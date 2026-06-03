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बिखर रही टीएमसी, कांग्रेस 'प्रफुल्लित', ईटीवी भारत से बोले अधीर रंजन चौधरी बोले, 'हमारे लिए बड़ा मौका'

नई दिल्ली : टीएमसी में बिखराव के बीच कांग्रेस बड़े मौके की तलाश कर रही है. उसे लगता है कि कांग्रेस के लिए प.बंगाल में एक बार फिर से अच्छी स्थिति लौट सकती है. लोकसभा में पार्टी के उपनेता रह चुके अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि तृणमूल कांग्रेस का मौजूदा पतन 'निश्चित' था और इसने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विकास के लिए 'सुनहरा अवसर' प्रस्तुत किया है.

अधीर रंजन चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया, “टीएमसी की स्थिति ऐसी ही होनी थी. अब पश्चिम बंगाल में हमारे सामने यह घटित हो रहा है. टीएमसी का उदय साम्यवाद-विरोधी भावना पर आधारित था. टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य में वाम मोर्चा शासन को ध्वस्त कर राजनीतिक सत्ता हासिल की, लेकिन उनके पास वैचारिक आधार की कमी थी. पिछले कुछ वर्षों में, टीएमसी की राजनीति लोकलुभावनवाद, गुंडागर्दी और राजनीतिक हिंसा से ग्रस्त रही. इसका एक दिन पतन होना ही था. मैंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि टीएमसी एक अल्पकालिक घटना है, क्योंकि इसमें विचारधारा का अभाव है और यह एक निजी क्लब की तरह चलाई जा रही है. अंततः यह समाप्त हो जाएगी.”

ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थीं. तब उन्होंने वाममोर्च के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को हराया था. सीपीआई-एम लगातार 34 सालों तक सत्ता में रह चुकी थी. टीएमसी ने 2011 में 294 विधानसभा सीटों में से 184 सीटें जीतीं. वह 2016 में 211 सीटों के साथ और 2021 में 213 सीटों के साथ सत्ता में लौटीं, लेकिन 2026 में उनकी सीटें घटकर 80 रह गईं.

पूर्व सांसद की ये टिप्पणियां उस दिन आईं, जबकि टीएमसी में फूट पड़ चुकी है. उनके 80 में से 59 बागी विधायकों ने ऋतब्रता को अपना नेता चुन लिया है. मात्र एक महीना पहले तक वह सीएम थीं और आज उनके हाथ में पार्टी की कमांड भी नहीं है.

इस विद्रोह से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने पुनर्गठन के प्रयास में पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है.पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी पर मंडरा रहे ये काले बादल, इस पुरानी पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह हैं, जो पिछले 49 वर्षों से राज्य में हाशिए पर रही है.

उन्होंने कहा, “टीएमसी के विघटन से कांग्रेस को राज्य में उपलब्ध नए राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पैठ बनाने का सुनहरा अवसर मिला है. हालांकि राज्य में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हर जगह मौजूद है. दशकों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस के समर्थक आज भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं. अब हम अपनी राजनीतिक विचारधारा और संदेश मतदाताओं तक पहुंचाकर खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सकते हैं और विपक्ष की भूमिका में आ सकते हैं.”