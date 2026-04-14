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सोलो फीमेल ट्रैवलर: 3 लाख किमी का सफर तय कर कायनात काजी बनीं नई सोच की मिसाल

रांची में सोलो फीमेल ट्रैवलर कायनात काजी से ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की.

SOLO FEMALE TRAVELER KAYNAT QAZI
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 14, 2026 at 7:13 PM IST

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रांची: अकेले यात्रा को लेकर समाज में आज भी कई तरह की धारणाएं और झिझक मौजूद हैं. लेकिन डॉ. कायनात काजी ने इन सीमाओं को तोड़ते हुए अपनी अलग पहचान गढ़ी है. देश की पहली सोलो फीमेल ट्रैवलर के रूप में जानी जाने वाली कायनात ने महज पांच वर्षों में देश-विदेश में 3 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की है.

इस दौरान उन्होंने एक लाख से अधिक तस्वीरों का संग्रह तैयार किया, जो भारत की विविधता, संस्कृति और जीवन के अनगिनत रंगों को सामने लाता है. कायनात काजी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली हैं. वह पिछले 10 वर्षों से 'कायनात राहगीरी' नाम से ब्लॉग चला रही हैं. जिसके माध्यम से अपनी यात्राओं और अनुभवों को लोगों के साथ साझा करती हैं.

सोलो फीमेल ट्रैवलर कायनात काजी से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

नई सोच की मिसाल कायनात

फोटोग्राफर, ट्रैवल राइटर और ब्लॉगर होने के बावजूद कायनात खुद को सबसे पहले 'सोलो फीमेल ट्रैवलर' के रूप में ही पहचान देती हैं. उनके लिए यात्रा सिर्फ जगहों को देखना नहीं, बल्कि समाज, लोगों और परंपराओं को समझने का जरिया है. एमबीए और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया. लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास हुआ कि यह रास्ता उनके भीतर के जिज्ञासु और स्वतंत्र स्वभाव को सीमित कर रहा है. इसके बाद उन्होंने बड़ा निर्णय लेते हुए नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह यात्रा, फोटोग्राफी और लेखन को समर्पित हो गई.

कई सम्मान कायनात के नाम

उनकी यही प्रतिबद्धता उन्हें लगातार नई ऊंचाइयों तक ले गई. ‘पर्यटन रत्न’ सम्मान और एक निजी न्यूज चैनल का ‘बेस्ट हिंदी ब्लॉगर’ अवार्ड उनके काम की पहचान बन चुकी हैं. लेखन में भी उतनी ही गहराई, जितनी उनके सफर में है. हिंदी साहित्य में पीएचडी कर चुकी कायनात ‘कायनात राहगीरी’ नाम से हिंदी का पहला ट्रैवल फोटोग्राफी ब्लॉग चलाती हैं. उनके लेखन में यात्रा के साथ-साथ संस्कृति, इतिहास और समाज का गंभीर विश्लेषण मिलता है.

SOLO FEMALE TRAVELER KAYNAT QAZI
ग्राफिक्स (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत से की खास बातचीत

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्राओं ने उन्हें भारत को समझने का एक नया नजरिया दिया. इस दौरान उन्होंने कई भाषाएं सीखीं और अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से महसूस किया. उन्होंने कहा, भारत को समझना है तो उसे देखना और जीना जरूरी है. यहां की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा उनके लिए केवल भौगोलिक सफर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव रहा. अलग-अलग राज्यों में रहकर उन्होंने स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को समझने की कोशिश की, जिससे उनके नजरिए में और विस्तार आया.

चर्चित पुस्तकों में से एक ‘मोदी और भारतीय मुसलमान’

कायनात काजी ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक 15 किताबें लिखी हैं, जिनमें कई विषयों को समाहित किया गया है. उनके अनुसार, उनकी चर्चित पुस्तकों में से एक ‘मोदी और भारतीय मुसलमान’ भी है. जिसमें भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण पक्ष को समझने की कोशिश की गई है. इसके अलावा प्रभात प्रकाशन, मुरैना की सांस्कृतिक विरासत- कॉफी टेबल बुक, मध्य प्रदेश का मुकुट मुरैना-कॉफी टेबल बुक, लोक गीतों का पारंपरिक ज्ञान–एक संग्रह (अनुवाद) और योग By योगिनी (संपादन) जैसी किताबें लिखी हैं.

SOLO FEMALE TRAVELER KAYNAT QAZI
ग्राफिक्स (ईटीवी भारत)

विविधता को समझना ही सफर का मूल है: कायनात काजी

अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा एक बार मेरे पिता और मुझे एक व्यक्ति द्वारा ‘पाकिस्तानी' कहा गया था. उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि किसी भी भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी कहना एक गलत शब्द के बराबर है. मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि पहचान धर्म या नाम से नहीं, बल्कि देश और उसके मूल्यों से होती है.

हर व्यक्ति को करना चाहिए भारत भ्रमण

कायनात ने आगे कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक बार पूरे भारत का भ्रमण जरूर करना चाहिए. क्योंकि यहां की संस्कृति व्यक्ति को सभी धर्मों और सीमाओं से ऊपर उठकर सोचने की सीख देती है. उनका मानना है कि भारत की असली ताकत उसकी बहुलता और सह-अस्तित्व में है. जिसे समझने के लिए लोगों को अपनी सोच को व्यापक बनाना होगा.

SOLO FEMALE TRAVELER KAYNAT QAZI
सोलो फीमेल ट्रैवलर कायनात काजी (ईटीवी भारत)

सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय

यात्रा के साथ-साथ कायनात सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के ‘कल्चरल मैपिंग मिशन’ के तहत उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण में योगदान दिया है. इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर बोधगया पर उन्होंने कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है. वर्तमान में वह ग्रेटर नोएडा स्थित बोगनवेलिया आर्ट फाउंडेशन का संचालन कर रही हैं और लगातार संस्कृति एवं पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. हाल ही में उन्हें ‘विकसित भारत फेलोशिप 2025’ के तहत डिस्टिंग्विश फेलो के रूप में चुना गया है, जो उनके योगदान को नई पहचान देता है.

डॉ. कायनात काजी की कहानी केवल एक यात्री की नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो सीमाओं को तोड़कर समाज को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है. उन्होंने यह साबित किया है कि सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं, बल्कि खुद को और अपने देश को समझने की एक निरंतर प्रक्रिया है.

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