ने उनका नाम इस सोच के साथ तय कर लिया था कि चाहे लड़का हो या लड़की नाम अनुपमादित्य ही रहेगा.

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (फोटो- ETV Bharat)

"जब मैं मां की कोख में थी तो मेरे पिता ने अस्पताल में एक कैलेंडर के ऊपर अनुपमादित्य पढ़ा और सोच लिया कि बच्चे का नाम अनुपम रहेगा. इसी तरह से मेरा सफर आगे बढ़ा. जहां मैंने कहीं ये फेस नहीं किया कि वो महिला है या पुरुष." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

एयरफोर्स की टफ ट्रेनिंग ने सिखाया हालातों से लड़ना: इसी तरह से जब वो साल 2009 में इंडियन एयरफोर्स में गईं, तो वहां भी उन्होंने एंट्री से लेकर डेढ़ साल की ट्रेंनिग के अलावा हर चुनौती को अपने समकक्ष पायलट के साथ खड़े रहकर सामना किया.

लद्दाख में विंग कमांडर अनुपम चौधरी (फोटो सोर्स- Anupam Chaudhary)

"एयरफोर्स में रिटारमेंट से पहले मेरी आखिरी पोस्टिंग लेह-लद्दाख में थी, जहां पर -35 डिग्री और -45 डिग्री तापमान पर ऑपरेशन करने होते हैं. वहां लैंडिंग ही 15,500 हजार फीट से उपर स्टार्ट होती है. चारधाम में लैंडिंग के लिए हेलीपैड फिर भी काफी बड़े हैं, लेकिन वहां पर जितना बड़ा हेलिकॉप्टर होता था, उतना ही बड़ा हेलीपैड होता था. वहां पर अधिक एकाग्रता और कुशलता के साथ लैंड करना पड़ता था. वहां की ट्रेंनिग और सीनियर पायलट की गाइडेंस के चलते मुझे 20 मई को हुई सिचुवेशन जैसे हालातों से निपटने में मदद मिलती है. यही वजह रही कि मैंने एयरक्राफ्ट को रिकवर कर लिया." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

दुर्घटना से तो निकल जाते हैं, लेकिन मानसिक ट्रामा से निकलने में लगता है समय: विंग कमांडर अनुपम बताती हैं कि 20 मई वाली ऐसी घटनाएं जहां व्यक्ति मौत के मुंह से बाहर निकलता है, लेकिन सुरक्षित होने के बावजूद भी उनके मानसिक स्वास्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. रोड एक्सीडेंट में ही लोगों को बड़ा सदमा पहुंचता है, तो जब हवा में इस तरह की सिचुएशन बने तो आप समझ सकते हैं कि ट्रामा कितना बड़ा होता होगा.

हेलीकॉप्टर की लैंडिंग (फोटो- ETV Bharat)

"ऐसी सिचुएशन से निकलने के बाद सबसे पहले हम अपने परिजनों को सुरक्षित होने की सूचना देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और बिना तत्थों के चलने वाली खबरों की वजह से मिस इन्फोर्मेशन आग की तरह फैलती है. बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जो गलत जानकारियां देते हैं, जिनसे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

उन्होंने आगे बताया कि, ये बात केवल बीती 20 मई वाली घटना पर ही लागू नहीं होती, बल्कि पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ हुई हैं. इसी तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए चौधरी बताती हैं कि,

ईटीवी भारत पर अनुपम में रखी अपनी बात (फोटो- ETV Bharat)

"पिछले साल फरवरी 2025 में नॉर्थ ईस्ट में एक ऑपरेशन के दौरान मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब लौट रहे थे तो मौसम बहुत खराब हो गया. पहाड़ों की चोटियां भी नजर नहीं आ रही थीं. उस समय मैंने एक गांव के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड में इमरजेंसी लैंडिंग की और वहां पर मौसम ठीक होने का इंतजार किया. जब मौसम ठीक हुआ तो वहां से बाहर निकले." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

इसी तरह से एयरफोर्स का भी एक वाक्या उन्होंने बताया,

"जब फ्लाई करते हुए एक इमरजेंसी लाइट ऑन हुई, तो मैंने रनवे के ऊपर ही एयरक्राफ्ट को स्विच ऑफ कर दिया. इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं, बस हमें तैयार रहना होता है और पैनिक नहीं करना होता है." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

एविएशन में आने वाली युवा महिलाओं को अनुपम का संदेश: अपने साहस और कुशल फ्लाइंग का परिचय देकर 6 तीर्थ यात्रियों की जान बचाने वाली विंग कमांडर अनुपम आज एविएशन सेक्टर में आने वाली सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं. विशेषतौर पर उन महिलाओं के लिए तो पायलट बनने का सपना रखती हैं. उन्होंने सभी युवाओं से कहा कि,

"कभी भी आप जब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो उसमें सिर्फ एक अड़चन बीच में होती है और वो हैं खुद आप. आपको खुद में विश्वास रखना है कि आपको यदि पायलट बनना है, तो आप यह कर सकते हैं. जिस दिन खुद पर आपको वो विश्वास हो जाएगा तो आपको कोई पायलट बनने से नहीं रोक सकता. विश्वास के साथ साथ निरंतर प्रयास, मेहनत और अनुशासन बेहद जरूरी है. आकाश की कोई लिमिट नहीं है. आज इस फील्ड में अपार संभावनाएं खुल चुकी है." - अनुपम चौधरी, विंग कमांडर -

ये भी पढ़ें-