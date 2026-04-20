ETV Bharat / bharat

AIADMK, भाजपा को 23 अप्रैल को मिलेगा करारा जवाब, EXCLUSIVE इंटरव्यू में बोले स्टालिन

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने खास इंटरव्यू में कहा कि, उनकी जीत का सफर 2031 में भी जारी रहेगा.

Exclusive Interview with Chief Minister M.K. Stalin!
EXCLUSIVE इंटरव्यू में क्या बोले स्टालिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 9:05 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पी पंडियाराज

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मात्र दो दिन बाकी हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल बहुत गरमा गया है. कल प्रचार खत्म होने वाला है, ऐसे में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता का वोट पाने के लिए आखिरी और जोरदार कोशिश कर रहे हैं.

वहीं, मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष एम के स्टालिन तमिलनाडु में धुंआधार प्रचार कर रहे हैं. वे चुनाव प्रचार में इतने ज्यादा व्यस्त है कि, उन्हें खाने और सोने जैसी निजी जरूरतों के लिए मुश्किल से ही समय मिल पा रहा है. कुल मिलाकर स्टालिन इस समय बिना थके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं.

व्यस्त राजनीतिक माहौल के बावजूद, मुख्यमंत्री स्टालिन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने शांत और दिलचस्प अंदाज में मुश्किल सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी से दिए.

ईटीवी भारत का सवाल: बीजेपी की जीत को देखते हुए, क्या आपको (एमके स्टालिन) लगता है कि भगवा पार्टी तमिलनाडु में अपनी पकड़ बना पाएगी?
इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, "इस चुनाव से पहले तक भाजपा अपनी ताकत से जीतती रही है और केंद्र में अपनी सरकार बनाती रही है. उसने अपनी पॉलिटिकल करेंसी खो दी है. इस बार वह अपने गठबंधन सहयोगियों के आशीर्वाद से सत्ता में आई है". उन्होंने कहा कि, भगवा लहर नहीं उठ रही है. उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. यह जीत के ट्रेंड में नहीं है, बल्कि हार के रास्ते पर है.

सवाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों, जिनमें डीएमके, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं, पर संविधान संशोधन बिल को हराकर महिला आरक्षण के खिलाफ "कन्या भ्रूण हत्या" करने का आरोप लगाया है. इस पर आपका क्या जवाब है?

एमके स्टालिन ने कहा, "लोग प्रधानमंत्री के मगरमच्छ के आंसुओं में नहीं फंसेंगे. उन्होंने विपक्ष के समर्थन से पारित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को 31 महीने तक ठंडे बस्ते में क्यों डाला. उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है. जबकि 2023 अधिनियम के अनुसार मौजूदा 543 सीटों (संसद में) में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है, अधिनियम को शून्य करने का दावा करना गलत है. वह परिसीमन विधेयक को पारित करने की अपनी योजना से परेशान हैं, जो तमिलनाडु सहित राज्यों को उसके राजनीतिक अधिकार से वंचित करेगा. वह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सके। इसीलिए प्रधानमंत्री अफवाह फैला रहे हैं."

सवाल: क्या आपको नहीं लगता कि आपदा राहत समेत फंड के बंटवारे में टकराव से तमिलनाडु की विकास में रुकावट आएगी?
इस पर स्टालिन ने कहा, "यह केंद्र की भाजपा सरकार है जो तमिलनाडु के हितों के खिलाफ काम कर रही है, हमारे खिलाफ नहीं. उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, वह सिर्फ टकराव का रास्ता नहीं है. वे शिक्षा कोष और आपदा राहत कोष सहित विकास के लिए ग्रांट और मदद रोककर तमिलनाडु से बदला लेना चाहते हैं. केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हमारी तरक्की रोकने के लिए डाली गई रुकावटों के बावजूद, राज्य 11.19 प्रतिशत की डबल डिजिट ग्रोथ के मामले में आगे बढ़ रहा है. हम इन सभी रुकावटों को तोड़कर पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बन गए हैं."

ईटीवी भारत: आप यूजी नेशनल-एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेस-टेस्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए स्थायी समाधान कब तक लाने का प्रस्ताव रखते हैं?
स्टालिन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, "हम यूजी नेशनल-एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेस-टेस्ट (NEET) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ केस करते रहेंगे. जब केंद्र सरकार, जिसमें DMK भी शामिल है, सत्ता में आएगी, तो हम इन्हें हमेशा के लिए ठीक कर देंगे."

सवाल: इंडिया ब्लॉक के घटक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लड़ रहे हैं. क्या वे एक ही ब्लॉक के रूप में आगे बढ़ सकते हैं?
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, INDIA ब्लॉक को एंटी-पीपल NDA को हराने के लिए बनाया गया था. INDIA ब्लॉक अभी भी मजबूत है. इसका हालिया उदाहरण यह है कि कैसे ब्लॉक ने संसद में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बताए गए पूरी तरह से गलत परिसीमन प्रक्रिया को हरा दिया.

सवाल: आप 2019 से सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस को जीत की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं. क्या आपको लगता है कि आप तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में भी जीत का यह सिलसिला जारी रख पाएंगे? आपका क्या अनुमान है कि डीएमके गठबंधन कितनी सीटें जीत पाएगा?

स्टालिन ने दावा करते हुए कहा, "सिर्फ 2026 में ही नहीं, हमारी जीत का सफर 2031 में भी जारी रहेगा. हम आने वाले चुनाव में पक्का 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. हम तमिलनाडु के लोगों के भारी समर्थन से द्रविड़ मॉडल 2.0 सरकार बनाएंगे.

सवाल: 2021 के उलट, इस बार नई पार्टियां और नए गठबंधन मैदान में हैं. आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे है?
इस सवाल का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा, "इस चुनाव में यह नहीं है कि हमारा मुकाबला किससे है, बल्कि यह है कि तमिलनाडु के लिए कौन मुकाबला करता है. यह टीम तमिलनाडु और टीम दिल्ली के बीच की लड़ाई है, जो राष्ट्रीय राजधानी से सरकार को रिमोट कंट्रोल करना चाहती है और तमिलनाडु से उसके अधिकार छीनना चाहती है. यह चुनाव तमिलनाडु बनाम दिल्ली के बीच है.

सवाल: तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान व्यक्तिगत हमलों में बदल गया है. आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
स्टालिन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, AIADMK और उसकी सहयोगी BJP व्यक्तिगत हमले कर रही हैं क्योंकि वे द्रविड़ मॉडल सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा पाए. व्यक्तिगत हमले उनके लिए कोई नई बात नहीं है. तमिलनाडु के लोग 23 अप्रैल को इन पार्टियों को करारा जवाब देंगे.

सवाल: क्या आपको लगता है कि आपका चुनावी घोषणापत्र सभी तक पहुंचा है. आपको क्यों लगता है कि विपक्ष डीएमके के 'इलाथारसी गिफ्ट कूपन' वादे की आलोचना कर रहा है?

स्टालिन ने कहा, विपक्ष 8,000 रुपये की 'इलाथारसी कूपन' स्कीम की आलोचना इसलिए कर रहा है क्योंकि यह तमिलनाडु के हर कोने तक सफलतापूर्वक पहुंच गई है. दूसरी पार्टियों के वादे चाहे जो भी हों, DMK के चुनाव घोषणापत्र का तमिलनाडु के लोगों ने बहुत स्वागत किया है और उस पर भरोसा किया है. चुनाव घोषणापत्रों में, यह बिना किसी शक के सुपरस्टार है."

सवाल: पिछले पांच सालों में डीएमके सरकार की योजनाओं को कैसा रिस्पॉन्स मिला है? लोगों की सोच क्या है?
इस सवाल का जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "पांच साल के द्रविड़ मॉडल शासन की प्रमुख योजनाएं तमिलनाडु के हर कोने तक पहुंच गई हैं. यह उन उज्ज्वल चेहरों और गर्मजोशी से स्पष्ट है जो मुझे तब मिलती है जब मैं जहां भी प्रचार करता हूं, लाभार्थियों की गवाही सुनता हूं."

