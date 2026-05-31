ETV Bharat / bharat

INTERVIEW: रायपुर से मुंबई, आर्मी से एनीमेशन तक, मोटू-पतलू के लेखक नीरज विक्रम की संघर्ष और सफलता की कहानी

मायानगरी में पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ के लेखक, निर्माता और निर्देशक नीरज विक्रम से प्रवीण सिंह ने की EXLCUSIVE बातचीत

Writer NEERAJ VIKRAM Interview
लेखक नीरज विक्रम की संघर्ष और सफलता की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 6:07 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी से निकलकर मुंबई की चमकती मायानगरी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लेखक, निर्माता और निर्देशक नीरज विक्रम आज बच्चों की दुनिया का बड़ा नाम हैं. मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा, गट्टू बट्टू, सोनपरी और शाकालाका बूम बूम जैसे लोकप्रिय शोज़ के जरिए करोड़ों बच्चों का मनोरंजन करने वाले नीरज विक्रम ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, आर्मी लाइफ, एक्टिंग, राइटिंग और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य पर खुलकर बात की.

उन्होंने बताया कि कैसे रायपुर में लॉ की पढ़ाई से शुरू हुआ सफर मुंबई की फिल्मी दुनिया तक पहुंचा, कैसे आर्मी ने उन्हें अनुशासन सिखाया और क्यों उन्होंने एक्टिंग से ज्यादा राइटिंग को अपनी असली ताकत माना. साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बढ़ते स्कोप, युवाओं के अवसर और अपनी आने वाली फिल्म महूं दिलवाला तहूं दिलवाली को लेकर भी कई अहम बातें साझा कीं.

लेखक नीरज विक्रम की संघर्ष और सफलता की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: लोग रायपुर से मुंबई जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते, लेकिन आप फिर छत्तीसगढ़ लौटे और यहां की फिल्मों में काम कर रहे हैं?

जवाब : नीरज विक्रम ने कहा कि हर व्यक्ति बेहतर अवसरों और प्रोग्रेस के लिए बड़े शहरों की ओर जाता है. जैसे गांव से लोग रायपुर आते हैं और रायपुर से मुंबई जाते हैं. उनका मानना है कि जहां ज्यादा अवसर होते हैं, लोग वहीं जाते हैं. लेकिन अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़े रहना भी जरूरी है, इसलिए वे मुंबई में रहते हुए भी लगातार रायपुर और छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे.

सवाल: आपकी शुरुआत कैसे हुई?

जवाब: उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पिता 1974 में रायपुर आ गए थे. ग्रेजुएशन के बाद वे रायपुर में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. लॉ की पढ़ाई के साथ ही वे मुंबई चले गए और वहां नौकरी करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश शुरू की.

सवाल: जब लोग मुंबई जाकर संघर्ष करते हैं, तब आपने आर्मी जॉइन क्यों की?

जवाब : नीरज विक्रम ने बताया कि मुंबई में नौकरी के दौरान उनका आर्मी सिलेक्शन हो गया था. उन्होंने सोचा कि पहले पांच साल आर्मी में नौकरी कर लेते हैं, इससे आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष आसान होगा. उन्होंने कहा कि आर्मी की नौकरी ने उन्हें अनुशासन और आत्मविश्वास दिया, जो बाद में मुंबई में बहुत काम आया. उन्होंने कहा कि आर्मी अफसर होने की वजह से लोगों का नजरिया भी बदल जाता है और सम्मान मिलता है.

सवाल: मुंबई पहुंचने के बाद शुरुआती संघर्ष कैसा रहा?

जवाब :उन्होंने बताया कि मुंबई में वे ऐसे गेस्ट हाउस में रहे जहां स्ट्रगल करने वाले कलाकार और लेखक रहते थे. वहीं कुछ डायरेक्टर से पहचान हुई. शुरुआत में उन्हें एक्टिंग के ऑफर मिले और रवि किशन के साथ दो फिल्मों में काम भी शुरू हुआ, लेकिन वे फिल्में पूरी नहीं बन सकीं.

सवाल: पहला बड़ा ब्रेक कैसे मिला?

जवाब : उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने उनसे सीरियल के लिए कहानी मांगी. उन्होंने दुनियादारी नाम का विषय सुनाया, जो सबको पसंद आया और वहीं से टीवी इंडस्ट्री में उनके लेखन करियर की शुरुआत हुई. इसके बाद उन्हें लगातार सीरियल लिखने के ऑफर मिलने लगे.

