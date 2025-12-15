ETV Bharat / bharat

Exclusive: ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही खपत, प्रोसेस्ड फूड बढ़ा रहे चिंता, जानें और क्या बोले प्रोफेसर महेंद्र देव

सवाल: अमेरिका को नए टैरिफ लगाए हुए अब चार से पांच महीने हो गए हैं. इसका भारत के एक्सपोर्ट, सप्लाई चेन और ट्रेड प्लान पर क्या असर पड़ सकता है?

डॉलर के मुकाबले 90 जैसे एक्सचेंज रेट लेवल असल में जरूरी नहीं हैं, क्योंकि रुपया सप्लाई और डिमांड से चलता है और रिजर्व बैंक ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए दखल देगा.

जवाब: स्थिति चिंताजनक नहीं है और अभी रुपये को लेकर चिंता की कोई खास वजह नहीं है. रुपये में हालिया कमजोरी अधिकतर स्ट्रक्चरल के बजाय साइक्लिकल है. यह ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निवेशकों के फंड शिफ्ट करने की वजह से है, जबकि ग्रॉस FDI इनफ्लो मजबूत बना हुआ है, नेट इनफ्लो कम ,है क्योंकि भारतीय कंपनियां भी विदेश में निवेश कर रही हैं.

सवाल: रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. क्या इससे हमें भारत के आर्थिक बुनियादी बातों की चिंता करनी चाहिए, या यह मुख्य रूप से US डॉलर की मजबूती जैसे ग्लोबल फ़ैक्टर की वजह से है?

राजकोषीय पॉलिसी ने भी सपोर्टिव रोल निभाया है, कैपिटल खर्च तेजी से बढ़ा है और बजट में इसका हिस्सा लगभग 12 परसेंट से बढ़कर 22 परसेंट हो गया है. एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और ज्यादा सरकारी खर्च मिलकर ग्रोथ और महंगाई कंट्रोल दोनों में मदद कर रहे हैं. कुल मिलाकर मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक मजबूत है और बाहरी रिस्क के बावजूद आने वाले सालों में भारत के अधिक ग्रोथ बनाए रखने की उम्मीद है.

रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इस साल महंगाई 2 परसेंट के करीब रहेगी, जिससे पिछले छह महीनों में रेपो रेट में कुल 1.25 परसेंट पॉइंट की कटौती हुई है, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिला है.

जवाब: ग्लोबल चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय इकॉनमी मजबूत है, क्योंकि हम देश में अच्छा कर रहे हैं. हाल के नंबर इस मजबूती को दिखाते हैं. फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2 परसेंट रही और पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ लगभग 7.3 से 7.5 परसेंट रहने की उम्मीद है. साथ ही महंगाई कम है, जिससे 'कम महंगाई के साथ ज़्यादा ग्रोथ' वाली 'गोल्डीलॉक्स सिचुएशन' बन रही है.

सवाल: आप भारत की इकॉनमी के बारे में क्या कहेंगे? क्या हम स्टेबल हालत में हैं. सावधानी से उम्मीद कर रहे हैं या आपको आने वाली चुनौतियां दिख रही हैं जिन पर हमें करीब से नजर रखनी चाहिए?

महेंद्र देव ने आगे कहा कि लेबर, टैक्स और बिजनेस रेगुलेशन में चल रहे सुधारों, बढ़ती खपत और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ते इन्वेस्टमेंट के साथ, भारत आने वाले सालों में बड़े पैमाने पर ग्रोथ के लिए एक मजबूत रास्ते पर है.

उनका मानना ​​है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही में GDP 8.2 प्रतिशत बढ़ी और इस साल इसके 7.3 से 7.5 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है, जिसे मजबूत घरेलू मांग और कम महंगाई का सपोर्ट मिला है.

उन्होंने कहा कि GST में कटौती और इनकम टैक्स सुधारों की वजह से शहरी इलाकों में भी इनकी खपत बढ़ रही है, जिससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आया है और देश भर में खर्च बढ़ाने में मदद मिल रही है.

ईटीवी भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन प्रोफेसर एस महेंद्र देव ने कहा कि ये फूड्स अक्सर कम पौष्टिक होते हैं और इनमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होते हैं, जिससे सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं.

नई दिल्ली: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ज्यादा लोग चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और रेडी-टू-ईट स्नैक्स जैसे प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स की तरफ जा रहे हैं. ये फूड्स अक्सर कम पौष्टिक होते हैं और इनमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होता है.

जवाब: भारत किसी एक मार्केट पर निर्भर रहने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन के जरिए ग्लोबल टैरिफ प्रेशर का जवाब दे रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है. केंद्र और राज्य दोनों ही एक्टिव रूप से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बढ़ा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं और अमेरिका के साथ बातचीत जारी रख रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है.

साथ ही घरेलू सुधार ज्यादा पब्लिक कैपिटल खर्च और बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से बढ़ने लगा है. जीएसटी सुधार और बढ़ती इनकम भी लगातार कंजम्प्शन को सपोर्ट कर रही हैं, ड्यूरेबल गुड्स की मजबूत डिमांड से पता चलता है कि ग्रोथ सीजनल के बजाय ब्रॉड बेस्ड रहने की संभावना है.

