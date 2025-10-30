ETV Bharat / bharat

'मुंबई का अगला मेयर महायुति से ही होगा', महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने विश्वास जताया

उन्होंने कहा कि, यह वंदे मातरम गीत का 150वां वर्ष है. यह हमारा प्रेरणा गीत और देशभक्ति गीत है. यह राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने वाला गीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा वंदे मातरम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि, भाजपा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम चलाएगी.

वंदे मातरम पर अबू आजमी की टिप्पणी पर शेलार ने क्या कहा शेलार ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की इस टिप्पणी पर भी निशाना साधा कि वे 'वंदे मातरम' नहीं कहेंगे और किसी को इसे कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. शेलार ने कहा कि, जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वे हमारे मित्र नहीं हो सकते. कम से कम, वे किसी भाजपा कार्यकर्ता के मित्र तो नहीं होंगे.

उन्होंने आगे कहा, "पार्टी कार्यकर्ता निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं, और यह महसूस करना स्वाभाविक भी है कि उनकी पार्टी का विकास होना चाहिए. हम ऐसे बयानों का स्वागत करते हैं क्योंकि यह पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, रामदास अठावले और अजित पवार द्वारा लिया गया संयुक्त निर्णय महायुति के सभी दलों को स्वीकार्य है."

बीएमसी में 227 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपना महापौर चुनने के लिए 114 सीटें जीतनी होंगी. एकनाथ शिंदे के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी मुंबई और ठाणे में ज्यादा सीटें जीतेगी और इसलिए शिवसेना को ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए. मंत्री शेलार ने कहा कि, एकनाथ शिंदे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, न ही किसी भाजपा नेता ने ऐसा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, वे एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कर रहे हैं.

मुंबई का महापौर महायुति से होगा, शेलार का दावा शेलार ने कहा, "हम (भाजपा) उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां से हम जीतेंगे." उन्होंने कहा कि, एकनाथ शिंदे की पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो महायुति से (मुंबई का) महापौर बनाने के लिए जरूरी हैं. उन्होंने बातचीत में आगे कहा कि यही बात अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और आरपीआई-ए पर भी लागू होती है. उन्होंने जोर देकर कहा, "(मुंबई का) महापौर महायुति से होगा. उन्होंने दावा किया कि, महाविकास अघाड़ी को दहाई अंक में पहुंचने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी सहित स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं. शेलार, जो भाजपा के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी भारत कार्यालय का दौरा किया. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष इंटरव्यू में, शेलार ने कहा कि, भाजपा उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो महायुति का (मुंबई का) महापौर बनाने के लिए जरूरी हैं.

बृहन्मुंबई नगर निगम, जिसे आमतौर पर बीएमसी के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे धनी नगर निकाय है. महागठबंधन में भाजपा, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और आरपीआई-ए शामिल हैं.

हैदराबाद: महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता एडवोकेट आशीष शेलार ने विश्वास जताया कि, मुंबई का अगला मेयर महायुति से ही होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि, भाजपा महायुति (महागठबंधन) से मुंबई का मेयर बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत होगी, उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

वंदे मातरम के संबंध में अबू आजमी के विचार गलत, अशीष शेलार ने कहा

उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में आगे कहा कि वंदे मातरम के संबंध में अबू आजमी के विचार गलत हैं, क्योंकि यह गीत देशभक्ति से जुड़ा है. उन्होंने वंदे मातरम पर अबू आजमी के विचार की निंदा की. शेलार ने आगे कहा कि अबू आजमी के विचारों और स्थानीय निकाय चुनावों के बीच कोई संबंध नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि, भाजपा इसका सड़क पर और अदालतों में विरोध करेगी.

राज ठाकरे पर भी निशाना साधा

शेलार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे पर भी निशाना साधा, जिन्होंने अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया है. उन्होंने कहा, "पहले उन्हें साथ आने दो... उन्हें कहने दो कि हम (नगरपालिका) चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं. फिर हम 'कोमडी पल्लली' गाना बजाएंगे... देखेंगे."

