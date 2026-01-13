ETV Bharat / bharat

Gen Z आंदोलन से लेकर चुनाव तक.. कैसे SSB करती है बिहार की हिफाजत, जानें

रिपोर्ट: बृजम पांडे

पटना: घर बनने से ज्यादा जोर उसकी चाहरदीवारी को सुरक्षित करने की होती है. ऐसी ही जिम्मेदारी SSB की होती है. सीमा सुरक्षा बल पर ये जिम्मेदारी होती है कि भारत की सीमा कैसे सुरक्षित रहे. बिहार की सीमा भी नेपाल की सीमा से जुड़ती है. ऐसे में बॉर्डर पर क्या अवैध गतिविधियां हो रही है, उसपर SSB की निगाह रहती है. पिछले साल नेपाल में जेन-जी आंदोलन से लेकर बिहार विधानसभा में बॉर्डर पर क्या हलचल रही, इसपर SSB के IG निशित कुमार उज्ज्वल ने ईटीवी भारत से खास बात की. पेश है उसका अंश

सवाल: SSB की सीमा पर मुख्य भूमिका क्या है?

IG SSB: सशस्त्र सीमा बल भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात एक विशिष्ट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है. SSB की भूमिका केवल सीमा की भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमा पार अपराधों की रोकथाम, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा, चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा तथा सीमावर्ती नागरिकों के लिए नागरिक कल्याण, चिकित्सा और विकासात्मक सहायता और सीमावर्ती आबादी के साथ विश्वास-निर्माण में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है.

सवाल: नेपाल-भारत मे रोटी-बेटी का संबंध है. चेकिंग कैसे होती है? SSB के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

IG SSB: SSB को वर्तमान समय में कई रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. खुली और लंबी सीमा भारत–नेपाल सीमा खुली होने के कारण तस्करी, अवैध आवागमन और अपराधियों की आवाजाही को रोकना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है. संगठित अपराध नेटवर्क, नारकोटिक्स, मानव तस्करी, अवैध मुद्रा और हथियारों से जुड़े नेटवर्क अब बहु-राज्यीय और बहु-राष्ट्रीय स्वरूप ले चुके हैं. भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियां, नदी क्षेत्र, जंगल, दियारा और सीमावर्ती गरीब आबादी के बीच कार्य करना SSB के लिए निरंतर चुनौती है.

सवाल: बिहार में SSB का कार्यक्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है?

IG SSB: बिहार में SSB लगभग 631 किलोमीटर लंबी भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है, जो तस्करी, अवैध आवागमन और सीमा-पार अपराधों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है.

सवाल: पिछले साल बिहार में चुनाव था, बिहार में शराबबंदी है. 2025 में SSB सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही?

IG SSB: आपको पता होगा कि पिछले साल नेपाल में जेन-जी का आंदोलन हुआ था, उसका असर इस तरफ ना हो, इसको लेकर हम तत्पर रहे. वर्ष 2025 में SSB पटना ने भारत–नेपाल सीमा पर संगठित अपराध, नारकोटिक्स, मानव तस्करी और अवैध वित्तीय गतिविधियों के विरुद्ध निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया. चुनाव-कालीन सुरक्षा, नक्सल-विरोधी अभियानों और सीमा अपराध निरोध में बहु-स्तरीय सफलता प्राप्त हुई. शराबबन्दी को लेकर लगातार हमलोगों ने काम किया है. शराब जब्त भी हुई है.

एसएसबी आईजी निशित कुमार उज्ज्वल (ETV Bharat)

सवाल: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में SSB की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही?