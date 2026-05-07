Exclusive Interview: पांच राज्यों के चुनाव परिणाम और उसके बाद के समीकरण पर क्या बोले TS सिंहदेव, बंगाल हिंसा पर भी दिया बयान
तमिलनाडु में TVK कैसे बनी बड़ी पार्टी?, ममता का इस्तीफा नहीं देना सही या गलत? संवाददाता देश दीपक गुप्ता से टीएस सिंहदेव की खास बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 2:39 PM IST
सरगुजा: देश के पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम के बाद सरकार बनाने को लेकर के तमाम तरह की सियासी उठापटक, सियासी बयान बाजियां देखने को मिल रही हैं. एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया ऐसी खबरें आई, साथ ही वहां हिंसा भी भड़क रही है. दूसरी तरफ तमिलनाडु में सरकार कैसे बनेगी इस बात की चिंता हो रही है. इन तमाम मसलों पर ETV भारत ने कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव से EXCLUSIVE बातचीत की.
|सवाल: पहले तो पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें कौन गेन करते दिख रहा है?
जवाब: मिश्रित है परिणाम. आप असम में देखेंगे तो बीजेपी को हिमन्त बिश्व शर्मा जी की अगुवाई में पहले से बड़ा जनमत मिला. वह बात और है कि डीलिमिटेशन करके उन्होंने खेल किया और जैसा नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि सबके लिए बराबर अवसर होने चाहिए लेकिन ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग की बात सामने आई.
अब इलेक्शन कमीशन और डीलिमिटेशन कमीशन के दुरुपयोग की बात, यह नहीं होना चाहिए. जो जीते तो जीत की बधाई मिलेगी लेकिन, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो सत्ता में है, सीमाएं पार करके परिणाम प्रभावित करने का काम करें. मुझे लगता था कि हमें असम में कुछ और सीटें आएंगी. कांग्रेस के पक्ष की 19 आई हैं. मैं 35-40 तक भी सोच रहा था. गौरव गोगोई जी हारे, ऐसा नहीं लगता था. अपने क्षेत्र में वे लोकप्रिय हैं और वो भी बड़े अंतर से हारे हैं. 20 हजार से ऊपर से हारे तो असम तो बीजेपी के पक्ष का था.
पुडुचेरी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ऑल इंडिया एनआरसी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बना कर मुख्यमंत्री बने. भाजपा ने सपोर्ट करके उन्होंने प्रवेश किया और वो गठबंधन सत्ता में था वो रिपीट हो गया. इसमें कांग्रेस की भी सीटें कम हुई. पिछले बार दो थी इस बार एक ही आई. भाजपा की भी सीटें कम हुई, 6 थी अब की 4 आई. एनआरएसी की भी सीटें मेरे ख्याल से कुछ कम हुई. निर्दलीय को भी वहां कुछ सीट मिली है.
पोंडीचेरी में संभावना थी सरकार बदलने की वो कांग्रेस और डीएमके के बीच में बेहतर तालमेल नहीं हो सका. पहले तो सीट शेयरिंग में 30 में से कौन कितना लड़ेगा उस पर था फिर अंततः जब तय हुआ कि 16 कांग्रेस, 13 डीएमके और एक अन्य अलायंस पार्टनर जो थे उनको यह सीट मिलेगी. तो डीएमके के साथियों ने सीधे 13 सीट भर दी बिना तालमेल किए कि कौन सी 13 भरनी है. 6 में वो जीते थे तो स्वाभाविक उनका क्लेम था. उसमें कोई आपत्ति नहीं थी. बाकी 7 अपने पसंद की सीट भर दी, ना कि साझा सलाह से. तो उसमें कांग्रेस को 22 सीटों में नॉमिनेशन भरना पड़ा. वो 15 के ऊपर 7 सीटों में तो जो स्थिति सामने आई वो आपस के ही खींचतान की स्थिति आ गई, तो उसका नुकसान वहां पर हुआ.
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरला इसमें पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो मैं भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था ना एग्जिट पोल लगा पा रहे थे. 145 ममता जी को पोल ऑफ पोल्स दे रहा था. 140 बीजेपी को पोल ऑफ पोल दे रहा था. लेकिन एकदम से अंतर बीजेपी 200 पार करेगी, ये कल्पना के परे. बहुमत आ सकता है, चांसेस हैं, पर 200 पार करेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था. तो वहां बहुत बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ.
तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी. स्टालिन जी जब मैं वहां गया तो मैंने अनुभव किया कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. लेकिन परिणाम ने दिखाया कि वो स्वयं हार गए. एक अप्रत्याशित एक एक्टर नए जो विजय जी हैं टीवीके को उन्होंने लॉन्च किया. उनकी फैन फॉलोइंग के क्लब पहले से था एक सुपरस्टार के रूप में, लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं था. दो एक साल पहले वो राजनीति में दखल देकर सामने आए और मैं भी जब तमिलनाडु गया था, तो ये दिख रहा था कि अच्छी संख्या में महिलाएं और यूथ उनको बैक कर रहा है. पर ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये नहीं दिख रहा था.
उस समय बात हो रही थी कि 8% 10% 12% वोट कुछ तो वोट पाएंगे. ये मान्य स्थिति थी. मैक्सिमम कोई उनको दे रहा था उस समय तो 20 पर था. समय के हिसाब से लगता था कि डीएमके एआईडीएम के गठबंधन को ही वोट जाएगा. किंतु परिणाम में 32% से ज्यादा वोट टीवीके को मिले और 108 सीट मिल गई जो स्पष्ट बहुमत से 10 सीट कम है.
