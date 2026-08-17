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Exclusive Interview : एएफएमएस की पहली महिला डीजी आरती सरीन से बातचीत

सवाल : कोविड-19 ने दुनिया भर में हेल्थकेयर सिस्टम की क्षमता की परीक्षा ली. एएफएमएस ने इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना कैसे किया और इससे क्या मुख्य सबक सीखे गए?

आरती सरीन : हमें हाल ही में अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने की सुविधा मिली है। हमने खास तौर परआईसीएमआर, आईआईटी चेन्नई, आईआई कानपुर, आईआईटी दिल्ली और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर काम किया है. मैं उन विषयों के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि रिसर्च के विषयों का खुलासा कभी नहीं किया जाता. हम डीआरडीओ के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.

सवाल : AFMS ने रिसर्च और इनोवेशन को तेजी से अपनाया है. क्या आप रिसर्च और हाल के इनोवेशन के कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्रों के बारे में बता सकती हैं जिन्हें लेकर आप सबसे अधिक उत्साहित हैं?

आरती सरीन : हमारी ट्रेनिंग में शारीरिक और मानसिक मज़बूती, दोनों पर ध्यान दिया जाता है। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग मॉड्यूल हैं जो लोगों में ये दोनों गुण विकसित करते हैं, और ऐसा उनके करियर के दौरान समय-समय पर किया जाता है.

आरती सरीन : हम ट्रॉमा केयर और रिमोट केयर, दोनों के कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं. इसलिए हम कैज़ुअल्टी इवैक्यूएशन (घायलों को निकालने), पॉइंट ऑफ केयर और लंबे समय तक कैज़ुअल्टी केयर में अपने तरीकों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. हम कैज़ुअल्टी इवैक्यूएशन के समय को कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग को इस तरह से बढ़ा रहे हैं - जैसे क्रॉस-ट्रेनिंग - ताकि लोग वे काम भी कर सकें जो दूसरे करते हैं. हम 'बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग' भी दे रहे हैं, जिससे सैनिक घायल होने पर एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए तैयार हो सकें.

सवाल : जैसे-जैसे युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है, AFMS नई तरह की चोटों और युद्ध के मैदान में मेडिकल देखभाल और इलाज के नए ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को कैसे ढाल रहा है?

आरती सरीन : अगर आप मुझसे पूछें, तो अधिक अंतर नहीं है. लेकिन हां, आर्म्ड फोर्सेज के डॉक्टर होने के नाते हम बहुत सम्मानित महसूस करते हैं, हमें दुनिया की दो सबसे सम्मानित यूनिफ़ॉर्म पहनने को मिलती हैं - व्हाइट कोट और मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म, जिसका बहुत सम्मान है. तो हां, हम अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की कुछ बातें भी साथ लाते हैं, जैसे लीडरशिप और टीम के तौर पर काम करना, जो वे भी करते हैं.

सवाल : आपको सिविलियन अस्पतालों और आर्म्ड फोर्सेज़ की मेडिकल सुविधाओं के काम करने के तरीके में क्या अंतर लगा ? क्योंकि आप लोग व्हाइट कोट और मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म, दोनों पहनने वाले खास लोगों में से हैं.

आरती सरीन : एएफएमएस में 1950 के दशक से ही महिलाएं रही हैं. हमारी पहली मेजर जनरल, मेजर जनरल निर्मला हूजा थीं, जो 1987 में बनीं. उन्होंने लखनऊ के 900 बेड वाले कमांड हॉस्पिटल की कमान संभाली थी. फिर 2004 में, पहली थ्री-स्टार सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा आईं. वह AFMC की कमांडेंट और नेवी की डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज बनीं. उसके कुछ समय बाद एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय आईं, जो एक और थ्री-स्टार अधिकारी थीं और एयर फोर्स की डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज बनीं. तो महिलाओं को हमेशा से जिम्मेदारी दी जाती रही है. कभी-कभी वैकेंसी, समय और जगह जैसी बातें होती हैं, और मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे यह मौका मिला.

सवाल : डीजी एएफएमएस के तौर पर काम करने वाली पहली महिला के रूप में, आपकी नियुक्ति को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं बेहतरीन मैनेजर और लीडर होती हैं. आपके नजरिए से, आर्म्ड फोर्सेज को अपनी पहली महिला डीजी नियुक्त करने में इतना समय क्यों लगा?

आरती सरीन : पिछले एक दशक में दुनिया भर में मेडिकल क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है. हमारी दो जिम्मेदारी हैं. एक तो शांति के समय की जिम्मेदारी, जिसमें हम सैनिकों को मेडिकल सुविधाएं देते हैं—चाहे वे सैनिक हों जिन्हें इलाज या रिहैबिलिटेशन के लिए कहीं और ले जाया गया हो, या फिर जटिल मामलों वाले सैनिक, साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके पीछे रह गए परिवार वालों की देखभाल भी. इसलिए, हमारे पास बेहतरीन और आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक सबसे अच्छी सुविधाओं के हकदार हैं.

