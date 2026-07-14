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चढ़ावा मामले में किसकी लापरवाही? क्या हेमंत द्विवेदी ने प्रमोद को बनाया था PS, पहली बार बदरीनाथ में दी पोस्टिंग, क्या बोले BKTC अध्यक्ष

हेमंत द्विवेदी ने लगाया आरोप, गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी में रखी भ्रष्टाचार की जड़ेंस हम उखाड़ रहे, धीरज सजवाण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

HEMANT DWIVEDI EXCLUSIVE INTERVIEW
हेमंत द्विवेदी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 11:44 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 12:36 PM IST

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देहरादून: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ ही इन दिनों उत्तराखंड में स्थित देश के चार धामों में से एक बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है. चोरी के आरोपी बदरीनाथ-केदारनाथ ट्रस्ट के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पहली बार हम पहलू को लेकर बात की. पेश है ईटीवी भारत के साथ हेमंत द्विवेदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू...

दरअसल उत्तराखंड में बदरीनाथ धाम में चढ़ाव चोरी मामले में जहां एक तरफ जांच में आरोपी प्रमोद नौटियाल की पुलिस गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीतिक एंगल भी शामिल हो गया है. कांग्रेस द्वारा खासकर उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. उन पर तमाम तरह के अरोप लगाये जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे के वास्तविक तथ्य क्या हैं, हमने सीधे हेमंत द्विवेदी से ही बात की.

पहला सवाल- चोरी करने वाला आरोपी प्रमोद नौटियाल क्या आपका निजी सचिव था, आरोप लगे हैं कि ये आपका व्यक्ति है?

हेमंत द्विवेदी का जवाब- जवाब में BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अपने दामन पर दाग लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दूसरों को चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वो बांटना तो आसान है. लेकिन इतिहास कर्मो का हिसाब जरूर करता है. उन्होंने कहा कि जिस निजी सचिव की बात की जा रही है, वो हेमंत द्विवेदी द्वारा नहीं रखा गया है. ये BKTC में एक पोस्ट अपॉइंट की गई है. इस पोस्ट को अंपॉइंट करने वाले वही कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल BKTC अध्यक्ष के रूप में बिताया था.

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हेमंत द्विवेदी का दावा है कि गणेश गोदियाल के कार्यकाल में हुआ था प्रमोद नौटियाल का प्रमोशन (Photo courtesy: Hemant Dwivedi)

इसी दौरान उनके द्वारा इस आरोपित व्यक्ति प्रमोद नौटियाल को एक अस्थाई इंटरनेट कोऑर्डिनेटर को नियमों को ताक पर रख कर सीधे निजी सचिव (वैयक्तिक सहायक) के स्थाई पद पर नियुक्त कर दिया गया था. उसके बाद लगातार आरोपी व्यक्ति हर अध्यक्ष के साथ इसी पद पर कार्यरत था. मंदिर समिति में भले ही अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन गणेश गोदियाल द्वारा इस पद पर बैठाया गया ये व्यक्ति वहीं बना रहा. लेकिन आज जब इसके द्वारा एक घिनौना काम किया गया, तो उसे सीधे हेमंत द्विवेदी से जोड़ दिया गया है, जो कि एक तीर से राजनीतिक हित साधने के साथ-साथ सरकार, बीकेटीसी और हेमंत द्विवेदी को बदनाम करने की कोशिश है. लेकिन झूठ, झूठ होता है और सच, सच.

दूसरा सवाल- क्या आपने चोरी करने वाले आरोपी प्रमोद नौटियाल को किसी विशेष मंशा के चलते बदरीनाथ भेजा था, या उसकी वहां पर नियुक्ति की थी?

हेमंत द्विवेदी का जवाब- इस सवाल के जवाब में हेमंत द्विवेदी ने कहा कि उनके द्वारा ना तो किसी को कहीं भेजा गया था और ना उनके द्वारा कोई नियुक्ति किसी की कहीं पर की जाती है. उन्होंने अपने कार्यकाल से भी पहले के कुछ दस्तवावेज साझा करते हुए कहा कि यह मंदिर समिति की कई सालों से चली आ रही एक प्रक्रिया है, जिसके तहत चारधाम यात्रा जैसे ही शुरू होने वाली होती है, तो मंदिर समिति के हर एक कर्माचरी को चाहे वो किसी भी संवर्ग का हो, सभी का रोस्टर तैयार किया जाता है. रोस्टर मंदिर समिति के CEO तैयार करते हैं.