सवाल: क्या हम आखिरकार प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देख रहे हैं या ज्यादातर ग्रोथ अभी भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से ही हो रही है?

जवाब: भारत भी घरेलू सुधार कर रहा है जैसे इनकम टैक्स, GST और लेबर सुधार, जिनसे प्राइवेट सेक्टर को मदद मिलनी चाहिए. यह सच है कि प्राइवेट सेक्टर को फंड की कमी नहीं है, क्योंकि कई कंपनियों के पास कैश है. मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर अब अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ाएगा.

सवाल: ग्रामीण और शहरी इलाकों में खर्च में लगातार अंतर है. यह कैसे पता चलता है और भारत की ओवरऑल रिकवरी के लिए इसका क्या मतलब है?

जवाब: ग्रामीण इलाकों में खपत काफी अच्छा चल रही है. हालांकि, कंजम्पशन लेवल के मामले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अंतर हैं. शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों से ज्यादा खपत होगी. लेकिन अगर आप ग्रोथ देखें तो पिछले दो सालों में ग्रामीण इलाकों में भी एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से कंजम्पशन अच्छा चल रहा है और यह पिछले सात सालों में 4.5 परसेंट रहा है.

इससे FMCG इंडस्ट्रीज और दूसरे ग्रामीण प्रोडक्ट्स की परचेजिंग पावर और डिमांड बढ़ी है और इसी तरह शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले थोड़ी कम थी, लेकिन अब यह भी बढ़ रहा है क्योंकि GST रिफॉर्म्स और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स से मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है.

सवाल: हम देख रहे हैं कि गांव के मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की मौजूदगी बढ़ रही है. क्या यह हेल्थ या इकोनॉमिक नजरिए से चिंता की बात है और आपको क्या लगता है कि इसका पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: देश में पिछले दस सालों में कंजम्पशन पैटर्न में तेजी से बदलाव आया है.हालांकि, डाइट में अनाज का हिस्सा कम हुआ है और फलों और सब्जियों का इनटेक कुछ बढ़ा है, जो एक तरह से पॉजिटिव बात है. एक चिंता की बात यह है कि प्रोसेस्ड फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो अब गांव के इलाकों में कुल खाने की खपत का लगभग 21 परसेंट है.

यह बदलाव गांव के इलाकों में भी साफ दिख रहा है, जहां पैकेज्ड स्नैक्स अक्सर ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं और ताजे, पौष्टिक खाने के मुकाबले सस्ते माने जाते हैं. हालांकि, प्रिजर्वेटिव और खराब न्यूट्रिशन से जुड़े हेल्थ रिस्क एक बढ़ती हुई चिंता है, जिस पर पॉलिसीमेकर्स और इंडस्ट्री को ध्यान देने की जरूरत है.

सवाल: हाल ही में मोदी-पुतिन की मुलाकात के बाद आपको भारत के एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड सेक्टर पर क्या असर दिखता है? साथ ही यह मुलाकात दूसरे देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भारत के रिश्तों पर कैसे असर डाल सकती है?

जवाब: भारत फ्लेक्सिबल मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी अपना रहा है और अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए हुए है. रूस के साथ इसका लंबे समय से चल रहा सहयोग हाल की इस यात्रा से और मजबूत हुआ है और 2030 तक ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्लान है.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग सामान जैसे सेक्टर में रूस को एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, जबकि तेल और दूसरी चीज़ों का इंपोर्ट जारी रखे हुए है. कुछ ट्रांजैक्शन रुपये में किए जा रहे हैं, जिससे ट्रेड को अच्छे से मैनेज करने में मदद मिलती है. कुल मिलाकर रूस के साथ इस मजबूत पार्टनरशिप से दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों पर असर डाले बिना रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है.

सवाल: जैसे-जैसे हम 2025 के खात्में की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक उतार-चढ़ाव वाला साल रहा है..आप इसके खास डेवलपमेंट्स को कैसे बताएंगे और 2026 के लिए आपका क्या आउटलुक है?

जवाब: जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ते टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म ट्रेंड्स के कारण 2025 एक उतार-चढ़ाव वाला साल था, जो 2026 में भी जारी रहने की संभावना है. भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ रहा है, खासकर चिप्स, सेमीकंडक्टर और जरूरी मिनरल्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, क्योंकि देश इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं.

इन ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद हमारी इकॉनमी लेबर कोड जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के सपोर्ट से मजबूत बनी हुई है, जिससे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों को फायदा होता है. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का शेयर 2047 तक 17 परसेंट से बढ़कर 25 परसेंट हो सकता है. इन सेफगार्ड्स और रिफॉर्म्स के साथ 2026 में भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग-लेड ग्रोथ का एक नया फेज शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- 'महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे, मंशा क्या है?': मनरेगा पर प्रियंका ने सरकार को घेरा