सवाल: मोटू पतलू और दूसरे एनीमेशन किरदारों से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?

जवाब: नीरज विक्रम ने बताया कि मोटू पतलू मूल रूप से लोटपोट मैगजीन के किरदार हैं. जब इस पर एनीमेशन शो बन रहा था, तब उन्हें लेखक के तौर पर बुलाया गया. वहीं से उनकी एनीमेशन यात्रा शुरू हुई.उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने शिवा, गट्टू बट्टू, चाचा भतीजा समेत कई शो लिखे.

सवाल: बच्चों के लिए लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं?

जवाब: उन्होंने कहा कि वे सीधे उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते. उनका मानना है कि बच्चों को मनोरंजन के जरिए सीख दी जानी चाहिए. इसलिए उनके शो में हिडन मैसेज होता है कि झूठ बोलना, चोरी करना या गलत व्यवहार करना गलत है.उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मोटू पतलू में जब जॉन चोरी करता है और जेल जाता है, तो बच्चों को बिना सीधे समझाए यह संदेश मिल जाता है कि चोरी करना गलत है.

सवाल: विदेशी कार्टून में कई बार भाषा और कंटेंट हमारी संस्कृति के विपरीत दिखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब: उन्होंने कहा कि लोकल कंटेंट बनाते समय वे पूरी सावधानी रखते हैं कि भाषा और व्यवहार बच्चों पर गलत असर न डाले. हालांकि विदेशी कंटेंट पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई भी होती है.

सवाल: आपकी नई छत्तीसगढ़ी फिल्म किस थीम पर आधारित है?

जवाब: उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म महूँ दिलवाला तहूँ दिलवाली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. उनका मानना है कि आज लोगों की जिंदगी में तनाव बहुत है, इसलिए फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को हंसाए और राहत दे.

सवाल: शूटिंग का कोई यादगार अनुभव?

जवाब: उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग गरियाबंद और आसपास के खूबसूरत जंगलों और मंदिरों में हुई. वहां की लोकेशन बेहद शानदार थीं और शूटिंग का अनुभव काफी अच्छा रहा.

सवाल: क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी पीछे है?

जवाब: नीरज विक्रम का मानना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी ग्रोथ की है. पहले साल में कुछ ही फिल्में बनती थीं, लेकिन अब हर महीने कई फिल्में रिलीज हो रही हैं और थिएटर कम पड़ रहे हैं.उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले लोग देशभर में बड़ी संख्या में नहीं फैले हैं, इसलिए फिल्मों की पहुंच सीमित रहती है.

सवाल: सरकार अगर सहयोग करे तो क्या इंडस्ट्री और आगे बढ़ सकती है?

जवाब: उन्होंने कहा कि सरकार अब सब्सिडी और फिल्म सिटी जैसी योजनाओं के जरिए मदद कर रही है. अगर छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनती है तो इससे रोजगार बढ़ेगा और बाहर के लोग भी यहां शूटिंग के लिए आएंगे.

सवाल: जो युवा फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे?

जवाब: उन्होंने कहा कि सबसे पहले युवाओं को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए. सिर्फ हीरो बनने का सपना लेकर नहीं आना चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि वे वास्तव में किस क्षेत्र में अच्छे हैं — एक्टिंग, लेखन या निर्देशन.उन्होंने कहा कि सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है. अगर आप लिख सकते हैं तो लोगों को सुनाइए, अगर एक्टिंग करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया देखिए.

सवाल: क्या लेखन में पैसा नहीं है?

जवाब: उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. टीवी इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स को काफी अच्छा पैसा मिलता है. मुंबई में टैलेंट की कद्र होती है. अगर आप अच्छा लिखते हैं तो काम जरूर मिलता है.उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद एक्टिंग भी की, लेकिन धीरे-धीरे लेखन में काम बढ़ता गया और फिर उन्होंने उसी पर फोकस कर लिया.

सवाल: आने वाले समय में क्या नया देखने को मिलेगा?

जवाब: उन्होंने बताया कि फिलहाल वे अपनी नई छत्तीसगढ़ी फिल्म महूँ दिलवाला तहूँ दिलवाली में व्यस्त हैं, जो 12 जून को रिलीज होगी. इसके अलावा आगे भी नई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहेगा.

सवाल: इंस्पेक्टर का रोल मिलने की मुख्य वजह क्या आपका आर्मी बैकग्राउंड था?

