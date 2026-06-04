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लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, जांच के लिए कमेटी का गठन

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने अपने एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. दरअसल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के एक अधिकारी पर हर आर्डर के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोपों के बारे में ईटीवी भारत ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 48 घंटे के अंदर, मेडिकल कॉलेज ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज स्टोर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हितेश पारीक पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें लगातार गैर-कानूनी रिश्वत मांगना, आपराधिक धमकी देना और अपमानजनक बातें कहना शामिल है. ये आरोप अस्पताल से जुड़े दो रजिस्टर्ड वेंडर, पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रोमैक्स इंडिया ने मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को उस ऑफिसर के खिलाफ एक अलग शिकायत में लगाए थे. पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 10 अप्रैल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, आपराधिक धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया. 28 अप्रैल को, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी ऐसा ही एक पत्र भेजा गया था. 21 अप्रैल को, प्रोमैक्स इंडिया ने भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को एक पत्र भेजा, जिसमें उसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया. शिकायत करने वाले ने आगे की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई. शिकायत करने वालों ने सोमवार को आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की. ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने दोनों वेडर्स को बुधवार को मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की जानकारी दी है. दोनों वेंडर्स को भेजे गए अपने अलग-अलग पत्र में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने ऑफिसर के खिलाफ की गई शिकायतों का स्टेटस अपडेट करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से, आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है. इसमें यह भी कहा गया कि अगर मामले की जांच के दौरान जरूरी समझा गया, तो उन्हें निजी बातचीत और सफाई के लिए पैनल के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है. इस मामले का जिक्र करते हुए, पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने गुरुवार को एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई.