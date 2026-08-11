ETV Bharat / bharat

Exclusive : विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती पर उनके बेटे कार्तिकेय साराभाई का विशेष साक्षात्कार

कार्तिकेय साराभाई से परेश दवे की बातचीत ( ETV Bharat )

अहमदाबाद : डॉ. विक्रम साराभाई को देश में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है. साराभाई परिवार में जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई देश में विज्ञान, मैनेजमेंट और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी व्यक्ति रहे हैं. उन्होंने इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन), पीआरएल (फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी), एटीआईआरए (अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन) और अहमदाबाद में कम्युनिटी साइंस सेंटर (सीएससी) की स्थापना और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया. 12 अगस्त को डॉ. विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती के मौके पर, उनके बेटे और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. कार्तिकेय साराभाई - जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा में अहम योगदान दिया है - ने ईटीवी भारत के साथ अपनी यादें साझा कीं. सवाल - विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक क्यों कहा जाता है ? कार्तिकेय साराभाई - डॉ. विक्रम साराभाई को देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है. पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई ने भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, संस्थान बनाने और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया. 12 अगस्त 1919 को जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई ने गुजरात में पढ़ाई की और फिर लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा हासिल की. ​​अहमदाबाद में उन्होंने इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन), पीआरएल (फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी), एटीआरआईए, कम्युनिटी साइंस सेंटर और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की. देश में अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रखने और अंतरिक्ष खोज में नई राह दिखाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया. अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा. सवाल - आप अंतरिक्ष विज्ञान में डॉ. विक्रम साराभाई के योगदान को कैसे देखते हैं ? कार्तिकेय साराभाई - उस समय जब विदेशों में अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रहों की खोज के लिए किया जाता था, विक्रम साराभाई ने सोचा कि विकास की प्रक्रिया में अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने, उन्हें टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने और रिमोट सेंसिंग के जरिए खेती के विकास को बढ़ावा देने की कोशिशें शुरू कीं. उन्होंने लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों से जोड़ा और दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए. इसके साथ ही, उन्होंने कई वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए और उन्हें लगातार सक्रिय बनाए रखा. जिन संस्थानों की उन्होंने स्थापना की, उनमें युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना उनके स्वभाव में था. सवाल - डॉ. विक्रम साराभाई देश की आजादी की लड़ाई से कैसे जुड़े थे ? कार्तिकेय साराभाई - वे ऐसे परिवार में पले-बढ़े जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय था. उनके माता-पिता और उनकी बुआ, अनुसूया साराभाई, इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे. उनके पिता, अंबालाल साराभाई, जो एक मिल मालिक थे, वे भी आजादी के आंदोलन से जुड़े थे. जब भी साबरमती आश्रम को मदद की ज़रूरत होती थी, साराभाई परिवार मदद के लिए आगे आता था. ऐसे माहौल में पले-बढ़े डॉ. विक्रम साराभाई ने आजादी से पहले और बाद में, दोनों समय विज्ञान को देश के विकास की दिशा में लगाया. सवाल - देश के विकास के लिए विक्रमभाई का क्या सपना था ? कार्तिकेय साराभाई - उन्होंने पूरे देश के विकास की कल्पना की थी. परिवार के सदस्यों को जो मौके मिले, उनका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया. कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना करके, उन्होंने बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आने का मौका दिया. वे जीवन भर इस बात के लिए सक्रिय रहे कि दूसरों को भी वही मौके मिलें जो उन्हें अपने माता-पिता की वजह से सौभाग्य से मिले थे.