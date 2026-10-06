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दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम काटने पर उबाल: पूर्व LG नजीब जंग बोले- 'क्या दो करोड़ की आबादी में 47 लाख लोग अवैध थे?'

नई दिल्ली: देशभर में चल रही एसआईआर (SIR) की मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया और इसके तहत कथित तौर पर 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. दिल्ली में इस प्रक्रिया के खिलाफ असंतोष लगातार मुखर हो रहा है. इसी बीच, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल और वरिष्ठ नौकरशाह रहे डॉ. नजीब जंग ने इस पूरी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल उठाया है.

पूर्व उपराज्यपाल ने यह भी साफ किया कि इस मार्च और मुलाकात के लिए प्रशासन को पूरी पूर्व सूचना दी गई थी, इसके बावजूद उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से वंचित किया गया. '2 करोड़ की आबादी में 47 लाख वोटर अवैध कैसे हो गए?' एसआईआर प्रक्रिया के तहत देश भर में 13 करोड़ से अधिक और अकेले दिल्ली में करीब 46 से 47 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के आंकड़ों पर नजीब जंग ने गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा, "क्या इतने अवैध तरीके से वोटर यहां थे? ऑब्वियसली नहीं थे! हमने 2015 और 2016 में यहां चुनाव कराए हैं. क्या तब एक भी शिकायत सामने आई थी? उन सभी लोगों ने पहले चुनावों में वोट डाला है, तो अचानक वे अवैध कहां से हो गए? और जब दिल्ली की कुल आबादी ही करीब दो करोड़ है, तो उसमें से 46-47 लाख लोग अवैध कैसे हो सकते हैं?"

"हमारी मांग कुछ नहीं है, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जनता की आवाज सुनी जाए. और जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाती, तो हमने जनता की तरफ से एक ज्ञापन/नोटिस तैयार किया है जिसे हम सौंपना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें रास्ते में ही रोक दिया."

जब उनसे पूछा गया कि उनकी मुख्य मांग क्या थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई निजी मांग नहीं है, बल्कि यह जनता के अधिकारों की लड़ाई है. डॉ. जंग ने कहा,

चुनाव आयोग जाने से रोका गया, जनता की आवाज दबाने का आरोप खास बातचीत की शुरुआत में जब नजीब जंग से यह पूछा गया कि वह आज अपनी मांग को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) कार्यालय क्यों नहीं जा पाए, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में प्रशासनिक बाधाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया, "हम तो जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया. कुछ नहीं हुआ, बस हमें रोक दिया गया."

ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि संविधान की रक्षा करना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिसने इसकी शपथ ली है.

जब उनसे यह सवाल किया गया कि ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब नए मतदाताओं को जोड़ने का काम फिर से शुरू किया जा रहा है, तो उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि नए वोटर जोड़ना तो प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें यह करना ही पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को बेवजह उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया है, उन्हें भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है. इस पूरी प्रक्रिया के कारण आम जनता को अनावश्यक भागदौड़ और आर्थिक-मानसिक खर्चों का सामना करना पड़ रहा है.

'हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं, पूर्व नौकरशाह होने के नाते फर्ज निभाया'

'इंडिया' गठबंधन के सांसदों द्वारा इस मुद्दे पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में जब उन्हें कोई सुझाव देने को कहा गया, तो उन्होंने खुद को राजनीतिक दलों से पूरी तरह अलग रखा. जंग ने स्पष्ट किया, "मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं. हम लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं. हम पुराने सिविल सर्वेंट्स हैं. हमने अपनी ड्यूटी समझी है कि हम ज्ञानेश कुमार जी (जो मुझसे कम से कम 15-16 साल जूनियर हैं), पिल्ले साहब और शिव मुखर्जी साहब जैसे अधिकारियों से बात करें और उन्हें समझाएं कि हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है."

'संविधान की शपथ ली है, और ज्ञानेश जी ने इसे कमजोर किया है'

खास बातचीत के अंत में जब उनसे यह पूछा गया कि सिविल सेवा में आने के दौरान उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, तो क्या उन्हें लगता है कि आज उस संविधान को कमजोर किया जा रहा है?

इस पर नजीब जंग ने बेहद बेबाक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सबने संविधान को कमजोर नहीं किया है, लेकिन ज्ञानेश जी ने तो किया ही है." उनका यह कड़ा बयान प्रशासनिक गलियारों और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ गया है.

देशभर में वोटर लिस्ट से नाम विलोपन के इस संवेदनशील मुद्दे पर एक पूर्व नौकरशाह और संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर लगातार गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

जानिए कौन हैं नजीब जंग

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे डॉ. नजीब जंग दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे हैं. उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया. अपनी साहित्यिक और शैक्षणिक मिजाज के चलते उपराज्यपाल पद पर भी रहे तो कुछ अलग हटकर काम करने की कोशिश की. उनके कार्यकाल के दौरान ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी. दिल्ली सरकार और उनके बीच टकराव का भी एक लंबा सिलसिला चला. वर्ष 2016 में उन्होंने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया. अब वह रिटायर्ड हैं, समाज सेवा कर रहे हैं.



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