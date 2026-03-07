सेना की वर्दी से पुलिस की जिम्मेदारी तक, मिसाल बनी चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खंडेलवाल, फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं सफलता की कहानी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आईपीएस अधिकारी गीतांजलि खंडेलवाल की सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं. सुने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.
Published : March 7, 2026 at 2:46 PM IST
चंडीगढ़: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की कई ऐसी महिलाओं की कहानियां सामने आती हैं, जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई. उन्हीं में एक नाम आईपीएस अधिकारी गीतांजलि खंडेलवाल का भी है. आईपीएस अधिकारी गीतांजलि खंडेलवाल फिलहाल चंडीगढ़ की एसपी हैं. उनके पास विजिलेंस ऑपरेशन और साइबर क्राइम का चार्ज है. बहुत कम लोग जानते हैं कि पुलिस सेवा में आने से पहले वो भारतीय सेना में कैप्टन रह चुकी हैं.
चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खंडेलवाल की प्रेरणादायक कहानी: भारतीय सेना में रहते हुए गीतांजलि खंडेलवाल ने लेह, कारगिल और द्रास जैसे कठिन इलाकों में सेवा दी. इन इलाकों में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां मौसम भी चुनौती बन जाता है और हालात भी. सेना में बिताया गया यही अनुभव बाद में उनके पुलिस करियर की मजबूत नींव बना.
यूपीएससी पास कर बनीं आईपीएस अधिकारी: सेना में सेवा देने के बाद गीतांजलि खंडेलवाल ने देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी की तैयारी शुरू की. मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने ये परीक्षा पास की और 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं. उन्हें AGMUT कैडर मिला, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेश आते हैं. आईपीएस बनने के बाद उन्होंने अलग-अलग जगहों पर काम करते हुए कानून व्यवस्था से लेकर ऑपरेशन तक कई जिम्मेदारियां संभालीं. उनके काम करने के तरीके में सख्ती के साथ संवेदनशीलता भी दिखती है.
अंडमान में एसपी रहते हुए किया अहम काम: चंडीगढ़ आने से पहले गीतांजलि खंडेलवाल नॉर्थ और मिडिल अंडमान जिले की एसपी रह चुकी हैं. वहां उन्होंने करीब ढाई साल तक काम किया. इस दौरान समुद्री जीवों के अवैध शिकार के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए. इसके साथ ही पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए गए. उनके नेतृत्व में कई थानों को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन भी मिला. युवाओं को सही दिशा देने के लिए जागृति और दिशा जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनकी काफी चर्चा हुई.
चंडीगढ़ में साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई: चंडीगढ़ में एसपी के तौर पर गीतांजलि खंडेलवाल को कई अहम जिम्मेदारियां मिलीं. उन्होंने साइबर क्राइम के मामलों पर खास फोकस किया. ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई तेज की गई. उनकी निगरानी में कई साइबर गैंग पकड़े गए और लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए. उनका मानना है कि आज के दौर में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है.
ईटीवी भारत के साथ साझा किए अनुभव: ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि "मैं एक मारवाड़ी परिवार से संबंध रखती हूं, जहां पर हर कोई बिजनेस और सीए बनने का सपना देखता है. मैंने अपने परिवार में वर्दी पहनने का सपना लिया. जिसके चलते मैं भारतीय सेवा में कैप्टन के तौर पर सेवाएं निभाई. क्योंकि भारतीय सेवा एक रिस्पेक्ट और देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, तो मैं शुरुआती सालों को कठिन लोकेशन पर काम करते हुए देश की सेवा की है. 5 साल बाद मैंने यूपीएससी की परीक्षा देते हुए आईपीएस ज्वाइन किया. मेरा मानना था कि आईपीएस के तौर पर मैं देश को अंदरूनी हिस्से में रहते हो सामाजिक बुराइयों को कम कर सकती हूं."
अंडमान निकोबार में पोस्टिंग का किया जिक्र: गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया "आईपीएस ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में हुई. तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये जगह किस तरह काम करती है. धीरे-धीरे यहां की आदत डालने से मैंने यहां रहन-सहन को जाना. अक्सर पुलिस के साथ आम जनता का संबंध कुछ डर और सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन मैंने वहां रहते हुए आम लोगों को पुलिस के साथ मिलकर काम करने का माहौल दिया. जिससे वहां तस्करों पर लगाम कसी जा सकी."
घर का खाना और परिवार के साथ समय बिताना: गीतांजलि ने बताया कि "मैं एक मारवाड़ी परिवार से हूं. जहां पर खाना पकाना हर एक महिला को गुण के तौर पर सिखाया जाता है. मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना और उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है. मैं अपने 5 साल के बेटे को घर का खाना ही बना कर देती हूं. जब कभी हमें बाहर जाना होता है, तो मैं अपने बेटे के लिए घर से बना कर खाना लेकर जाती हूं."
निजी समय में फिटनेस पर ध्यान: आईपीएस गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "निजी जिंदगी में मुझे स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना और योगा करना अच्छा लगता है. मैंने हाल ही में अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया है. सुबह के समय जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूं, उसके बाद मैं अपने आप को पूरा समय देता हूं. इसके बाद जब ऑफिस आना होता है. ऑफिस के दौरान भी मैं अपनी डाइट का खास तौर पर ध्यान रखती हूं."
महिलाओं के लिए संदेश: चंडीगढ़ एसपी ने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि "हर एक महिला जो कुछ करने का जज्बा रखती है, उसे अपने सपनों की तरफ जरूर दौड़ लगानी चाहिए. इसके साथ ही उसे अपनी सेहत की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए." एसपी ने लोगों से साइबर क्राइम से सजग रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक ना करें, ना ही कोई अंजान ऐप को इंस्टॉल करें. फोन पर बात करते वक्त सचेत रहें, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके.
महिला दिवस पर प्रेरणा बनी उनकी कहानी: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गीतांजलि खंडेलवाल की कहानी कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती है. सेना की वर्दी से लेकर आईपीएस की वर्दी तक का उनका सफर यह दिखाता है कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती. उनकी उपलब्धियां यह भी बताती हैं कि आज महिलाएं देश की सुरक्षा और प्रशासन के हर क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं.
ये भी पढ़ें- "जेंडर मैटर नहीं करता बल्कि आपके अंदर का साहस,पराक्रम और शौर्य मैटर करता है", महिला दिवस पर सीआरपीएफ कमांडेंट कमल सिसोदिया का खास संदेश
ये भी पढ़ें- गुरुग्राम पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया "डिजिटल सहेली" सेल, साइबर अपराध पर लगेगा लगाम