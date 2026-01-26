ETV Bharat / bharat

दंतेवाड़ा के दंपति को पद्म श्री सम्मान, डॉ. रामचंद्र गोडबोले बने 'डॉक्टर भैया', पत्नी सुनीता भी कर रहीं आदिवासियों की सेवा

सीमित संसाधनों में गोडबोले दंपति लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं. महाराष्ट्र से आकर दंतेवाड़ा को कर्मभूमि बनाया और आदिवासियों की सेवा में लगे हैं.

छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दंपति को पद्म सम्मान (ETV BHARAT)
Published : January 26, 2026 at 5:33 PM IST

मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट

दंतेवाड़ा: जिले में पिछले 35 वर्षों से आदिवासी समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे डॉ. रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है. यह सम्मान उनके लंबे समय से किए जा रहे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है.

डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्म सम्मान (ETV BHARAT)

महाराष्ट्र से बस्तर तक सेवा का सफर

डॉ. रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले मूल रूप से महाराष्ट्र के सातारा जिले के रहने वाले हैं. वर्ष 1990 में उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया. उस समय यह इलाका स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था. नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद, उन्होंने यहीं रहकर आदिवासी समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और आज तक उसी संकल्प पर डटे हुए हैं.

“डॉक्टर भैया” बने आदिवासियों के अपने

बीएएमएस (आयुर्वेदाचार्य) डॉ. रामचंद्र गोडबोले को स्थानीय लोग प्यार से “डॉक्टर भैया” कहते हैं. बीते 35 वर्षों में वे एक लाख से अधिक मरीजों का इलाज कर चुके हैं. वे सिर्फ दवाइयां नहीं देते, बल्कि लोगों को स्वच्छता, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में भी समझाते हैं. जंगलों में बसे दूर-दराज गांवों तक पैदल या सीमित साधनों से पहुंचकर इलाज करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है.

सुनीता गोडबोले की सामाजिक भूमिका

एमएसडब्ल्यू (Master of Social Work) डिग्रीधारी सुनीता गोडबोले ने आदिवासी महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किए हैं. उन्होंने महिलाओं को गर्भावस्था देखभाल, पोषण की जानकारी, बच्चों की सही देखभाल, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति जागरूक किया. उनके प्रयासों से आज कई आदिवासी महिलाएं नियमित स्वास्थ्य जांच और सही खान-पान को अपनाने लगी हैं.

वनवासी विकास समिति के जरिए बड़े काम

गोडबोले दंपत्ति वनवासी विकास समिति के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रहे हैं. इनमें प्रमुख है MAAS योजना, जिसके तहत कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका इलाज और पोषण सुधार किया गया. इसके अलावा दूरस्थ गांवों में नियमित मेडिकल कैंप, बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम और नैतिक संस्कारों से जुड़े आयोजन भी किए जाते हैं.

मैंने कभी सेवा को व्यवसाय नहीं बनाया. मेरे सामने बैठा आदिवासी मेरे लिए भगवान है.- डॉ. रामचंद्र गोडबोले

पद्म श्री से बस्तर भी गौरवान्वित

गोडबोले दंपत्ति को मिला पद्म श्री सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे बस्तर अंचल का सम्मान है. यह साबित करता है कि सच्ची लगन और ईमानदार सेवा की पहचान एक दिन जरूर होती है. आज उनकी जीवन यात्रा उन युवाओं और समाजसेवियों के लिए प्रेरणा है, जो समाज के लिए कुछ सार्थक करना चाहते हैं.

