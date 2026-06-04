लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, जांच के लिए कमेटी का गठन
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने एक अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. संतू दास कि रिपोर्ट.
Published : June 4, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने अपने एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. दरअसल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के एक अधिकारी पर हर आर्डर के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोपों के बारे में ईटीवी भारत ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी.
इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 48 घंटे के अंदर, मेडिकल कॉलेज ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज स्टोर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हितेश पारीक पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें लगातार गैर-कानूनी रिश्वत मांगना, आपराधिक धमकी देना और अपमानजनक बातें कहना शामिल है.
ये आरोप अस्पताल से जुड़े दो रजिस्टर्ड वेंडर, पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रोमैक्स इंडिया ने मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को उस ऑफिसर के खिलाफ एक अलग शिकायत में लगाए थे.
पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 10 अप्रैल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, आपराधिक धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया. 28 अप्रैल को, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी ऐसा ही एक पत्र भेजा गया था.
21 अप्रैल को, प्रोमैक्स इंडिया ने भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को एक पत्र भेजा, जिसमें उसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया. शिकायत करने वाले ने आगे की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई.
शिकायत करने वालों ने सोमवार को आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की. ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने दोनों वेडर्स को बुधवार को मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की जानकारी दी है.
दोनों वेंडर्स को भेजे गए अपने अलग-अलग पत्र में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने ऑफिसर के खिलाफ की गई शिकायतों का स्टेटस अपडेट करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से, आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है.
इसमें यह भी कहा गया कि अगर मामले की जांच के दौरान जरूरी समझा गया, तो उन्हें निजी बातचीत और सफाई के लिए पैनल के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है. इस मामले का जिक्र करते हुए, पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने गुरुवार को एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई.
उन्होंने गुरुवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैं हैरान और बहुत परेशान हूं कि यह मामला बहुत पहले उठाया गया था और 'मीडिया' में हाईलाइट किया गया था, इसके बावजूद मुझे 3 जून को ही यह बताया गया कि शिकायत की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. काफी समय बीत चुका है, और अभी तक सिर्फ एक कमेटी बनाने की बात बताई गई है. यह देरी समझना मुश्किल है, खासकर दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के एक संस्थान में."
गुप्ता ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और मामले पर लोगों का ध्यान जाने को देखते हुए, जांच शुरू करने और खत्म करने में इतनी देर होना, प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और असर पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से कई सवाल भी पूछे.
गुप्ता ने सवाल पूछा, "बार-बार रिप्रेजेंटेशन और मीडिया कवरेज के बावजूद देरी के क्या कारण हैं. शिकायत से जुड़े रिकॉर्ड, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और दूसरे सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. जांच पूरी होने और कमेटी की रिपोर्ट जमा करने की उम्मीद की जाने वाली टाइमलाइन क्या है."
उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही देरी से यह सही आशंका बनती है कि संबंधित अधिकारी आरोपी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे और कीमती सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उन्हें नष्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या किसी और तरह से उन्हें गायब किया जा सकता है.
गुप्ता ने कहा, "मामले में तेजी लानी चाहिए और सभी जरूरी रिकॉर्ड और सबूत तुरंत हासिल करने चाहिए. देरी के कारणों और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दी जानी चाहिए." खास बात यह है कि इस हफ़्ते की शुरुआत में, प्रोमैक्स इंडिया के सेल्स कोऑर्डिनेटर निशांत चौधरी ने अस्पताल के खरीद संबंधी काम से जुड़े हितेश पारीक पर हर ऑर्डर के 10 फीसदी के बराबर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई बयान नहीं
यह खबर लिखे जाने तक, मेडिकल कॉलेज ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. यह बताना जरूरी है कि ईटीवी भारत ने इस बारे में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से संपर्क किया था और 25 मई को एक ईमेल भी भेजा था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है.
ये भी पढ़ें: 'बिल पास करवाना है तो 10 फीसदी कमीशन दो'! लेडी हार्डिंग अस्पताल के अफसर पर वेंडर्स ने लगाए गंभीर आरोप