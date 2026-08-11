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Exclusive : विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती पर उनके बेटे कार्तिकेय साराभाई का विशेष साक्षात्कार

ईटीवी भारत के परेश दवे ने कार्तिकेय साराभाई से की भेंट. पढ़ें विक्रम साराभाई को इसरो का जनक क्यों कहा जाता है.

Vikram Sarabhai Was a Visionary of Innovation Not Imitation
कार्तिकेय साराभाई से परेश दवे की बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 7:19 PM IST

8 Min Read
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अहमदाबाद : डॉ. विक्रम साराभाई को देश में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है. साराभाई परिवार में जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई देश में विज्ञान, मैनेजमेंट और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी व्यक्ति रहे हैं. उन्होंने इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन), पीआरएल (फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी), एटीआईआरए (अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन) और अहमदाबाद में कम्युनिटी साइंस सेंटर (सीएससी) की स्थापना और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया. 12 अगस्त को डॉ. विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती के मौके पर, उनके बेटे और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. कार्तिकेय साराभाई - जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा में अहम योगदान दिया है - ने ईटीवी भारत के साथ अपनी यादें साझा कीं.

सवाल - विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक क्यों कहा जाता है ?

कार्तिकेय साराभाई - डॉ. विक्रम साराभाई को देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है. पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई ने भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, संस्थान बनाने और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया. 12 अगस्त 1919 को जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई ने गुजरात में पढ़ाई की और फिर लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा हासिल की. ​​अहमदाबाद में उन्होंने इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन), पीआरएल (फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी), एटीआरआईए, कम्युनिटी साइंस सेंटर और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की. देश में अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रखने और अंतरिक्ष खोज में नई राह दिखाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया. अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा.

सवाल - आप अंतरिक्ष विज्ञान में डॉ. विक्रम साराभाई के योगदान को कैसे देखते हैं ?

कार्तिकेय साराभाई - उस समय जब विदेशों में अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रहों की खोज के लिए किया जाता था, विक्रम साराभाई ने सोचा कि विकास की प्रक्रिया में अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने, उन्हें टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने और रिमोट सेंसिंग के जरिए खेती के विकास को बढ़ावा देने की कोशिशें शुरू कीं. उन्होंने लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों से जोड़ा और दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए. इसके साथ ही, उन्होंने कई वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए और उन्हें लगातार सक्रिय बनाए रखा. जिन संस्थानों की उन्होंने स्थापना की, उनमें युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना उनके स्वभाव में था.

सवाल - डॉ. विक्रम साराभाई देश की आजादी की लड़ाई से कैसे जुड़े थे ?

कार्तिकेय साराभाई - वे ऐसे परिवार में पले-बढ़े जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय था. उनके माता-पिता और उनकी बुआ, अनुसूया साराभाई, इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे. उनके पिता, अंबालाल साराभाई, जो एक मिल मालिक थे, वे भी आजादी के आंदोलन से जुड़े थे. जब भी साबरमती आश्रम को मदद की ज़रूरत होती थी, साराभाई परिवार मदद के लिए आगे आता था. ऐसे माहौल में पले-बढ़े डॉ. विक्रम साराभाई ने आजादी से पहले और बाद में, दोनों समय विज्ञान को देश के विकास की दिशा में लगाया.

सवाल - देश के विकास के लिए विक्रमभाई का क्या सपना था ?

कार्तिकेय साराभाई - उन्होंने पूरे देश के विकास की कल्पना की थी. परिवार के सदस्यों को जो मौके मिले, उनका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया. कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना करके, उन्होंने बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आने का मौका दिया. वे जीवन भर इस बात के लिए सक्रिय रहे कि दूसरों को भी वही मौके मिलें जो उन्हें अपने माता-पिता की वजह से सौभाग्य से मिले थे.

सवाल - अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी इलाके के आसपास अलग-अलग संस्थानों की स्थापना को लेकर उनके क्या सपने थे ?