स्टालिन ने आगे कहा, "चाहे वह नान मुधलवन योजना (छात्रों के लिए कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन योजना), 'मक्कलाई थेडी मारुथुवम' (एमटीएम) (घर-आधारित स्क्रीनिंग और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) देखभाल), तमिलपुथलवन थिट्टम ​​(आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में स्कूल छोड़ने वालों को रोकने की योजना), "पुधुमई पेन योजना" (सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से), सुबह के नाश्ते की योजना, मुफ्त बस यात्रा योजना और तमिलनाडु भर में 1.31 करोड़ मातृसत्तात्मक महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मगलिर उरीमाई थिट्टम ​​(महिला अधिकार योजना) लोग द्रविड़ मॉडल शासन को लागू करने के लिए कहीं ज्यादा उत्साहित हैं. पूरे राज्य में सरकार के पक्ष में लहर महसूस की जा रही है."

सवाल: आपने कहा था कि जिन लोगों ने पिछली बार आपको वोट नहीं दिया था, उन्हें अपने अच्छे काम से पछतावा होगा. इसके बाद, आपने यह कैसे पक्का किया कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उन्हें भी वेलफेयर के उपाय मिलें?
स्टालिन ने कहा, "हमने यह पक्का किया है कि हमारे वेलफेयर के तरीके पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी तक पहुंचें. हमने इन तरीकों को पूरी तरह से अराजनैतिक रखा है. नतीजों से बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है. जिन लोगों ने पिछली बार हमें वोट नहीं दिया था, उन्होंने भी हमें अपना समर्थन दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक वायरल वीडियो में स्पीकर द्रविड़ मॉडल सरकार द्वारा दिए गए वेलफेयर के तरीकों की एक लिस्ट बता रहे थे. उस व्यक्ति ने कहा कि वह DMK को वोट देने में नाकाम रहा है और इस बार वह निश्चित रूप से DMK को वोट देगा. उसकी तरह, हर तरह के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं."

सवाल: पिछले पांच सालों में भारत और विश्व स्तर पर औद्योगिक निवेश ने तमिलनाडु को कैसे लाभान्वित किया है?
स्टालिन ने कहा, 'द्रविड़ मॉडल' सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आए औद्योगिक निवेश और विकास की वजह से तमिलनाडु ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. 2021 में आर्थिक विकास दर 0.07 फीसदी से बढ़कर 11.19 फीसदी के डबल डिजिट के आंकड़े पर पहुंच गया.

स्टालिन ने कहा, 2021 में, तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति इनकम 2.10 लाख रुपये थी. अब यह 3.62 रुपये लाख है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.76 फीसदी ज्यादा है. 2020-21 में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) 17.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया और अब 31.20 लाख करोड़ है. आर्थिक विकास के मामले में, तमिलनाडु अभी भारत का टॉप राज्य है. इसके अलावा, गरीबी दर 2.2 फीसदी से घटकर 1.43 फीसदी हो गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में टॉप जगह हासिल करने के लिए स्टेट 2020-21 में तीसरे नंबर से ऊपर आ गया है. इसलिए, तमिलनाडु कई सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अपनी लीडिंग पोजीशन बनाए हुए है.

सवाल: क्या 'द्रविड़ मॉडल 2.0' के तहत तमिलनाडु के लिए कोई खास योजना शुरू करना संभव है?
स्टालिन ने कहा, "तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को राज्य के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए. जब जिला स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो स्थानीय आबादी को प्राथमिकता मिलती है. 'द्रविड़ मॉडल 2.0' प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह प्रथा जारी रहे".

ये भी पढ़ें: 'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान

TAGGED:

CHIEF MINISTER MK STALIN
MK STALIN EXCLUSIVE INTERVIEW
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
एमके स्टालिन का इंटरव्यू
MK STALIN EXCLUSIVE INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.