गौरतलब है कि, अविभाजित शिवसेना ने दो दशकों से ज्यादा समय तक मुंबई नगर निकाय पर राज किया था. यह पूछे जाने पर कि क्या बीएमसी चुनाव भाजपा और उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. इस पर शेलार ने चुटकी लेते हुए कहा, "यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि सेवा का प्रश्न है.

उन्होंने कहा कि, उद्धव ठाकरे के लिए यह भ्रष्टाचार, अहंकार और स्वार्थ का प्रश्न है. उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 25 सालों में जो कुछ भी किया, तब भी, जब वे अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में थे तब उन्होंने मुंबईकरों की ओर से अपने सवाल उठाए थे. आज हम 'आवाज मुंबईकरंचा' (मुंबईकरों की आवाज) कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं."

भाजपा विकास की राजनीति करना चाहती है

आशीष शेलार के मुताबिक, भाजपा विकास की राजनीति करना चाहती है, जो सीधी और भ्रष्टाचार-मुक्त हो, इसलिए चुनाव में उतरी है. उन्होंने कहा, "हम चुनाव में किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हैं, और मुंबईकरों का आशीर्वाद हमारे साथ है." आशीष शेलार ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का मनसे के साथ रिश्ता एक जैसा है और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को भगवा पार्टी के साथ अपने संबंधों के बारे में जवाब देना होगा.

आशीष शेलार ने कहा कि, महायुति चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि, जो भाजपा के सामने आते हैं वे डरे हुए हैं और जो डरे हुए हैं वे एक साथ अंधेरे में हैं. पहले वे दो थे, फिर तीन और अब चार होने की कोशिश कर रहे हैं, यह प्रयास ही दर्शाता है कि वे अपनी जमीन खो चुके हैं.

शेलार ने कहा, करारा जवाब देंगे

यह पूछे जाने पर कि क्या वह राज ठाकरे का समर्थन करते हैं और केवल उद्धव ठाकरे पर हमला करते हैं, शेलार ने कहा, "मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूं. जो लोग भाजपा, हमारे मूल्यों, (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी, (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हैं, मैं उन्हें करारा जवाब दूंगा, चाहे सामने कोई भी हो."

क्या आशीष शेलार भावी मुख्यमंत्री हैं?

क्या आशीष शेलार को महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है. इस सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री शेलार ने कहा कि, यह एक गंभीर विषय है. भाजपा की एक ईमानदार व्यवस्था है और उसी के अनुसार काम आवंटित किया जाता है. उन्होंने कि, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया गया है. शेलार ने कहा कि, देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व सभी को स्वीकार है और यह महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद है, और वे उनके अधीन काम कर रहे हैं.

देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कोई पद खाली नहीं है, और शेलार नागपुर के नेता की बात से सहमत थे. उन्होंने कहा, "देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करना मेरी जिम्मेदारी है." शेलार मुंबई के वांद्रे (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं और उन्होंने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जाने की खबरों को खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा, "ये सब बेबुनियाद बातें हैं... वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र में सभी समुदायों और भाषाओं के मतदाता हैं और 2009 में मेरे चुनाव हारने के बावजूद, उन्होंने मुझे तीन बार (2014, 2019 और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में) चुना है और मैंने भी अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा है." शेलार मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो महानगर में खेल का संचालन करने वाली संस्था है. एमसीए के चुनाव 12 नवंबर को होने हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या वह एमसीए चुनावों के लिए एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार के साथ हाथ मिलाएंगे, शेलार ने कहा, "हमने अलग-अलग चुनाव लड़ा है और फिर एक समय ऐसा आया... जब मेरे खेमे ने उनके खेमे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा. हम देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि एमसीए चुनाव निर्विरोध हों."

ये भी पढ़ें: Bihar Election 2025: सबके अजीज हैं नीतीश कुमार, नालंदा से ग्राउंड रिपोर्ट