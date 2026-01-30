ETV Bharat / bharat

विकासनगर मनीषा हत्याकांड में साइको किलर थ्योरी, कर्ज का एंगल भी जुड़ा, ग्राउंड जीरो से जानिए हकीकत

खुद को बचाने के लिए आगे किए हाथ और कट गई उंगली: इतना ही नहीं जब मनीषा ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ आगे किए तो दोनों हाथों की उंगलियां भी कट गई. घटनास्थल पर खून से सना हंसिया और एक बाइक मिलने के बाद पुलिस को शक और गहरा हो गया था. आशंका जताई जा रही है कि इसी हंसिए से छात्रा की हत्या की गई. बताया जा रहा है कि यह हंसिया कुछ दिन पहले ही मनीषा के चचेरे भाई ने विकासनगर की एक दुकान से खरीदा था.

आरोप है कि छात्रा के चचेरे भाई ने उसकी हत्या की थी. अब सामने आया है कि आरोपी चचेरा भाई बीते कुछ समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था. परिवार के लोगों और पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि वो दो दिनों से अपने साथ तेज धार वाला हथियार लेकर घूम रहा था. किसी को अंदेशा तक नहीं था कि इसी हथियार से एक होनहार छात्रा की जिंदगी छीन ली जाएगी.

छात्रा के शरीर पर मौजूद जख्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्यारा या तो बेहद गुस्से में था या फिर उसने पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया. मनीषा के चेहरे पर 30 से ज्यादा जगहों पर धारदार हथियार से वार किए गए थे. गला बुरी तरह रेता गया था. नाक काट दी गई थी और सिर पर भारी पत्थर से हमला किया गया था.

काफी तलाशने पर भी न तो छात्रा का कोई पता चला और न ही उसका चचेरा भाई मिला. वहीं, खोजबीन के दौरान उसके गांव से करीब 300-400 मीटर दूरी पर शक्ति नहर के किनारे छात्रा का शव मिला. घटनास्थल पर एक बाइक भी मिली. सीसीटीवी फुटेज में मनीषा इसी बाइक पर बैठी दिखी थी. उधर, जब पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा का शव कब्जे में लिया तो एक बार तो पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई.

शक्ति नहर के किनारे मिली थी लाश: गौर हो कि देहरादून जिले के विकासनगर के ढालीपुर की रहने वाली 18 वर्षीया मनीषा तोमर की लाश की लाश ढालीपुर स्थित शक्ति नहर के किनारे मिली थी. बताया जा रहा है कि मनीषा 28 जनवरी को अपने चचेरे भाई के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रात 9 बजे तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की.

देहरादून: विकासनगर क्षेत्र की शांत फिजाओं में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसे जिसने भी सुना वो सहम गया. जहां 12वीं की छात्रा मनीषा तोमर की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी. बल्कि, पुलिस जांच की दिशा को भी पूरी तरह बदल दिया. शुरुआती जांच के बाद अब शक की सुई सीधे छात्रा के चचेरे भाई पर टिक गई है, जो घटना के बाद से रहस्यमयी तरीके से लापता है.

मनीषा तोमर के घर पर मौजूद परिजन और अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

पढ़ाई में होनहार थी मनीषा, मां ने बताई ये बात: ईटीवी भारत से बातचीत में मृतका छात्रा की मां ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में होनहार थी. छोटे से घर में पली बढ़ी मनीषा के सपने बहुत बड़े थे. वो हमेशा एक अच्छा और बड़ा इंसान बनने की बातें करती थी.

कभी ऐसा लगा ही नहीं कि परिवार का ही कोई सदस्य इस तरह की दरिंदगी कर सकता है. सब लोग एक साथ खाते पीते थे. हर सुख दुख में साथ रहते थे. जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन उसने बेटी की हत्या कर दी, ऐसे कैसे कर सकता है.

मनीषा की मौत के बाद सदमे में परिजन (फोटो- ETV Bharat)

"मनीषा का चचेरा भाई बीते कुछ महीनों से डिप्रेशन में था. चार दिन पहले वो अपने साथ हंसिया लेकर घूम रहा था, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो अक्सर मनीषा को डॉक्टर के पास और अन्य जगहों पर लेकर जाता था. ऐसे में हमें लगता था कि वो उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह देखभाल मौत का कारण बन जाएगी."- मनीषा की मां

मनीषा का भाई बोला- बड़े भाई की तरह रखता था ख्याल: मनीषा के भाई मोहित ने ईटीवी भारत को बताया कि पूरा दिन सभी लोग साथ रहते थे. उसने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब अभी तक परिवार और पुलिस दोनों ही खोज रहे हैं.

"मेरी बहन पढ़ने लिखने में काफी तेज थी. घर का पूरा ख्याल रखती थी. उसकी सोच काफी परिपक्व थी. वो चचेरा भाई का ख्याल बड़े भाई की तरह रखती थी. अगर वाकई चचेरे भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है तो यह बेहद गलत और अमानवीय है."- मोहित, मनीषा का भाई

आरोपी चचेरा भाई जानता है तैराकी: परिवार का गुस्सा और दर्द इस कदर है कि वे चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी बेटी को तड़प-तड़प कर मारा गया, उसी तरह आरोपी को भी सजा मिले. परिवार का कहना है कि मनीषा की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि, इंसानियत पर हमला है. घटना के बाद से आरोपी चचेरा भाई लापता है.

इसी जगह पर मिली थी मनीषा की लाश (फोटो- ETV Bharat)

परिवार और पड़ोसियों में इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. मनीषा के पिता का कहना है कि हो सकता है कि हत्या के बाद आरोपी ने नहर में छलांग लगा दी हो. हालांकि, परिवार इस आशंका को सिरे से खारिज कर रहा है. उनका कहना है कि उसे अच्छी तरह तैरना आता है. जो व्यक्ति तैरना जानता है, वो आसानी से डूब नहीं सकता.

क्या बोले देहरादून एसएसपी अजय सिंह?

"पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान था. उसने करीब 40 हजार रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसे चुकाने को लेकर वो लगातार तनाव में रहता था. कई बार वो खुद अस्पताल में जाकर भर्ती भी हुआ था. उसे अचानक घबराहट होने लगती थी और वो अकेले रहकर गुमसुम हो जाता था."- अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

हर पहलू पर जांच कर रही पुलिस: एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के बाद आरोपी कहां गया? अभी तक पुलिस को घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हंसिया ही मिला है. आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है. तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है.

मनीषा के घर पर रिश्तेदार (फोटो- ETV Bharat)

कई सवाल हो रहे खड़े: विकासनगर में इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक परिवार के भीतर इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे जन्म ले सकती है. एक होनहार छात्रा जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, उसकी जिंदगी इस तरह छीन ली जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था.

घटनास्थल पर पुलिस की टीम (फोटो- ETV Bharat)

फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. यह हत्याकांड न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है. मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और समय रहते इलाज की जरूरत कई चीजें हैं, जिस पर ध्यान देना चाहिए था. अब देखना ये होगा कि पुलिस इस रहस्यमयी हत्याकांड की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है और मनीषा को कब न्याय मिल पाता है.

