'विरोध कोई विकल्प नहीं, बातचीत ही एकमात्र समाधान', केंद्र से टकराव पर बोले सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान
राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने विशेष बातचीत में जम्मू-कश्मीर के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.
Published : January 19, 2026 at 7:45 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के वरिष्ठ नेता और सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर नई दिल्ली के साथ टकराव की जगह बातचीत को प्राथमिकता देती है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का यह सही समय नहीं है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में 1990-1996 से प्रदर्शन हो रहे हैं. यहां बंदूकें सप्लाई की गईं और एक लाख लोग मारे गए. कई माताओं ने अपने बेटे खो दिए. लेकिन हमें इससे क्या मिला?
उन्होंने कहा, "उस समय के कुछ बड़े सैन्य कमांडर अब या तो बीजेपी को चला रहे हैं या आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं. इस समय विरोध कोई विकल्प नहीं है और बातचीत ही एकमात्र समाधान है. आखिरकार, मुद्दे बातचीत की मेज पर हल हो जाते हैं. टकराव पर बातचीत की जीत होती है. यह (भारत) एक बड़ी शक्ति है और हमारी आबादी बहुत कम है. हमें रणनीति बनाकर चलना होगा. हमारे मुख्यमंत्री (उमर अब्दुल्ला) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष (फारूक अब्दुल्ला) उनसे बात कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि विरोध करना सही है."
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के रहने वाले चौधरी पिछले साल अक्टूबर में राज्यसभा सदस्य चुने गए और पहली बार सांसद बने. 16 दिसंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कई मांगों के साथ एनसी सांसदों के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे दूसरे राज्यों की जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित करने के लिए एक नीति तैयार करेंगे.
गृह मंत्री शाह को सौंपे गए ज्ञापन में चार मांगें शामिल थीं, जिनमें राज्य का दर्जा बहाल करना, लोक भवन और निर्वाचित सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे के लिए बिजनेस नियमों का नोटिफिकेशन, कैदियों की शिफ्टिंग और दूसरे राज्यों में कश्मीरियों पर हमले का मुद्दा शामिल था.
चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि हमने उनसे कहा कि कई कैदियों को कानूनी मदद नहीं मिलती और उनके परिवार उनसे मिल नहीं पाते क्योंकि वे गरीब हैं. छोटे-मोटे अपराध वाले लोग जो 5-6 साल जेल में काट चुके हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और गंभीर अपराध वाले लोगों को कश्मीर शिफ्ट किया जा सकता है.
एनसी नेता ने कहा, "अदालतें उनके मामलों का फैसला कर सकती हैं और उनके माता-पिता उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं. कुल मिलाकर, वह (गृह मंत्री) हमसे सहमत थे… हमें यह आभास हुआ कि ये मांगें नए साल से पहले पूरी हो सकती हैं. लेकिन हम जल्द ही इस पर कुछ फैसले की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने (गृह मंत्री) हमें बताया कि सरकार एक नीति तैयार करेगी जिसके तहत कैदियों को जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित किया जाएगा."
उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2026 पिछले वर्ष से बेहतर होगा और वे चुनाव से पहले अपने घोषणा-पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. चौधरी ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नौकरशाही पर व्यापक अधिकार का प्रयोग करते हैं, जबकि निर्वाचित सरकार मौजूदा दोहरी-शासन प्रणाली के तहत सीमित शक्तियों के साथ काम करती है.
उन्होंने कहा, "उपराज्यपाल न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि सभी नौकरशाह (IAS, IPS और IFS) भी उपराज्यपाल के नियंत्रण में होते हैं. ये अधिकारी, बदले में, निचली नौकरशाही को कंट्रोल करते हैं, जिससे चुनी हुई सरकार के पास बहुत कम या कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं बचते. हम नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाते क्योंकि नौकरशाही मुख्यमंत्री या मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं आती. सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी IAS/IFS अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर और पोस्टिंग सिर्फ उपराज्यपाल के कंट्रोल में होते हैं."
राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के अधिकारियों की निगरानी प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा की जाती है और अक्सर उन्हें महत्वहीन पदों पर रखा जाता है जहां उनका बहुत कम प्रभाव होता है. उन्होंने कहा, "कमिश्नर, सचिव और डिप्टी कमिश्नर राज्य के बाहर से हैं. यह कहना गलत है कि JKAS अधिकारियों के पास पावर है क्योंकि वे अपने प्रशासनिक प्रमुख को चैलेंज नहीं कर सकते."
चौधरी के अनुसार, विपक्षी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्य का दर्जा जैसे अहम मुद्दों पर चुप रहने का आरोप नहीं लगा सकता. उन्होंने कहा कि उन्होंने इन मुद्दों को हर बड़े मंच पर उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीधी मीटिंग भी शामिल हैं.
जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है लेकिन केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी. सांसद ने कहा, "JCCI (जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), एक ताकतवर ट्रेड बॉडी है और इसके ज्यादातर सदस्य BJP से हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक-दूसरे पर निर्भर हैं."
जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की भाजपा की मांग पर चौधरी ने कहा कि वह जम्मू में यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं करते, लेकिन यह यूनिवर्सिटी कश्मीर में बननी चाहिए क्योंकि वहां जम्मू से अधिक आबादी है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत प्रशासनिक और न्यायिक सेवा अधिकारी जम्मू से चुने जा रहे हैं लेकिन कश्मीरियों ने कभी इस पर विरोध नहीं जताया.
चौधरी ने कहा, "कश्मीरी ज्यादातर मेडिसिन और इंजीनियरिंग फील्ड पसंद करते हैं. लेकिन जम्मू से बड़े चयन में भी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा."
चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को उनके परिवारों के लिए सजा बताया और कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर सरकार के पास अधिकार होते तो ऐसे आदेश बंद हो जाते.
उन्होंने पीडीपी-भाजपा और उनकी सहयोगी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के गठबंधन वाली पिछली सरकार पर आरक्षण नियम लागू करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "आरक्षण ने कश्मीर पर प्रभाव डाला है. लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछली चुनी हुई सरकार PDP (BJP) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने चलाई थी. अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक कैबिनेट कमेटी बनाई है और उसने एक रिपोर्ट पेश की है. हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर अपने युवाओं की आशंकाओं को दूर किया है. हम मानते हैं कि मौजूदा आरक्षण ढांचा एक क्षेत्र को दूसरे पर फायदा पहुंचाता है और अब हम उपराज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं."
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी के अभियान और सरकार के विरोध पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वे सभी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. चौधरी ने कहा, "शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला लोगों के हितों के लिए लड़ने पर जोर देते हैं. हमारे सांसद (मेहदी) लोगों की आवाज उठा रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक संस्था है, तानाशाही नहीं."
चौधरी मोहम्मद रमजान के अनुसार, संसद जम्मू-कश्मीर के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती है और दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर के सभी सांसदों की जिम्मेदारी इन चुनौतियों को उजागर करना है, यह सुनिश्चित करना है कि लोग और केंद्र सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत हों.
