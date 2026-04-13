रेनू भाटिया की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत, मासूम शर्मा-बादशाह पर तल्ख तेवर, बोलीं - "मां के दूध का अपमान ना करें"
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.
Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 8:46 PM IST
भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट
चंडीगढ़ : केंद्र सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने जा रही है जिसको लेकर विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है. वहीं हरियाणा के गायक मासूम शर्मा भी अपनी अभद्र टिपण्णी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्हें हरियाणा महिला आयोग ने तलब भी किया है, जबकि इससे पहले बादशाह उनके गाने टटीरी को लेकर सुर्खियों में रहे, जिन्होंने महिला आयोग के सामने पेश होकर अपनी गलती को सुधारने की बात कही. इन तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.
पीएम मोदी की तारीफ : नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी में है, इसको लेकर पूछे गए सवाल को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी बेटियों को ऐसा मौका दिया है जो किसी भी उत्सव से कम नहीं है. उनका इस तरह से आशीर्वाद सभी बेटियों के लिए सौभाग्य की बात है. हर महिला पंचायत से पार्लियामेंट तक जा सकती है, अपनी बात रख सकती है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है. साथ ही देश को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है. मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आशीर्वाद कोई दे सकता है.
"विपक्ष की टाइमिंग गलत" : वहीं जब उनसे विपक्ष की तरफ से इस की टाइमिंग पर सवाल उठाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की हमेशा टाइमिंग गलत रही है, वो कई बिना मुद्दों की बातों को उठाता रहा है. मुझे लगता है कि जो बेटियां उनकी पार्टी में हैं वे अपनी पार्टी का इस मुद्दे पर विरोध क्यों नहीं कर रही हैं?, वे ये क्यों नहीं कहतीं हैं कि ये महिलाओं के लिए है. ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये सिर्फ बीजेपी की महिलाओं के लिए है. ये उन सब बेटियों के लिए है जो पंचायत से पार्लियामेंट तक जाना चाहती है. इसलिए इसमें विपक्ष की बेटियां भी आती हैं.
"मां के दूध को अपमानित करते हैं" : वहीं जब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को लेकर खड़े हुए विवाद पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कड़ा बोलती हूं, लेकिन स्पष्ट बोलती हूं, ये आजकल जरूरी हो गया है. जो लोग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, रेप जैसे घिनौने अपराधों को अंजाम देते हैं, वे अपनी मां के दूध को अपमानित करते हैं. इसी तरह जो लोग मां और बहन की गालियां सार्वजनिक स्थल पर या अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए देते हैं, ये जो मासूम वाला विषय है इसमें कोई मासूमियत नहीं, इसने अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए ये कहा कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, मुझे डर है, अगर डर है तो शो मत करो. शो कर रहे हो तो डरो मत. फिर ऐसी वाहियात भाषा बच्चों के सामने मत बोलो. ऐसे लोगों की बिल्कुल माफी नहीं है, ऐसे लोगों का हम कोई सम्मान नहीं करते. महिला आयोग का इसको लेकर कड़ा रुख है. हमने मामले का सुमोटो लिया है. इनको समन किया गया है. 18 तारीख को हम इनको बुला रहे हैं.
"हमें ऐसे आइकॉन नहीं चाहिए": अपनी गलती के बाद मासूम शर्मा जिस तरीके के अब तर्क इस मामले में दे रहे हैं, इस पर रेनू भाटिया ने कहा कि वे बहानेबाजी कर रहे हैं, इतनी पुलिस वहां मौजूद थी, सीएम वहां के थोड़ी देर पहले ही वहां से निकले थे. फिर उनको किस बात का वहां डर था. वे खुद ही कह रहे हैं वे मानसिक तनाव में थे, दो पेग पिए, फिर गुस्से में उन्होंने वे बातें कही. पहले आप तनाव में होते हैं, फिर दारू पीते हैं और महिलाओं को कुछ भी कह देते हैं , ऐसा नहीं चलेगा. आप कैसे बच्चों के आइकॉन हो सकते हैं, आप कॉलेज में पीने की बात वहां कर रहे हैं, अपने गुस्से की बात कर रहे हैं, अपना आपा खोने की बात कर रहे है. हमें ऐसे आइकॉन नहीं चाहिए. मैने सीएम नायब सैनी से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. बहानेबाजी करके बार-बार माफी माफी हमें नहीं खेलना है. बार-बार बेटियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा.
"मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते" : बादशाह के टटीरी गाने के फिर से रिलीज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास में लिखा गया है, हमने बचपन में पढ़ा भी है, मुंह से निकला शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आते. लेकिन माफी शब्द को अब ऐसा बना दिया गया है कि लोग माफी मांगते है. लेकिन बार-बार एक बात को दोहराएंगे तो बार-बार माफी नहीं चलेगी. बादशाह ने बार-बार ऐसा किया है और बार-बार माफी अब नहीं चलेगी, महिला आयोग सख्त है. वहीं बादशाह ने कहा कि वे उस गाने को हटाएंगे, वो सब ठीक है, जब ऐसा करेंगे, हम तक चीजें पहुंचेगी, तब देखेंगे. उन्होंने गाने में क्या बदलाव किए हैं, वो हम देखेंगे.
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