सवाल : पिछले चार दशकों में आर्म्ड फोर्सेस और मेडिकल सर्विसेज में भी काफी बदलाव आए हैं. इन सालों में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है?

आरती सरीन : यह निश्चित रूप से एक मकसद या बुलावा है. मैंने यह करियर इसलिए चुना क्योंकि बचपन में हर किसी की कुछ इच्छाएं होती हैं. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी. मुझे लोगों की मदद करना पसंद है. पहला मकसद होता है पढ़ाई में अच्छा करना, उस पड़ाव को पार करना और डॉक्टर बनना. अगला मकसद तब आता है जब आप इंटर्नशिप करते हैं. आप सीखने पर ध्यान देते हैं. यह वह समय होता है जब आप सवाल पूछ सकते हैं. फिर आप डॉक्टर बनकर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में शामिल हो सकते हैं. फिर पहली पोस्टिंग पर आप किसी छोटे स्टेशन पर जाते हैं. वह एक दूर-दराज का इलाका होता है. आप सीमित संसाधनों के साथ काम करना सीखते हैं, आपको मिलकर सोचना और फैसले लेने होते हैं. तो मकसद बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य बात यही रहती है कि आपको मरीजों को बेहतरीन देखभाल देनी है, चाहे आप अस्पताल में हों, फील्ड हॉस्पिटल में हों, या किसी दूर-दराज की जगह पर, समुद्र में या किसी दूर के एयर बेस पर.

सवाल : मेडिकल का पेशा एक तरह का 'बुलावा' या मकसद होता है. आप इस सर्विस में और आर्म्ड फोर्सेस में एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर खुद को कैसे देखती हैं?

आरती सरीन : नहीं! जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इसी रास्ते पर जाऊंगी. मुझे अपना काम पसंद था और मैं अपने करियर में आगे बढ़ती गई. जब मैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की कमांडेंट बनी, तो किसी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि लड़कियों का हॉस्टल कमांडेंट के ऑफिस के बहुत पास है, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें 38 साल लग गए.

सवाल : आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के तौर पर इसकी अगुवाई भी कर रही हैं. क्या आपने कभी सोचा था कि आप इसी रास्ते पर चलेंगी और यह मुकाम हासिल करेंगी ?

आरती सरीन : यह खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे यह सम्मान पूरी सर्विस की ओर से मिला है. मेरी टीम और तीनों सेनाओं के उन लोगों की ओर से, जिन्होंने सैनिकों, नाविकों, एयरमैन, उनके परिवारों और पूर्व सैनिकों को बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देने के लिए बहुत मेहनत की है.

सवाल : हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित किया. इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?

नई दिल्ली : मिलिट्री सर्जन के तौर पर काम करने से लेकर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (एएफएमएस) की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनने तक, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन लीडरशिप और मेडिकल क्षेत्र में बेहतरीन काम की एक शानदार मिसाल हैं. हाल ही में 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित, उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हेल्थकेयर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने नए विचारों के जरिए मिलिट्री मेडिसिन के भविष्य को भी नई दिशा दी है. इस खास बातचीत में हम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में उनके प्रेरणादायक करियर और वर्दी में हेल्थकेयर के भविष्य के लिए उनके विजन के बारे में जानेंगे.

आरती सरीन : इससे हमें एहसास हुआ कि भले ही हम हर चीज के लिए पूरी तरह तैयार हों, लेकिन हमें ऐसी चौंकाने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां हमें उस जीव या उससे निपटने के तरीके के बारे में पता न हो. लेकिन सबसे अच्छी बात इसका मानवीय पहलू था - डॉक्टर, सहयोगी हेल्थ प्रोफेशनल और नर्सें - जो आगे आए और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें भी नुकसान हो सकता है. सबसे अच्छी बात यह थी कि हमें आर्म्ड फोर्सेज में अपने नॉन-मेडिकल साथियों से सहयोग मिला, जिन्होंने हर कदम और हर चरण पर हमारी मदद की, जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ी. वे लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ हमारी मदद के लिए मौजूद थे. और हम मेडिकल सपोर्ट देने के लिए मौजूद थे.

अधिकारियों के साथ आरती सरीन (ETV Bharat)

सवाल : क्या कोविड-19 के दौर का कोई ऐसा खास पल है जो आपके जहन में बसा हुआ है?

