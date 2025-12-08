ETV Bharat / bharat

हथियार छोड़ने से पहले CC मेंबर रामधेर से जंगल में EXCLUSIVE INTERVIEW, कहा- लड़ाई जारी रहेगी, तरीका बदलेगा

जवाब- मैं 1990 से पार्टी में भर्ती हुआ और तब से लेकर आज तक और लोगों का न्याय के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है.

सवाल- कब से संगठन में शामिल हुए और क्यों शामिल हुए?

जवाब- जी मेरा नाम रामधीर अमरजीत है. इधर अमरजीत रखा था और साथ में मेरे घर का नाम देव मज्जी है. मैं बीजापुर जिला, कोटरू ब्लॉक, मांझीमेंटरी गांव से.

सवाल- दादा क्या नाम है आपको? कहां से हैं आप?

हथियार पकड़े इन नक्सलियों के साथ जंगल से थाने पहुंचने तक टीम साथ रही. इस दौरान टीम ने CC मेंबर समेत बाकी लोगों से खास बातचीत भी की. देखिए और पढ़िए खास इंटरव्यू

राजनांदगांव: हिड़मा की मौत और फिर बीजापुर मुठभेड़ जैसी बड़ी नक्सल घटनाओं के बाद फिर 12 बड़े नक्सली पुनर्वास की राह पर हैं. MMC जोन के सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर सहित 12 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है. रामधेर की पूरी टीम को जंगल से बाहर निकलने में मीडिया की अहम भूमिका रही.

जवाब- समानता चाहिए. शोषण, जुल्म, अन्याय और ऊंच-नीच भेदभाव, गरीबी हटना चाहिए या नहीं होना चाहिए. यह हासिल करने के लिए लोगों को जगाने के लिए हमने कोशिश किए. लेकिन आज परिस्थिति बदल गया है. तो ठीक है हम मुख्य धारा में जुड़कर लोगों के बीच में काम करने के लिए मैंने निर्णय लिया. हम लोग भी आज मुख्याधारा में वापस जुड़ रहे हैं.

सवाल- इतने सालों से आप संगठन में रहे. कितना बदलाव देखे आपके काम को लेकर और आपने कितने कैडरों का भर्ती संगठन में किया?

जवाब- यह केवल कागज और पेन पकड़ कर यूं ही दो शब्द लिख दे तो वह संपूर्ण उसका जवाब नहीं मिलेगा. क्योंकि इतना दिन काम किया तो कुछ तो कुछ नतीजे पार्टी के सामने और लोगों के बीच में आए. तभी हम जी पाए नहीं तो जी नहीं पाते. उधर सरकार में क्या कमी है, किस रूप की कमी है वह भी जग जाहिर है. लोग लड़ेंगे, हम नहीं तो क्या लोग लड़ेंगे. भले हम वापस आ गए. लोग हैं, जिंदा है. अन्याय, शोषण, जुल्म जारी है तो लड़ते रहेंगे. बस आज हम पार्टी की जगह भौतिक रूप से लोगों के बीच आ गए हैं. लोगों का साथ देंगे.

सवाल- आपको क्या लगता है इन दो तीन सालों में कितना कमजोर हुई है पार्टी? हिड़मा के मारे जाने के बाद ऐसा हुआ है या उससे पहले से ऐसा है?

जवाब- हिड़मा एक व्यक्ति है पूरी संस्था नहीं है. संस्था पूरी पार्टी होती है, हिड़मा की अपने हिसाब से भूमिका थी. उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. किस तरह की शहादत, कैसे शहादत वह सब एक अलग बात है. इन सब की समीक्षा करेंगे.

सवाल- कहां आपको लगा कि हम कमजोर हो गए?

जवाब- परिस्थिति बदल गई है, आज की डेट में, आज की परिस्थिति के हिसाब से पार्टी कमजोर हुई है, हम पीछे हटे हैं तो उसकी भी समीक्षा किए हैं. हमारा जनाधार घटते जा रहा है.