कार्तिकेय साराभाई - विक्रमभाई की सोच यह थी कि संस्थानों का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए. किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला संस्थान देश के विकास में तेजी लाने वाला (कैटलिस्ट) होना चाहिए. उनका सपना एक विकसित भारत का था. विकसित भारत में योगदान देने के लिए उन्होंने इसरो, आईआईएम, पीआरएल, एटीआईआरए और कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की. हम अभी इस बात पर काम कर रहे हैं कि 2030 और 2047 में अहमदाबाद कैसा दिखेगा, और लोगों को जोड़ने के विक्रमभाई के मुख्य विचार को आगे बढ़ा रहे हैं. लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि यह हमारा देश है और हमें इसके विकास को आगे बढ़ाना है, न कि सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना है. लोगों का सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना बहुत जरूरी है.

सवाल - विक्रम साराभाई ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अहम काम किया. फार्मास्युटिकल सेक्टर में उनका क्या योगदान था?

कार्तिकेय साराभाई - डॉ. विक्रम साराभाई ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भी उतना ही बड़ा काम किया जितना विज्ञान में, हालांकि इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. हमारी एक केमिकल कंपनी ने बड़ी ग्लोबल फार्मास्युटिकल कंपनियों को आकर्षित किया. उनका मकसद विदेशी फार्मास्युटिकल दवाओं की नकल करना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में ओरिजिनल रिसर्च करना था. उनका लक्ष्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को फार्मास्युटिकल्स के साथ जोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने साराभाई रिसर्च सेंटर की स्थापना की. इसी तरह, उन्होंने टेक्सटाइल में रिसर्च करने के लिए अहमदाबाद में एटीआईआरए की स्थापना की. डॉ. विक्रम साराभाई का लक्ष्य दुनिया से सीखना, सिर्फ नकल करने से बचना, रिसर्च के जरिए इनोवेशन करना, राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना और आत्मनिर्भर बनना था.

सवाल - आज राष्ट्रीय विकास में डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्थानों की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं ?

कार्तिकेय साराभाई - मैं राष्ट्र-निर्माण में विक्रमभाई द्वारा स्थापित संस्थानों की एक लीडरशिप वाली भूमिका देखता हूं. उदाहरण के लिए, आईआईएम अहमदाबाद को ही लें. भले ही देश भर के कई शहरों में आईआईएम स्थापित किए गए हैं, लेकिन आईआईएम अहमदाबाद ही मूल केंद्र बना हुआ है. विज्ञान और गणित में छात्रों की क्षमता को बढ़ाने में कम्युनिटी साइंस सेंटर का योगदान साफ दिखता है. सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अभी शैक्षिक पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है. विक्रमभाई 'अम्मा' (मृणालिनी साराभाई) के डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज सेट भी डिजाइन करते थे और संस्कृत के श्लोकों में गहरी रुचि रखते थे. अब्दुल कलाम ने उनके साथ मिलकर काम किया और कलाम को भी संस्कृत का बहुत ज्ञान था. डॉ. विक्रम साराभाई का मकसद हमारे बुनियादी ज्ञान पर इनोवेशन करना, सीखना और जन-सहयोग से तरक्की हासिल करना था—एक ऐसा विजन जो उनके सभी संस्थानों में झलकता है. आज भी, उनके संस्थानों में काम करने वाले लोग खुद को डॉ. विक्रम साराभाई के परिवार का हिस्सा मानते हैं.

सवाल - आज डॉ. विक्रम साराभाई के जीवन और काम के ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ?

कार्तिकेय साराभाई - इस सोच के साथ काम करें कि आपकी कोशिशों से देश में क्या बदलाव आएगा. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती. सरकार अगुवाई कर सकती है, लेकिन लोगों को भी इसमें शामिल होना होगा. विक्रमभाई ने ठीक यही किया—उन्होंने लोगों को उनकी अपनी खास खूबियों के आधार पर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया. अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने प्योर साइंस से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की ओर कदम बढ़ाया, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया. आज के माता-पिता को यह देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और उस सफर में उसका साथ देना चाहिए. आप चाहे कोई भी रास्ता चुनें, अपने लिए, देश के लिए, धरती के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ जरूर करें.

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