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हेमंत द्विवेदी द्वारा उपलब्ध कराया गया लेटर (Photo courtesy: Hemant Dwivedi)

हेमंत द्विवेदी ने अपनी नियुक्ति (3 मई 2025) से पहले तैयार एक रोस्टर आदेश भी दिखाया, जो कि 28 अप्रैल 2025 का था. उसमें भी आरोपी प्रमोद नौटियाल की ड्यूटी बदरीनाथ धाम में ठीक उसी जगह लगी थी, जहां इस बार लगी थी. इसके अलावा हेमंत द्विवेदी ने इसके पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, मंदिर समिति के लिए एक इमेरजेंसी सिचुएशन की तरह होती है. इसमें लाखों की संख्या में पूरे देश भर से उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में अपने सीमित कर्माचारियों के साथ मंदिरों में तमाम व्यवस्था करना मंदिर समिति की पहली प्राथमिकता रहती है. इसीलिए हर साल यात्रा शुरू होने से पहले एक-एक कर्माचारी की उसकी जरूरत के हिसाब से एक साथ कई जगहों पर तैनाती की जाती है.

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प्रमोद नौटियाल की पहले भी मंदिर में ड्यूटी लगती रही है (Photo courtesy: Hemant Dwivedi)

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. ये मंदिर समिति की रूटीन प्रक्रिया है. इसके अलावा जहां तक बात प्रमोद नौटियाल की है, तो उसकी पहले भी इस तरह से रोस्टर में ड्यूटी लगी है. लेकिन इस बार उस व्यक्ति द्वारा जो घिनौनी हरकत की गई है, वो उसकी मानवीय विकृति है और इस पर सख्त कार्रवाई हुई. मदिर समिति ने उस पर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. हेमंत द्विवेदी कहते हैं कि प्रमोद नौटियाल जैसी फर्जी नियुक्ति के रूप में गणेश गोदियाल जैसे लोगों ने जो मंदिर समिति में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत की हैं, वही जड़ें हैं जो आज उखाड़ी जा रही हैं.

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चढ़ावा चोरी में हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं (ETV Bharat Graphics)

तीसरा सवाल- बदरीनाथ में हुआ चोरी प्रकरण देहरादून में बैठी भैरव सेना पता था. उन्होंने शिकायत की, तो मंदिर समिति क्या कर रही थी? क्या जिसने भैरव सेना को शिकायत की, उसने आपको भी बताया और आपने उस पर क्या किया?

हेमंत द्विवेदी का जवाब- बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि उसके पास मंदिर समिति की तरफ से सीधे-सीधे कोई शिकायत नहीं आई. उन्होंने कहा कि शिकायत कहीं से भी आई हो, उस पर तत्काल ही संज्ञान लिया गया. कानून के दायरे में रहकर जो सबसे सख्त और तेज तरीका हो सकता था, उसे ही अपनाया गया. उन्होने कहा कि गड़बड़ी कहीं भी हुई हो या फिर किसी के द्वारा भी इस तरह का संवेदनशील विषय उठाया गया हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सनातन धर्म के इन पवित्र मंदिरों की आस्था और लोगों के विश्वास को बनाने की दिशा में कदम उठाएं. इसी के चलते उनके द्वारा किसी भी तरह से इस मामले में कोताही नहीं बरती गई. आरोपी को तत्काल ही जांच के जायरे में लाया गया.

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कांग्रेस करती थी लीपापोती (ETV Bharat Graphics)

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रकरण में किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसलिए तत्काल उनके द्वारा सभी सबूतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाई गई. उन्होंने कहा कि मामले में तत्वरित कार्रवाई कुछ हद तक इस लिए भी संभव हुई कि कुछ दिन पहले उनके निर्देशों पर ही सभी जगह पर नये आधुनिक हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे भी लगाये गये थे. विपक्ष अभी उनके द्वारा सिस्टम को सुधारने में किये गये कार्यों पर बात नहीं कर रहा है, उल्टा उन्हें भ्रामक जानकारियां फैला कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

चौथा सवाल- आपको एक साल से ज्यादा BKTC अध्यक्ष के रूप में हो गया है. हमेशा विवादों में रहने वाली मंदिर समिति में आपने क्या सुधार अब तक किये और क्या आगे करने जा रहे हैं?

हेमंत द्विवेदी का जवाब- हेमंत द्विवेदी ने कहा बिल्कुल ये बात सच है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उससे हजारों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है. उन्होने कहा कि पिछले एक साल में ऐसे कई सुधार किये गये हैं, जिन्होंने यात्रा और दर्शन सुगम और व्यवस्थित बनाया है. उन्होने कहा कि उनका संकल्प और सर्वोच प्राथमिकता है कि जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु चारधाम यात्रा का आनंद लें. जिस भाव के साथ लोग यहां पर आते हैं, वो उन्हें प्राप्त हो.

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हेमंत द्विवेदी का गणेश गोदियाल पर आरोप (ETV Bharat Graphics)

उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमाना अब आईटी और डीजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा. अपने धामों को हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में तब्दील करने की पूरी कोशिश मंदिर समिति की है. लेकिन जिस तरह से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम मंदिर जैसा प्रकरण उत्तराखंड के बदरीनाथ में भी आया है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है. उन्होने कहा कि इससे मंदिर समिति हो या उनमें किये जाने वाले सुधार हों, वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं. विवादों के चलते नई और सकारात्मक पहल प्राथमिकता से दूर हो जाती हैं. ऐसे में उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस में राजनीति करते हैं, कि वो प्रदेश का कितना नुकसान कर रहे हैं.