आरती सरीन : हां, कोविड के दूसरे चरण के पीक के दौरान, 2021 में मैं आईएनएसएस अश्विनी की कमांडिंग ऑफिसर थी, जो 875 बिस्तरों वाला अस्पताल है. और उस समय, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से हर कोई प्रभावित हो रहा था. लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमने पहले से ही योजना बना रखी थी, तो हमने आगे की प्लानिंग की और जामनगर से ऑक्सीजन की एक खेप (सप्लाई) मंगवाना मेरे और मेरे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें जामनगर में मौजूद मेरे नॉन-मेडिकल साथियों ने मदद की. और मुझे लगता है कि यह एक ऐसी याद है जो हमेशा मेरे जहन में रहती है कि जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं, तो वह हो ही जाती है. ऑक्सीजन हमारे पास 24 घंटे के अंदर पहुंच गई थी.

सवाल : पूर्व सैनिकों की हेल्थकेयर और भलाई के लिए क्या नई पहल की योजना है?

आरती सरीन : मैं कहूंगी कि पूर्व सैनिकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है. जो लोग देश की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताते हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है. अलग-अलग सेवाओं के अपने विभाग और कई सेल हैं, जिनकी कमान अब सीनियर अधिकारी संभालते हैं और वे उनकी भलाई से जुड़े सभी पहलुओं का ध्यान रखते हैं.

सवाल : एक फौजी परिवार से होने के कारण, आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होना आपके लिए स्वाभाविक रहा होगा. आप उन युवा महिलाओं से क्या कहेंगी जो इसमें शामिल होना चाहती हैं, लेकिन सुरक्षा और चुनौतियों को लेकर चिंतित हैं?

आरती सरीन : मैं सभी लड़कियों को बस यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर मुझे यह दोबारा करना पड़े, तो मैं इसे उसी तरह करूंगी. मुझे लगता है कि डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर के तौर पर यह सबसे अच्छे करियर में से एक है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, AFMS एक ऐसी फोर्स है जहां जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता. अगर आप AFMC में शामिल होती हैं, तो आप बाहर से सीधे MBBS के तौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी शामिल हो सकती हैं. आपको पोस्ट-ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा. अगर आप परमानेंट कमीशन में हैं, तो आपको सुपर-स्पेशलाइजेशन करने और फिर लीडरशिप पोजीशन में आगे बढ़ने और ऊंचे रैंक पर प्रमोशन पाने का मौका मिलेगा.

एएफएमएस में आरती सरीन (ETV Bharat)

सवाल : AFMS ने मानवीय कार्यों में अहम भूमिका निभाई है. क्या आप इन मिशनों से जुड़ा कोई यादगार अनुभव साझा कर सकती हैं?

आरती सरीन : शांति और संघर्ष के समय अपनी भूमिका के अलावा, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज हमेशा मानवीय सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाती हैं, जिन्हें हम HADR मिशन कहते हैं. हम लंबे समय से लगातार ऐसा कर रहे हैं. हाल ही में, हमारे पास 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल है, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का हिस्सा है और इंडियन आर्मी की 50 पैरा ब्रिगेड के तहत आता है. इस हॉस्पिटल का इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है. यह एक बहुत सम्मानित यूनिट है जिसने 1950 के दशक में कोरिया में काम किया और वहां चार साल तक मेडिकल सेवा दी. उन्हें आज भी पहचाना जाता है और कोरियाई सरकार की ओर से इसके लिए उन्हें काफी श्रेय दिया जाता है, जैसा कि हाल ही में दो महीने पहले भी हुआ. वहां एक वॉर मेमोरियल है, उनके लिए एक मेमोरियल है और एक स्मारक भी है जिसका हाल ही में दक्षिण कोरिया में माननीय रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था. यह खास मोबाइल पैरा फील्ड हॉस्पिटल तुर्की में आए भूकंप के समय, फिर म्यांमार में 'ब्रह्मा' ऑपरेशन के दौरान, और फिर इंडियन नेवी के साथ 'ऑपरेशन सागर बंधु' में भेजा गया था. दिसंबर 2025 में श्रीलंका में आई बाढ़ के दौरान भी वे वहां गए थे और हाल ही में, वे कुछ ही घंटों में पूरा हॉस्पिटल लेकर वेनेजुएला पहुंचे और वहां पहुँचते ही उन्होंने हॉस्पिटल स्थापित कर दिया.

सवाल : नेवी की मजबूत परंपरा वाले परिवार से होने के नाते, आपकी परवरिश और अनुभवों ने AFMS की डीजी बनने के आपके सफर को कैसे आकार दिया?

