ETV Bharat / bharat

सेना की वर्दी से पुलिस की जिम्मेदारी तक, मिसाल बनी चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खंडेलवाल, फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं सफलता की कहानी

चंडीगढ़: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की कई ऐसी महिलाओं की कहानियां सामने आती हैं, जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई. उन्हीं में एक नाम आईपीएस अधिकारी गीतांजलि खंडेलवाल का भी है. आईपीएस अधिकारी गीतांजलि खंडेलवाल फिलहाल चंडीगढ़ की एसपी हैं. उनके पास विजिलेंस ऑपरेशन और साइबर क्राइम का चार्ज है. बहुत कम लोग जानते हैं कि पुलिस सेवा में आने से पहले वो भारतीय सेना में कैप्टन रह चुकी हैं.

चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खंडेलवाल की प्रेरणादायक कहानी: भारतीय सेना में रहते हुए गीतांजलि खंडेलवाल ने लेह, कारगिल और द्रास जैसे कठिन इलाकों में सेवा दी. इन इलाकों में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां मौसम भी चुनौती बन जाता है और हालात भी. सेना में बिताया गया यही अनुभव बाद में उनके पुलिस करियर की मजबूत नींव बना.

सेना की वर्दी से पुलिस की जिम्मेदारी तक, मिसाल बनी चंडीगढ़ एसपी गीतांजलि खंडेलवाल (Etv Bharat)

यूपीएससी पास कर बनीं आईपीएस अधिकारी: सेना में सेवा देने के बाद गीतांजलि खंडेलवाल ने देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी की तैयारी शुरू की. मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने ये परीक्षा पास की और 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं. उन्हें AGMUT कैडर मिला, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेश आते हैं. आईपीएस बनने के बाद उन्होंने अलग-अलग जगहों पर काम करते हुए कानून व्यवस्था से लेकर ऑपरेशन तक कई जिम्मेदारियां संभालीं. उनके काम करने के तरीके में सख्ती के साथ संवेदनशीलता भी दिखती है.

अंडमान में एसपी रहते हुए किया अहम काम: चंडीगढ़ आने से पहले गीतांजलि खंडेलवाल नॉर्थ और मिडिल अंडमान जिले की एसपी रह चुकी हैं. वहां उन्होंने करीब ढाई साल तक काम किया. इस दौरान समुद्री जीवों के अवैध शिकार के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए. इसके साथ ही पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए गए. उनके नेतृत्व में कई थानों को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन भी मिला. युवाओं को सही दिशा देने के लिए जागृति और दिशा जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनकी काफी चर्चा हुई.

चंडीगढ़ में साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई: चंडीगढ़ में एसपी के तौर पर गीतांजलि खंडेलवाल को कई अहम जिम्मेदारियां मिलीं. उन्होंने साइबर क्राइम के मामलों पर खास फोकस किया. ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई तेज की गई. उनकी निगरानी में कई साइबर गैंग पकड़े गए और लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए. उनका मानना है कि आज के दौर में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है.

ईटीवी भारत के साथ साझा किए अनुभव: ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि "मैं एक मारवाड़ी परिवार से संबंध रखती हूं, जहां पर हर कोई बिजनेस और सीए बनने का सपना देखता है. मैंने अपने परिवार में वर्दी पहनने का सपना लिया. जिसके चलते मैं भारतीय सेवा में कैप्टन के तौर पर सेवाएं निभाई. क्योंकि भारतीय सेवा एक रिस्पेक्ट और देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, तो मैं शुरुआती सालों को कठिन लोकेशन पर काम करते हुए देश की सेवा की है. 5 साल बाद मैंने यूपीएससी की परीक्षा देते हुए आईपीएस ज्वाइन किया. मेरा मानना था कि आईपीएस के तौर पर मैं देश को अंदरूनी हिस्से में रहते हो सामाजिक बुराइयों को कम कर सकती हूं."