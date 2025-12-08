ETV Bharat / bharat

हथियार छोड़ने से पहले CC मेंबर रामधेर से जंगल में EXCLUSIVE INTERVIEW, कहा- लड़ाई जारी रहेगी, तरीका बदलेगा

सीसी मेंबर रामधेर मज्जी सहित 12 नक्सली जंगल से पुनर्वास के लिए निकले इस दौरान ईटीवी भारत ने खास बात की.

Exclusive interview CC Member Ramdher
हथियार छोड़ने से पहले CC मेंबर रामधेर से जंगल में EXCLUSIVE INTERVIEW (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 2:19 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 2:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: हिड़मा की मौत और फिर बीजापुर मुठभेड़ जैसी बड़ी नक्सल घटनाओं के बाद फिर 12 बड़े नक्सली पुनर्वास की राह पर हैं. MMC जोन के सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर सहित 12 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है. रामधेर की पूरी टीम को जंगल से बाहर निकलने में मीडिया की अहम भूमिका रही.

हथियार पकड़े इन नक्सलियों के साथ जंगल से थाने पहुंचने तक टीम साथ रही. इस दौरान टीम ने CC मेंबर समेत बाकी लोगों से खास बातचीत भी की. देखिए और पढ़िए खास इंटरव्यू

CC मेंबर रामधेर से जंगल में EXCLUSIVE INTERVIEW (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- दादा क्या नाम है आपको? कहां से हैं आप?

जवाब- जी मेरा नाम रामधीर अमरजीत है. इधर अमरजीत रखा था और साथ में मेरे घर का नाम देव मज्जी है. मैं बीजापुर जिला, कोटरू ब्लॉक, मांझीमेंटरी गांव से.

सवाल- कब से संगठन में शामिल हुए और क्यों शामिल हुए?

जवाब- मैं 1990 से पार्टी में भर्ती हुआ और तब से लेकर आज तक और लोगों का न्याय के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है.

सवाल- क्या न्याय चाहते थे?

जवाब- समानता चाहिए. शोषण, जुल्म, अन्याय और ऊंच-नीच भेदभाव, गरीबी हटना चाहिए या नहीं होना चाहिए. यह हासिल करने के लिए लोगों को जगाने के लिए हमने कोशिश किए. लेकिन आज परिस्थिति बदल गया है. तो ठीक है हम मुख्य धारा में जुड़कर लोगों के बीच में काम करने के लिए मैंने निर्णय लिया. हम लोग भी आज मुख्याधारा में वापस जुड़ रहे हैं.

Exclusive interview CC Member Ramdher
सीसी मेम्बर रामधेर मज्जी सहित 12 नक्सली जंगल से निकले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- इतने सालों से आप संगठन में रहे. कितना बदलाव देखे आपके काम को लेकर और आपने कितने कैडरों का भर्ती संगठन में किया?

जवाब- यह केवल कागज और पेन पकड़ कर यूं ही दो शब्द लिख दे तो वह संपूर्ण उसका जवाब नहीं मिलेगा. क्योंकि इतना दिन काम किया तो कुछ तो कुछ नतीजे पार्टी के सामने और लोगों के बीच में आए. तभी हम जी पाए नहीं तो जी नहीं पाते. उधर सरकार में क्या कमी है, किस रूप की कमी है वह भी जग जाहिर है. लोग लड़ेंगे, हम नहीं तो क्या लोग लड़ेंगे. भले हम वापस आ गए. लोग हैं, जिंदा है. अन्याय, शोषण, जुल्म जारी है तो लड़ते रहेंगे. बस आज हम पार्टी की जगह भौतिक रूप से लोगों के बीच आ गए हैं. लोगों का साथ देंगे.

Exclusive interview CC Member Ramdher
हथियार छोड़ने निकले 12 नक्सली इनमें महिलाएं भी शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- आपको क्या लगता है इन दो तीन सालों में कितना कमजोर हुई है पार्टी? हिड़मा के मारे जाने के बाद ऐसा हुआ है या उससे पहले से ऐसा है?

जवाब- हिड़मा एक व्यक्ति है पूरी संस्था नहीं है. संस्था पूरी पार्टी होती है, हिड़मा की अपने हिसाब से भूमिका थी. उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. किस तरह की शहादत, कैसे शहादत वह सब एक अलग बात है. इन सब की समीक्षा करेंगे.

सवाल- कहां आपको लगा कि हम कमजोर हो गए?

जवाब- परिस्थिति बदल गई है, आज की डेट में, आज की परिस्थिति के हिसाब से पार्टी कमजोर हुई है, हम पीछे हटे हैं तो उसकी भी समीक्षा किए हैं. हमारा जनाधार घटते जा रहा है.

Exclusive interview CC Member Ramdher
CC मेंबर रामधेर ने कहा- मुख्यधारा में लौटकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन 12 इनामी नक्सलियों ने हथियार छोड़े

  1. रामधेर मज्जी- CCM, AK-47 हथियार, 1 करोड़ का इनामी
  2. चंदू दादा, DVCM पोस्ट, 30 कार्बन हथियार, 10 लाख का इनामी
  3. ललिता, DVCM पोस्ट, 10 लाख इनामी
  4. जानकी, DVCM, इंसास राइफल, 10 लाख इनामी
  5. प्रेम, DVCM, AK-47 के साथ, 10 लाख का इनामी
  6. रामसिंह दादा, ACM, .303 राइफल, 5 लाख का इनामी
  7. सुकेश, ACM, AK-47 के साथ, 5 लाख का इनामी
  8. लक्ष्मी, पार्टी मेंबर, इंसास, 2 लाख इनामी
  9. शीला, पार्टी मेंबर, इंसास, 2 लाख इनामी
  10. सागर, पार्टी मेंबर, SLR, 2 लाख इनामी
  11. कविता, पार्टी मेंबर, .303 राइफल, 2 लाख इनामी
  12. योगिता, पार्टी मेंबर, 2 लाख इनामी
सीसी मेंबर रामधेर के साथ 12 नक्सली हथियार के साथ जंगल से निकले बाहर, राजनांदगांव में डिप्टी सीएम के सामने करेंगे सरेंडर
छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर जयलाल और गंगी का आंध्र प्रदेश में सरेंडर, नक्सलवाद को लगा झटका
राजनांदगांव एसपी की एमएमसी जोन के नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ें, करें सरेंडर
Last Updated : December 8, 2025 at 2:34 PM IST

TAGGED:

INTERVIEW CC MEMBER RAMDHER
RAMDHER SURRENDER
CC मेंबर रामधेर
12 नक्सली सरेंडर
EXCLUSIVE INTERVIEW RAMDHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.