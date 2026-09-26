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Exclusive: CJP आंदोलन से वायरल हुए इरफान, बोले- "वोट काटने का खेल, सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है"

सरकार और तंत्र जानबूझकर समाज के सबसे कमजोर और निरीह वर्ग को कागजी दांव-पेच में उलझाना चाहती है. संवाददाता आशुतोष झा की खास बातचीत

सोशल एक्टिविस्ट इरफान से खास बातचीत
सोशल एक्टिविस्ट इरफान से खास बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के एक धरना प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए सोशल एक्टिविस्ट और आम नागरिक मोहम्मद इरफान इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक सबसे चर्चित चेहरों में शुमार हो चुके हैं. अपनी बेबाक शैली, आम जनमानस की भाषा में कही गई गहरी बातों और जनहित के मुद्दों को पूरी निडरता से उठाने के कारण उन्हें अब सोशल मीडिया पर एक तरह का 'सुपरस्टार' कहा जाने लगा है. देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चल रही विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से करोड़ों वोट काटने के सिलसिले के खिलाफ जंतर-मंतर पर वह एक बार फिर मुखर नजर आए.

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और लोकतंत्र की जड़ों पर हो रहे कथित प्रहार के मुद्दे पर इरफान ने बेहद तीखे अंदाज में अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने देश के गरीब, मजदूर और मेहनतकश वर्ग के दर्द को बयां करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए.

सोशल एक्टिविस्ट इरफान से खास बातचीत (ETV Bharat)

"मैं कोई सुपरस्टार नहीं, देश की मेहनतकश आबादी का नुमाइंदा हूं"
खुद को किसी स्टार या बड़े ओहदे वाला शख्स मानने से साफ इनकार करते हुए इरफान ने अपनी बात मशहूर शायर अदम गोंडवी की प्रसिद्ध पंक्तियों से शुरू की,

"जिस्म क्या रूह तक सब खुला सा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुस के तमाशा देखिए, जो बदल सकती थी इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए."

इरफान ने कहा कि वह देश की उस मेहनतकश आबादी से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी आवाजें अक्सर कागजों और फाइलों में दब जाती हैं, जिनकी सुनी और कही नहीं जाती. उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा,

"कुछ लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं और बड़े राजनेता या लीडर बनते हैं, लेकिन हम उस जीवन को हर पल जीते हैं. हम उस भारत से आते हैं जिसकी पीड़ा को कोई महसूस नहीं करना चाहता. और अब इस सबके ऊपर, हमारे वे अधिकार भी छीने जा रहे हैं जिनके बल पर हम अपनी सरकार चुनते हैं, यानी हमारे वोट काटे जा रहे हैं."

टफ अंग्रेजी के नोटिस और गरीबों की न्याय तक पहुंच की मुश्किलें
वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने और अचानक थमाए जा रहे नोटिसों की प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार करते हुए इरफान ने कहा कि सरकार और तंत्र जानबूझकर समाज के सबसे कमजोर और निरीह वर्ग को कागजी दांव-पेच में उलझाना चाहती है. उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "आप एक अनपढ़, दीन-दुखी और पूरे दिन मेहनत करने वाले आदमी के हाथ में अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों वाला नोटिस थमा देते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों में जवाब दीजिए. वह गरीब आदमी तो 10 से 15 दिन सिर्फ अपनी छोटी सी बस्ती में यह पूछने के लिए घूमता रहता है कि इस नोटिस में अंग्रेजी में आखिर लिखा क्या है? एक हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी के कठिन सवाल और नोटिस थमा देना, हमारी सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात पर है."

इरफान ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आधिकारिक तौर पर 13 करोड़ 37 लाख से ज्यादा नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है. यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ा नंबर है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये लोग कौन हैं, जिन्हें इस तरह मताधिकार से वंचित किया जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी को बाहर करके उन्हें कहाँ धकेला जाएगा?

"अडानी से लेकर गरीब तक, सबके पास एक जैसी ताकत है वह है 'वोट'"
भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को रेखांकित करते हुए इरफान ने बहुत ही सारगर्भित बात कही. उन्होंने बताया कि इस देश के सबसे अमीर उद्योगपति और इस देश के सबसे गरीब मजदूर के पास यदि कोई एक चीज बिल्कुल समान है, तो वह उनका वोट है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "इस देश के सबसे अमीर आदमी के पास और इस देश के सबसे गरीब आदमी के पास एक समान जो ताकत है, वह वोट है जिसकी वैल्यू सिर्फ एक है. वह वोट जो हमें इस देश में कानून बनाने का अधिकार देता है, वह वोट जो हमारे देश की पूरी व्यवस्था को संचालित करता है, और वह वोट जो इंसान को सामाजिक और राजनीतिक समानता देने की बात करता है, आज उसी वोट को हमसे छीने जाने की साजिश रची जा रही है."

प्रक्रिया की जटिलता और प्रशासनिक तंत्र पर तीखा प्रहार
जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म बांटने की प्रक्रिया उन तक या उनकी बस्ती तक पहुँची है, तो इरफान ने इसका यथार्थवादी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद तो अपना फॉर्म भर दिया है, लेकिन उनकी पूरी गली और बस्ती में कई ऐसे परिवार हैं जिनके नाम पर अचानक नोटिस आ चुके हैं. उन्होंने समझाया कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में जुटी रहती है. ऐसे में उन्हें कानून के इतने बारीक और जटिल दांव-पेच में उलझा देना कहाँ का न्याय है? उन्होंने मीडिया और बुद्धिजीवियों से अपील की कि वे इस मुद्दे की गहराई को समझें और उन 13 करोड़ लोगों की आवाज बनें जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं.

"हम गांधीवादी लोग हैं, जंतर-मंतर पर पुलिस लगाने की जरूरत नहीं"
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए इरफान ने अंत में कहा कि यहाँ इस तरह भारी फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोग पूरी तरह से गांधीवादी और शांतिप्रिय नागरिक हैं, जो अपनी हर बात को देश के संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर रखना जानते हैं.

दिल्ली के शहरी स्लम और ग्रामीण भारत की जमीनी हकीकत को अपनी बेबाक जुबान से बयां करने वाले इरफान का यह अंदाज एक बार फिर यह साबित कर गया कि जब एक आम नागरिक व्यवस्था की खामियों के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसकी साधारण सी दिखने वाली आवाज भी एक बड़ा जनआंदोलन बन जाती है.

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