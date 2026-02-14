ETV Bharat / bharat

और पूरी नहीं हो पाई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की ये ख्वाहिश, बताया बंसी से क्यों कभी अबोला नहीं हुआ

सभा में आने से पहले ग्रीन रूम में ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये कहते भी हैं, मुरली ने मुझे बहुत प्यार दिया है. मैं उसके प्रेम में हूं वो मेरे प्रेम में है. मैं उससे सीधे बात करता हूं. वो कौन सी शै है जो 87 बरस की उम्र में भी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को बेचैन किए रहती है. वो क्या है जो उन्हें शास्त्रीय संगीत की सभाओं में प्रतीक्षारत उनके चाहने वालों के बीच उन्हें ले आता है. किस बात का अफसोस रह गया है अब. और क्यों फिर चाहते हुए भी फिल्मों के पार्श्व संगीत का रुख नहीं किया उन्होने. पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपनी वो ख्वाहिश भी साझा करते हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई.

मुरली के साथ हरि का संवाद ऐसे ही रुक-रुक कर चलता बढ़ता है. कई कोशिशों के बाद जो तान छेड़ते हैं तो हरि के हाथों में बोलती बंसी का गवाह पूरा सभागार हो जाता है. 87 वर्ष में उनकी जिजीविषा का ये बिम्ब बार-बार कहता है वेणु वजूद है हरि का. हाथ से कैसे छूट सकती है भला..

विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी मुरली हाथों में उठाई है. सुर फूंकने से पहले पंडितजी बांसुरी नीचे रखते हैं और अबकि दूसरी बंसी को हाथों में थामते हैं. कांपते हाथों की ऊंगलियां सांसों में सुर ढलने से पहले थिरकने लगती हैं. मुरली अब होठों के पास लाते हैं और बंसी में सुर फूंकने से पहले फिर रुक जाते हैं. दुबारा कोशिश होती है. इस बार मुरली के कान में सुर फूंक देते हैं.. ये गूंज हर कान तक पहुंचती है.

भोपाल: जिसे वे तपोभूमि कहते रहे हैं. भारत भवन के उस अंतरंग में प्रतीक्षा हो रही है. आंखों से ज्यादा कान बेचैन हैं. दर्शक नहीं श्रोता हैं सारे जो मंत्रमुग्ध होने.. जीवन के शोर से किनारा किए ध्यान में गुम हो जाने इस सभा में आए हैं. जिसे जहां जगह मिल रही है बैठ गया है. पंडित जी की प्रतीक्षा हो रही है. मंच उनकी आभा से दमकता है और अपने सुनने वालों से मिली उर्जा उनके चेहरे पर उतरती आती है.

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से पहला सवाल ही ये होता है. मुरली से जो आप कहते हैं वो मुरली पर छेड़ी तान की शक्ल में हम सब सुनते आए हैं. मुरली आपसे क्या कहती है ये कभी आपने साझा नहीं किया.. वे मुस्कुराते हैं और फिर कुछ ठहरकर कहते हैं, प्यार करती है मुझसे.. बेइंतहा प्यार. फिर कहते हैं इसके अलावा वो मुझे क्या दे सकती है. देखो तो कितना सुरीला वाद्य है. ये मेरा सौभाग्य है कि ये बंसी मेरे हिस्से आई. कोई तार नहीं है इसमें और सबसे मजबूत तार सांसों का जो इससे जोड़ देता है. मैं डायरेक्ट बात करता हूं. हम दोनों के बीच संवाद होता है. मैं कभी-कभी सोचता हूं. कैसे मेरे ही हिस्से बांसुरी आई. क्या कभी अबोला हुआ है. इस सवाल पर वे चौंक कर मेरी ओर देखते हैं फिर कहते हैं, कभी भी नहीं. प्यार करती है वो मुझसे अबोला कैसे होगा.

बांसुरी वादक पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (ETV Bharat)

किसने कहा कि मैं 80 पार का हो गया हूं

उम्र के असर दिखाई दे रहे हैं बेशक. लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपनी जिजीविषा से उसे बेअसर किए हैं. पूछते हैं उनसे वो कौन सी प्रेरणा है जो हमें आपको सुनने का सौभाग्य दे जाती है. वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बस आप लोग. आप लोग ही प्रेरणा हैं. आप लोग जो दुनिया को बताते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं. आपका प्रेम खींच लाता है. मैं इससे कब छुट्टी पाऊंगा मुझे नहीं पता. बस आपका प्रेम बुलाता है, मैं आ जाता हूं. तभी तो मैं अपनी मुरली के साथ फिर आपके सामने हूं. उम्र के ही एक सवाल पर वे मुस्कुरा कर कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि मैं अस्सी पार हो गया हूं.

बांसुरी वादक पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (ETV Bharat)

उस लम्हे का सिलसिला क्यों आगे नहीं बढ़ा

शिव हरि की जोड़ी ने जितनी भी फिल्मों में संगीत दिया. उन फिल्मों का संगीत अमर है. पंडित जी को अब उन फिल्मों के नाम भी याद नहीं रहते. ये पूछने पर कि सिलसिला जैसे संगीत का सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, वे कहते हैं, क्योंकि सिलसिला बनाने वाले कम रह गए. एक पंक्ति में वे गहरी बात कह देते हैं. अब सब रिस्की हो गया है. अब पहले की तरह का काम नहीं है.

बीस बरस पहले की ख्वाहिश जो आज भी अधूरी

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मध्य प्रदेश कुछ अंतराल में सही आते रहे हैं. बीस बरस पहले यहां आने पर उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि मध्य प्रदेश में भी एक गुरुकुल होना चाहिए जिसमें वे बांसुरी को थामने वाली नई पीढी को सुरों की शिक्षा दे सकें. उसके पूरे ना हो पाने का अफसोस है उन्हें. इसके बारे में पूछे जाने पर कहते हैं, जो नहीं हुआ उसे रिपीट करके भी क्या फायदा. वो नहीं होगा. क्योंकि ऐसा करने के लिए चरित्र चाहिए. फिर बड़ी बेबाकी से कहते हैं, कुछ जमीन ही तो देनी थी. मैं प्रॉपर्टी थोड़ी मांग रहा हूं. अब उन्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता. इतना कहकर जैसे वो उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं.

बड़ी बात ये कि सुनने वाले भी तैयार हो रहे हैं

कला मनीषी केवल इस बात की चिंता नहीं करते कि सुरों को थामने वाले कितने आए हैं. वे इसकी भी फिक्र करते हैं कि सुनने वालों की तादात कितनी बढ़ी है. नई पीढ़ी से जुड़े जवाल पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यही कहते हैं.. बहुत अच्छा कर रही है नई पीढी. अब सुनने वाले भी बढ़े हैं. सुनने वाले भी तैयार हो रहे हैं.

जल्दी-जल्दी बुला लो इससे पहले कि मैं बूढा हो जाऊं

इस एक जुलाई को हरि प्रसाद चौरसिया अपने जीवन के 88 बसंत पूरे कर लेंगे. ये मुरलीधर का मुरली से प्रेम ही तो है जो इस उम्र में भी उन्हें संगीत की सभाओं में ले आता है. भारत भवन के श्रोताओं से खचाखच अंतरंग सभागार में अपना स्थान संभालते ही जो पहली बात उन्होंने कही वो यही थी कि जल्दी-जल्दी बुला लो इससे पहले कि मैं बूढा हो जाऊं.