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भगवान दंड देंगे, कानून भी नहीं छोड़ेगा (ETV Bharat Graphics)

पांचवा सवाल- बीकेटीसी में विवादों का घर है और यहां हर विवाद के बाद एक जांच होती है. हाल ही में विधायक और मंत्री के संबधियों की मेहमानवाजी में अनियमितता में कुछ कर्मचारियों को दोषी बनाया गया. क्या विधायक और मंत्री की बेटी से भी पूछताछ हुई या उसके बिना ही फैसला सुना दिया.

हेमंत द्विवेदी का जवाब- बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां हर मामले में लीपापोती की जाती थी. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अब जांचों पर फैसले आने की शुरुआत हो गई है. आगे इसी तरह से जितने भी मामले आएंगे, उन्हें ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा बल्कि अंजाम तक पहुंचाने का काम होगा. उन्होंने कहा कि उनके समय में जो भी मामले आये हैं, उन पर तत्काल एक्शन हुआ है और आगे भी होगा. गड़बड़ी पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो या नेता हो.

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धामों की परंपराओं का ध्यान रखना है (ETV Bharat Graphics)

क्या है बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला? मामले की शुरुआत श्री बदरीनाथ धाम में 2 जुलाई को मंदिर में बाहर की तरफ लगे दान पात्रों में जमा हुए पैसे की गणना से होती है. इस गणना की प्रक्रिया को थाली भेंट कहा जाता है. इसी दौरान मंदिर समिति के एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर गणना के दौरान हेराफेरी के आरोप लगे. बात फैली तो मामला पहले BKTC के CEO तक पहुंचा और उसके बाद इसके अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी तक बात पहुंची. हेमंत द्विवेदी ने तुरंत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप की पुष्टि होने से पहले ही उक्त व्यक्ति को वहां से हटा दिया.

मामले में भैरव सेना ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस: उसके साथ-साथ थाली भेंट प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा. इसी दौरान भैरव सेना नाम की एक सामाजिक संस्था ने भी इस मामले को लपका और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चढ़ावे की गणना में हुई अनियमतिता को दान में हुई चोरी बता कर खुब सुर्खियां बंटोरी. पूरे देश में जहां एक तरफ राम मंदिर में दान की चोरी का मामला तूल पकड़े हुए था, तो बदरीनाथ धाम में हुई इस घटना को भी उसी से जोड़ते हुए ये खबर ट्रेंड करने लगी. ये मामला इतना तेजी से बढ़ा कि 3 जुलाई शाम होते होते BKTC अध्यक्ष ने इस मामले की जांच के लिए तत्काल एक विभागीय जांच कमेटी भी नियुक्त कर दी.

7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल निलंबित हुआ: इस मामले की विभागीय जांच को चार दिन ही बीते थे कि प्रथम दृष्टया जो बातें निकल कर सामने आयीं, उसके आधार पर सरकार भी बेहद गंभीर नजर आई और तुरंत इस मामले में कमिश्नर स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये. साथ ही आरोपित प्रमोद नौटियाल को 7 जुलाई को निलंबित कर दिया गया. उसके खिलाफ FIR कर दी गई. इस मामले में चमोली पुलिस की SIT जांच भी शुरू हो गई.

12 जुलाई की रात देहरादून से गिरफ्तारी: इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को रविवार रात देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया. देहरादून से एसआईटी की टीम उसे बदरीनाथ धाम ले गई. एसआईटी ने खुलासा किया कि सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल मंदिर से 500 के नोट, सोना-चांदी, शालिग्राम शिला और केसर के पैकेट ले जाते दिखा है. सोमवार को उसे चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इसके साथ ही गणना में शामिल रहे 5 अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई. SIT ने बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी का मामले में मंगलवार को बदरीनाथ मंदिर के दान गिनने वाले एरिया में कैश रजिस्टर की जांच की.

बीकेटीसी क्या है? बीकेटीसी का पूरा नाम बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति है. यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों, विशेष रूप से बदरीनाथ और केदारनाथ धाम का प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन का कार्य देखती है. इस समिति का गठन अंग्रेजों के समय में 1939 के अधिनियम के अनुसार किया गया था. बीकेटीसी मंदिरों में पूजा-अर्चना, दर्शन व्यवस्था, दान-चढ़ाव की देखरेख और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का प्रबंधन करती है. बदरीनाथ और केदारनाथ के साथ ही समिति अपने अधीन आने वाले अन्य 45 मंदिरों की भी व्यवस्थाओं का संचालन करती है.

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Last Updated : July 14, 2026 at 12:36 PM IST

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