आरती सरीन : मेरे पिता नेवी में थे, मेरी परवरिश विशाखापत्तनम में हुई, जो मेरे बचपन के सबसे यादगार समय में से एक था. मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे ऐसा बचपन मिला—एक सुरक्षित माहौल में रहना जो एक बहुत बड़े परिवार में रहने जैसा था, और वहां एक शानदार स्कूल में जाना. लेकिन घर पर ऐसा माहौल नहीं था कि हम देश के लिए कोई कुर्बानी दे रहे हों या कुछ और. यह बस जीवन जीने का एक तरीका था. सेवा करना जीवन जीने का एक तरीका है. आपको अनुशासित रहना होता है, समय पर काम करना होता है, अच्छे से तैयार होना होता है, तो ये गुण मुझमें आ गए. और फिर जब मैंने करियर चुनने के बारे में सोचा, तो मेरे लिए यह बहुत आसान हो गया. वहां कुछ युवा डॉक्टर थीं, जैसे सर्जन लेफ्टिनेंट माला पांडे—मुझे वे हमेशा याद रहती हैं, वे मेरी सीनियर थीं. जब मैंने उन्हें देखा, तो वे एक युवा डॉक्टर के तौर पर आई थीं. मुझे लगता है कि वही निर्णायक पल था जब मैंने तय किया कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूं और इसमें शामिल होना चाहती हूं.

सवाल : आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और गामा नाइफ सर्जरी में स्पेशलाइज़ेशन करने की प्रेरणा कहां से मिली?

आरती सरीन : गामा नाइफ सर्जरी और ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, ये सभी बहुत सटीक (precision-based) होते हैं. हम सबसे अच्छे नतीजों पर ध्यान देते हैं, हम मरीज़ के लिए सबसे अच्छा इलाज चाहते हैं जिसमें लंबे समय में कम से कम साइड इफेक्ट हों. और हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को उन स्थितियों में भी लागू कर सकते हैं—जैसे संघर्ष के समय, मानवीय मिशनों में, या ऐसे मिशनों में जहां हमें बहुत कम समय में बहुत तेजी से और बहुत अहम फैसले लेने पड़ते हैं.

सवाल : आज आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस बात से मिलती है?

आरती सरीन: मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला पाई हूं और अपने अस्पतालों को अच्छी तरह से तैयार कर पाई हूं. मैंने ट्रेनिंग के कई नियमों और तरीकों को बदला है और नए सिस्टम, खासकर डिजिटाइजेशन शुरू किए हैं. इसलिए मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैंने सैनिकों, नाविकों और एयरमेन को बेहतरीन देखभाल देने में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की तरक्की में थोड़ा-बहुत योगदान दिया है. वे सच में इसी के हकदार हैं.

सवाल : एआई मिलिट्री मेडिसिन के भविष्य को कैसे आकार देगा?

आरती सरीन: यह खास तौर पर डायग्नोस्टिक्स, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में मददगार है. यह हमारा ध्यान कई ऐसे मुद्दों की ओर खींचेगा और समय बचाएगा जिनमें बहुत समय लगता था. इससे डॉक्टर को क्लर्क वाले कामों में समय बिताने के बजाय मरीजों को देखने और उनसे बात करने का समय मिलेगा, क्योंकि वे काम अब AI संभाल लेगा.

सवाल : क्या आपको लगता है कि भारत में एक दिन महिलाएं तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगी?

आरती सरीन: हां, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा; उन्हें अभी ट्रेनिंग दी जा रही है और मौके भी दिए जा रहे हैं. मुझे पूरा भरोसा है और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं जब हम उन्हें सबसे ऊंचे ओहदे पर देखेंगे.

सवाल : भारत बीमारियों के बढ़ते बोझ से कैसे निपट सकता है?

आरती सरीन: डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियां (non-communicable diseases) अब सच में चिंता का विषय हैं. इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है कि हम रिएक्टिव (समस्या होने पर प्रतिक्रिया देने) के बजाय प्रोएक्टिव (पहले से तैयारी करने) नजरिया अपनाएं. कुछ बीमारियों को रोककर, अपनी जीवनशैली और आदतों को बदलकर हम ऐसा कर सकते हैं. इसकी शुरुआत बहुत जल्दी, यानी स्कूल स्तर से होनी चाहिए. बच्चों को खास तौर पर मोटापे के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जो हमारे देश में एक बढ़ती हुई समस्या है.

सवाल : भारत में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

आरती सरीन: हमें अपनी जीवनशैली बदलने की जरूरत है. हमें तंबाकू जैसी कैंसर पैदा करने वाली चीजों से बचना चाहिए. हमें उनसे दूर रहना चाहिए. हमें सभी को इस बात के बारे में जागरूक करना चाहिए कि ये हानिकारक चीजें हैं.

सवाल : ड्रोन और साइबर खतरों जैसी आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलिट्री मेडिसिन कैसे बदल रही है?

आरती सरीन: लॉजिस्टिक्स, खून और दवाइयां पहुंचाने और शायद किसी दिन किसी व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी, वजन की वजह से अभी उपलब्ध नहीं है. इसलिए हम देख रहे हैं कि दूसरे देश क्या अपना रहे हैं.

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