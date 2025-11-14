Bihar Election Results 2025

झारखंड के 25 साल: आखिर राज्य में क्यों नहीं हो पा रहा औद्योगिक विकास, कौन है जिम्मेदार, जानिए इस विशेष इंटरव्यूह में

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य में औद्योगिक नीति को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं.

ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 5:58 AM IST

रांची: झारखंड अपने स्थापना का 25वां सालगिरह मना रहा है. विगत इन 25 सालों में राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के प्रयास किए जाते रहे हैं. सरकार समय समय पर अपनी औद्योगिक नीति बनाती रही है, जिससे निवेशक आकर्षित होकर राज्य में उद्योग लगाएं लेकिन जितनी ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिस वजह से यहां के कामगार सब कुछ रहते हुए भी दूसरे राज्यों की ओर रूख कर रहे हैं.

झारखंड की तुलना में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड निकले आगे

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ईटीवी संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने औद्योगिक विकास में आ रही अड़चनों को बड़े ही बेबाकी से रखा. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के साथ झारखंड का भी गठन 25 साल पहले हुआ था लेकिन विकास में हम दोनों राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं जबकि झारखंड में जो संभावनाएं हैं इन दोनों राज्यों से काफी अधिक है.

जानकारी देते एफजेसीसीआई अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा (Etv bharat)

अच्छी पॉलिसी आई लेकिन धरातल पर नहीं कामयाब

उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हमारे यहां राजनीतिक और अस्थिरता बड़ी वजह रही लेकिन धीरे-धीरे सरकार की ओर से बहुत अच्छी पॉलिसी लाई गई लेकिन पॉलिसी को धरातल पर उतराने में हम विफल रहे. कोई भी नीति बने, उसका पालन करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है. सरकार को समझना होगा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का दौर है, जिसमें दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर हमें बेहतर से बेहतर नीति बनानी होगी और उसे जमीन पर उतारना होगा.

कोई भी उद्योग तभी लगता है जब उसे सरकार से मदद मिलने की उम्मीद होती है. जबकि झारखंड में प्रचुर संख्या में कुशल मजदूर हैं, जो देश भर में अपनी सेवा देते हैं. बावजूद इसके उनके लिए यहां पर अवसर उपलब्ध नहीं है. इस वजह से दूसरे राज्यों में यहां के मजदूर पलायन करते हैं और हमारे राज्य में सब कुछ होने के बावजूद हमारे यहां कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं है.

झारखंड में चुनौतीपूर्ण है नये उद्योग लगाना: झारखंड चैंबर

ईटीवी भारत से खास बातचीत में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि नए उद्योग लगाना झारखंड में चुनौतीपूर्ण कार्य है. यहां जमीन की समस्या, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और पावर की कमी जैसी समस्या है. जिसके कारण यहां उद्योग लगाना जोखिमों से भरा है. जमीन को लेकर सरकार को सरल नीति बनाना चाहिए, जिससे उद्योग लगाने के वक्त कोई परेशानी ना हो.

कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित व्यापारी वर्ग

इसके अलावा झारखंड में एक छवि बन गई है कानून व्यवस्था को लेकर जिसमें हर दिन कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं. ऐसी स्थिति में भय के माहौल में उद्योग कौन लगाएगा? राज्य सरकार को उद्योग और व्यवसाय को प्राथमिकता में रखनी चाहिए, इसके कई विकसित राज्यों के उदाहरण भरे पड़े हैं. एक सवाल का जवाब देते हुए आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो समय समय पर इसमें इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकता होती है.

सरकार के पास नहीं है दीर्घकालीन पॉलिसी

2001 में बनी पॉलिसी आज के समय में बनने वाली पॉलिसी से अलग होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार की पॉलिसी दीर्घकालीन नहीं होने की वजह से बाहर से आने वाले निवेशक के मन में यह भय होता है कि सरकार यदि बदल जाएगी तो यहां नीतियां भी बदल जाएगी और मेरा पैसा फंस जाएगा. टेक्सटाइल पॉलिसी में यह देखने को आया है कि 2016 में बनी इसकी नीति 2021 में समाप्त होने के बाद एक-एक साल के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा और इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग दूसरे राज्यों में बेहतर पॉलिसी होने के कारण रूख कर रहे हैं.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विदेशी निवेश की पहल की

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार और उद्योगजगत के बीच समन्वय का अभाव होने की बात कहते हुए उद्योग और व्यवसाय को प्राथमिकता देकर नीतियां बनाने में सहभागी बनाने की मांग की है. एक सवाल के जवाब में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि राज्य में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बीते दिनों किए गए प्रयास सराहनीय हैं लेकिन उस शिष्टमंडल में झारखंड के उद्योगपति को भी शामिल किया जाता और उनकी राय ली जाती तो और बेहतर होता.

झारखंड में कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर

हालांकि चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं. वियतनाम के दौरे के बाद 60 देशों के राजनयिकों को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में आने और व्यापारिक गतिविधि को लेकर पत्र भेजा है. कुछ देशों से सकारात्मक पत्र प्राप्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका फलाफल देखने को मिलेगा. आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यहां मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं है, जिससे रोजगार के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है.

