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उत्तराखंड के 30 फीसदी एचएलबी में जनगणना का कार्य संपन्न, डेटा प्रोसेसिंग में होगा एआई का प्रयोग

ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि लोग सहयोग की भावना के साथ सही जानकारी दे रहे

Census Commissioner interview
जनगणना आयुक्त का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 12:15 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 12:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य जारी है. अभी तक प्रदेश के 30 फीसदी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में जनगणना का कार्य संपन्न हो गया है. इसके अलावा, प्रगणकों ने अभी तक 86 लाख पापुलेशन एवं 19 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को कवर कर लिया है. उत्तराखंड में चल रही जनगणना की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण देहरादून पहुंचे. उन्होंने फील्ड में जाकर प्रगणकों की ओर से किया जा रहे जनगणना के कार्यों का निरीक्षण किया.

जनगणना आयुक्त का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: उत्तराखंड में चल रहे जनगणना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण ने कहा कि उन्होंने फील्ड में भी देखा है कि लोग सहयोग की भावना के साथ सही जानकारी दे रहे हैं और प्रगणक घर घर जाकर जानकारी दर्ज कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड राज्य में 24 मई तक जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य संपन्न होना है. वर्तमान समय तक दो तिहाई कार्य उत्तराखंड में पूरा हो चुका है. ऐसे में बचे हुए कार्यों को 24 मई तक पूरा कर लिया जाएगा.

जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का इंटरव्यू (Etv Bharat)

जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित है. जिसके तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक के बीच में देश के सभी राज्यों में जनगणना के पहले चरण के तहत कार्य किया जाना है. ऐसे में अलग अलग राज्यों में काम चल रहा है. कुछ राज्यों में जनगणना का कार्य पूरा होने की कगार पर है जबकि कुछ राज्यों में अभी शुरू होना है. ऐसे में जनगणना के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है.

Census Commissioner interview
उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगी SIR प्रक्रिया (Photo- ETV Bharat)

पहली बार स्वगणना का विकल्प: इस जनगणना के दौरान पहली बार स्वगणना का विकल्प विशेष रूप से दिया गया है. ताकि जो लोग डिजिटली स्ट्रांग हैं, वो लोग खुद ही अपने परिवार की जानकारी को भर सकें. ऐसे में उनको प्रगणक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके साथ ही स्वगणना से प्रगणक का काम भी आसान हो जाता है और लोगों को जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है.

Census Commissioner interview
अपनी टीम के साथ जनगणना आयुक्त (Photo- ETV Bharat)

पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना: पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना हो रही है. ऐसे में प्रगणकों को कोई दिक्कत न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है. अगर किसी क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या हो, तो भी प्रगणकों का काम प्रभावित न हो और जनगणना का कार्य सही तरह से संपन्न हो जाए. प्रगणकों की ओर से लोगों की जानकारियां भरने के लिए जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ऑफलाइन मोड की भी सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में जब प्रगणकों की ओर से आंकड़े एकत्र कर लिए जाएंगे तो उसके बाद वो किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहां से डेटा को अपलोड कर सकते हैं.

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जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का उत्तराखंड दौरा (Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड में 24 मई तक मकान सूचीकरण और गणना का काम पूरा होना है: जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में 24 मई तक मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य पूरा किया जाना है. लेकिन अगर 24 मई तक उत्तराखंड राज्य के सभी हाउस लिस्टिंग ब्लॉग्स में जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो पता है, तो क्या समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? जिसके सवाल पर जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में अभी ऐसी कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही है. क्योंकि 70 फ़ीसदी काम अभी तक पूरे किए जा चुके हैं जबकि अभी भी 10 दिन का समय बचा हुआ है. ऐसे में प्रदेश के सभी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा. लेकिन, समय बढ़ाने की कोई व्यवस्था जनगणना नियमावली में नहीं है. हालांकि, अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, तो उस दौरान निर्णय लिया जा सकता है.

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जनगणना डेटा प्रोसेसिंग में होगा एआई का प्रयोग (Photo- ETV Bharat)

डेटा प्रोसेसिंग में होगा एआई का प्रयोग: जनगणना में एआई के इस्तेमाल के सवाल पर कहा कि संख्या कैलकुलेट करने के लिए एआई की जरूरत नहीं है. वर्तमान समय में जनगणना के पहले चरण के तहत कार्य किया जा रहा है. अब दूसरे चरण के तहत लोगों की गणना की जाएगी. उस दौरान देश की एक्चुअल जनसंख्या प्राप्त होगी. हालांकि, यह जरूर है कि डेटा प्रोसेसिंग में नई तकनीक यानी एआई का प्रयोग किया जाएगा.

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जनगणना आयुक्त ने फील्ड में जाकर पूरी प्रक्रिया देखी (Photo- ETV Bharat)

जनगणना के दूसरे चरण में भिन्न होंगे सवाल: जनगणना के दूसरे चरण के दौरान प्रगणकों की ओर से पूछे जाने वाले सवाल भिन्न होंगे. वर्तमान समय में मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य चल रहा है, जिसके चलते मकान से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं. ऐसे में जनगणना के दूसरे चरण के दौरान जनसंख्या की गणना होगी, लिहाजा उस दौरान व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी.
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Last Updated : May 15, 2026 at 12:48 PM IST

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