डीएमके गठबंधन को यानी जो एसडीएफ के नाम से सेुकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस भी जिसका हिस्सा थी, उनको 73 सीटें मिली. शेष 52 सीटें एआईडीएमके गठबंधन एनडीए का जो गठबंधन था उनको मिली, बीजेपी की संख्या कम हो गई, एक ही सीट आई वोट शेयर भी उनका कम हो गया. कांग्रेस से भी नीचे उनका वोट शेयर चला गया जो डीलिमिटेशन की पहल दिल्ली में हो रही थी. मुझे लगता है कि उसका भी असर निश्चित रूप से बीजेपी के वोट संख्या पर जरूर पड़ा होगा क्योंकि वह बिल्कुल नाराज थे. दक्षिणी भारत के सारे राज्य बिल्कुल नाखुश थे कि यह जो खेल किया जा रहा है यह स्वीकार नहीं है.
अब वहां सरकार कैसी बनेगी वो देखना है. एआईडीएमके के भी लोग पहले तो पार्टी तोड़ के अब संभवतः पूरी पार्टी भी एक पहल हो रही है. अमित शाह जी और मोदी जी भी धक्का दे रहे होंगे कि जाओ, सब जाओ टीवीके के साथ गठबंधन कर लो. कांग्रेस ने भी घोषणा सपोर्ट की कर ही दी है. मेरे ख्याल से अभी टीवीके के कार्यालय में मुख्यालय में टीम जा ही रही है, अंतिम बात करने के लिए. तो फाइनल क्या होता है वहां देखना है.
केरल में कांग्रेस की अगुवाई में बड़ी जीत मिली है. ऊपरी तौर पर देखेंगे तो इंडिया अलायंस की ही सरकार थी. बीजेपी वहां नहीं थी और बीजेपी के चांस भी नहीं थे गवर्नमेंट के आसपास आने का. सुन यही रहे थे दूर से कि बीजेपी लेफ्ट को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को रोकने के लिए. अंदर ही अंदर बीजेपी वहां लेफ्ट, एलडीएफ जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उसको अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही थी. कांग्रेस को नहीं आने देना. पर मतदाताओं ने कांग्रेस पक्ष को स्पष्ट बहुमत दिया. यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है अच्छी संख्या से वो जीत के आए हैं और सरकार बनने की स्थिति है.
|सवाल: ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि वो लड़ेंगी इस्तीफा नहीं देंगी, बंगाल में हिंसा भड़क रही है, ये कितना सही लगता है?
जवाब: हिंसा तो कभी भी नहीं भड़कनी चाहिए और वो मुझे नहीं लगता है कि उनकी इस्तीफे देने नहीं देने से कोई ताल्लुक रखता है, वो वहां दुर्भाग्य से पिछले 50 साल में एक ऐसी परंपरा घर कर गई है. पश्चिम बंगाल में जहां राजनीतिक हिंसा एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. कम्युनिस्ट पार्टी थी तो वो होता था. टीएमसी आई तो हम लोगों ने देखा वो हो रहा है. अब बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है तो देखने को मिल रहा है कि इनके तरफ से भी वही हो रहा है. तो राजनीति में जो कार्यकर्ता किसी भी दल से जुड़े हो ये तीन अभी ध्रुव अगर अपन देख लें कम्युनिस्ट पार्टी जब से आई, तृणमूल और अब बीजेपी तो हिंसा से परहेज नहीं हो रही.
वरना सरकार आने के बाद और अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट की देखभाल है. जब तक सरकार नहीं बनती है. तो तीन-तीन लाख से ज्यादा आपने अर्धसैनिक बल वहां भेज रखे हैं. फिर भी आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ी लचरता भी दिखाता है. हिंसा सामाजिक क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. युद्ध दुश्मन से सीमा पर लड़ो. वहीं तक हिंसा आदमी स्वीकार कर सकता है. यह अंदर की हिंसा कोई भी करे यह उचित नहीं है.
वहीं ममता जी का इस्तीफा नहीं देना भी मैं समझता हूं कि उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए. फाइटर हैं, संघर्ष करती रहें, वो ठीक है. संघर्षशील व्यक्तित्व उनका है. मुद्दों को ले जाती हैं. आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हो अपनी पैरवी करने के लिए. वह पक्ष ऐसा दर्शाता है कि मन में बड़ी इच्छा शक्ति लेकर एक व्यक्ति संघर्ष करना चाह रहा है. महिला हो चाहे पुरुष हो वो अच्छी बात है. पर इस्तीफा नहीं देना ठीक नहीं.
आपने चुनाव में हिस्सा लिया, या तो आप चुनाव में भाग ही नहीं लेते. एसआईआर की बात है, ठीक है, एसआईआर में गड़बड़ी होगी. विश्लेषण होगा तब पता चलेगा. या 100 सीट की चोरी हुई कि नहीं हुई? कितने सीटों में कितना प्रभाव पड़ा ये विश्लेषण से पता चलेगा. पर जब आपने चुनाव में भाग ले लिया और अब परिणाम आ गए तो उसको खुले मन से फिर स्वीकार करना चाहिए. आप हारे हैं, कल के दिन फिर जीत सकते हैं. आपका संगठन है, टीएमसी है, अन्य दल हैं, कोई भी जीत सकता है ये तो मतदाता के ऊपर रहेगा. क्या होना है, क्या नहीं होना? क्योंकि गवर्नर और संविधान में प्रावधान है ही.