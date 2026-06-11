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Exclusive: सिंधु जल संधि पर रोक के बीच भारत ने कश्मीर में झेलम नदी से जुड़े तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया

सूत्रों ने बताया कि एनएचपीसी खुद ही प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर रही है और इसके बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा.

Farmers row their boats in Wular Lake in north Kashmir's Bandipora.
उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में वुलर झील में किसान अपनी नाव चलाते हुए. (ANI)
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By Moazum Mohammad

Published : June 11, 2026 at 3:46 PM IST

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श्रीनगर: एक अहम रणनीतिक कदम के तहत, भारत कश्मीर में झेलम नदी से जुड़े तुलबुल नौवहन परियोजना के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है. इससे लंबे समय से रुके हुए लॉक-गेट पर फिर से फोकस किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने चार दशक पहले रेड-फ्लैग कर दिया था.

एशिया की मीठे पानी की झील में तुलबुल या वुलर बैराज पर काम 1987 में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी.

लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को रोक दिया है, इसलिए नेशनल हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने का काम दिया गया है.

A top NHPC team led by Director Projects NHPC Sanjay Kumar Singh visited the Tulbul site in north Kashmir Baramulla’s Ningli on June 7.
एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनएचपीसी की एक उच्च स्तरीय टीम ने 7 जून को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के निंगली में तुलबुल साइट का दौरा किया. (ETV Bharat/Special Arrangement)

ईटीवी भारत द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, एनएचपीसी ने 2025 में तुलबुल परियोजना में खोजपूर्ण ड्रिलिंग कार्य और बाथमीट्रिक सर्वेक्षण करने के लिए दो निविदाएं जारी की थीं.

खुदाई की प्लानिंग के लिए पानी के नीचे की गहराई का मैप बनाने वाला बाथिमेट्री सर्वेक्षण (Bathymetry Survey) पूरा हो गया था. लेकिन, प्रशासनिक वजहों का हवाला देते हुए ड्रिलिंग टेंडर कैंसिल कर दिया गया. अब, सूत्रों ने बताया कि एनएचपीसी खुद ही प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर रही है और इसके बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा.

एनएचपीसी के निदेशक परियोजना संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनएचपीसी की एक शीर्ष टीम ने 7 जून को उत्तरी कश्मीर बारामूला के निंगली में तुलबुल साइट का दौरा किया. उन्हें इंजीनियरों और अधिकारियों ने परियोजना के बारे में जानकारी दी.

एनएचपीसी के एक अधिकारी ने कहा, "उन्होंने साइट की स्थितियों, विशेषताओं और परियोजना के प्रस्तावित लेआउट पर चर्चा की. पहले, जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस परियोजना को क्रियान्वित किया था.

तुलबुल नौवहन परियोजना क्या है?
शुरू में, 430 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े लॉक गेट या बैराज की भंडारण क्षमता 0.30 मिलियन एकड़ फीट (0.369 बिलियन क्यूबिक मीटर) थी. इसे झेलम नदी में नेविगेशन को आसान बनाने के लिए वुलर झील से बहाव को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था.

पाकिस्तान इसे 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानता है, क्योंकि यह समझौता झेलम, चिनाब और इंडस (पश्चिमी नदियों) पर स्टोरेज की सुविधा की इजाजत नहीं देता है.

Wular lake in north Kashmir.
उत्तरी कश्मीर में वुलर झील. (ETV Bharat)

इसकी वजह से 1987 में प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू होने के दो साल बाद इसे रोक दिया गया. 2012 में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने साइट पर काम फिर से शुरू किया, लेकिन एक आतंकी हमले की वजह से इसे रोक दिया गया. तब से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बारह दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है. भारत का कहना है कि यह संरचना स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि नेविगेशन के लिए है और नेविगेशन लॉक (navigation lock) को जलाशय का ताला या जल-पाश कहा जाता है, से वुलर झील में प्राकृतिक भंडारण बढ़ जाता है.

एक सीनियर इंजीनियर ने कहा कि लॉक-गेट से झेलम नदी में पानी का बहाव आसान हो जाएगा, खासकर बारामूला के नीचे, जहां अक्टूबर और फरवरी के बीच पानी का स्तर कम रहता है.

जल विनियमन (water regulation) से उरी में नीचे के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि सर्दियों में बिजली बनाने के लिए पानी का बहाव बना रहेगा, जब जम्मू और कश्मीर में हाइड्रोपावर का प्रोडक्शन 100 मेगावाट तक कम हो जाता है.

दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर ने कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद झेलम नदी में नेविगेशन है और इसलिए यह सिंधु जल संधि (IWT) का उल्लंघन नहीं करता है.

उन्होंने कहा, "नेविगेशन मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ा सकता है और पूरे साल नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है. लेकिन भंडारण और नेविगेशन दो अलग-अलग परियोजनाएं हैं. दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं."

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