जवाब: नीरज विक्रम ने कहा कि यह बात काफी हद तक सही है. उन्होंने बताया कि उन पर यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी और आर्मी में रहने की वजह से उन्हें यूनिफॉर्म पहनने और उसे कैरी करने की आदत थी.उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान वे खुद ड्रेस डिजाइनर के पास जाकर अपनी सही फिटिंग की यूनिफॉर्म तैयार करवाते थे. धीरे-धीरे वह यूनिफॉर्म उनके नाम से फिक्स हो गई थी और शूटिंग में वही उन्हें दी जाती थी.उन्होंने बताया कि कई फिल्मों और सीरियल्स में उन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, लेकिन बाद में राइटिंग का काम इतना बढ़ गया कि एक्टिंग छोड़नी पड़ी.

सवाल: क्या आप शुरुआत से ही राइटिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री में गए थे या कुछ और बनना चाहते थे?

जवाब: उन्होंने कहा कि वे मुंबई राइटिंग के लिए ही गए थे. हालांकि उनका मानना है कि जो भी मुंबई जाता है, उसके मन में कहीं न कहीं बड़े पर्दे पर दिखने और एक्टर बनने का सपना जरूर होता है.उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर खुद को देखने का अलग ही आकर्षण होता है, लेकिन आखिर में सफलता आपके टैलेंट पर निर्भर करती है.

सवाल: क्या आने वाले समय में आप बड़े पर्दे पर किसी बड़े किरदार में नजर आ सकते हैं?

जवाब: नीरज विक्रम ने कहा कि उन्हें एक्टिंग का उतना शौक नहीं है. उन्होंने बताया कि वे चाहें तो अपनी फिल्मों में खुद अभिनय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी असली ताकत राइटिंग है.उन्होंने कहा कि जितनी खुशी उन्हें लेखन से मिलती है, उतनी एक्टिंग से कभी नहीं मिली. यही वजह है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह लेखन में समर्पित कर दिया.

सवाल: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई दौर आया जब आप काफी परेशान या थक गए हों?

जवाब: उन्होंने कहा कि मुंबई में संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है. हालांकि आर्मी की नौकरी की वजह से उनके पास कुछ बचत थी, इसलिए उन्हें खाने-पीने और किराए जैसी परेशानियों से ज्यादा जूझना नहीं पड़ा.लेकिन काम पाने के लिए उन्हें लगातार लोगों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. कई बार दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग मिलने तक से मना कर देते थे.उन्होंने बताया कि शुरुआती दो-तीन साल सिर्फ संघर्ष में ही बीते और कोई काम नहीं मिला. बाद में धीरे-धीरे लोगों ने पहचानना शुरू किया और काम मिलने लगा.

सवाल: क्या आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिलने में आसानी हुई?

जवाब: नीरज विक्रम ने कहा कि शुरुआत में ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी बड़े व्यक्ति तक पहुंच बनाना. उन्होंने बताया कि उस समय ऑफिस के बॉय और स्टाफ से दोस्ती करनी पड़ती थी, ताकि वे अंदर तक पहुंच बना सकें. जब लोगों को पता चलता था कि वे आर्मी से हैं, तब उनका नजरिया बदल जाता था और वे ज्यादा सम्मान के साथ बात करने लगते थे.

सवाल: क्या छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री में युवाओं के लिए अच्छा भविष्य है?

जवाब: उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और युवाओं के लिए यहां काफी अवसर हैं.उन्होंने बताया कि अब यहां फिल्मों का निर्माण लगातार बढ़ रहा है और राइटिंग, एक्टिंग, कैमरा, एडिटिंग समेत हर विभाग में काम के मौके मौजूद हैं. उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री में स्कोप ही स्कोप है.

मदर्स डे विशेष: एक मां जो दूसरे के बच्चों को भी सीखा रही है आदर्श और सम्मान के गुण, एकेडमी में फ्री एंट्री
INTERVIEW: ओडिसी नृत्य को छत्तीसगढ़ में पहचान दिलाने की तैयारी, नृत्यांगना आर्या नंदे की 'क्लासिकल जर्नी'
EXCLUSIVE : सरेंडर्ड नक्सली पापा राव का खुलासा, स्कूल सड़क को टारगेट बनाने की बताई वजह

TAGGED:

MOTU PATLU WRITER
लेखक नीरज विक्रम
निर्माता और निर्देशक नीरज विक्रम
EXCLUSIVE INTERVIEW NEERAJ VIKRAM
WRITER NEERAJ VIKRAM INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.