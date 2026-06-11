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Exclusive: सिंधु जल संधि पर रोक के बीच भारत ने कश्मीर में झेलम नदी से जुड़े तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया

उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में वुलर झील में किसान अपनी नाव चलाते हुए. ( ANI )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: एक अहम रणनीतिक कदम के तहत, भारत कश्मीर में झेलम नदी से जुड़े तुलबुल नौवहन परियोजना के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है. इससे लंबे समय से रुके हुए लॉक-गेट पर फिर से फोकस किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने चार दशक पहले रेड-फ्लैग कर दिया था. एशिया की मीठे पानी की झील में तुलबुल या वुलर बैराज पर काम 1987 में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी. लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को रोक दिया है, इसलिए नेशनल हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने का काम दिया गया है. एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनएचपीसी की एक उच्च स्तरीय टीम ने 7 जून को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के निंगली में तुलबुल साइट का दौरा किया. (ETV Bharat/Special Arrangement) ईटीवी भारत द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, एनएचपीसी ने 2025 में तुलबुल परियोजना में खोजपूर्ण ड्रिलिंग कार्य और बाथमीट्रिक सर्वेक्षण करने के लिए दो निविदाएं जारी की थीं. खुदाई की प्लानिंग के लिए पानी के नीचे की गहराई का मैप बनाने वाला बाथिमेट्री सर्वेक्षण (Bathymetry Survey) पूरा हो गया था. लेकिन, प्रशासनिक वजहों का हवाला देते हुए ड्रिलिंग टेंडर कैंसिल कर दिया गया. अब, सूत्रों ने बताया कि एनएचपीसी खुद ही प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर रही है और इसके बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा. एनएचपीसी के निदेशक परियोजना संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनएचपीसी की एक शीर्ष टीम ने 7 जून को उत्तरी कश्मीर बारामूला के निंगली में तुलबुल साइट का दौरा किया. उन्हें इंजीनियरों और अधिकारियों ने परियोजना के बारे में जानकारी दी. एनएचपीसी के एक अधिकारी ने कहा, "उन्होंने साइट की स्थितियों, विशेषताओं और परियोजना के प्रस्तावित लेआउट पर चर्चा की. पहले, जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस परियोजना को क्रियान्वित किया था.