भारतीय पैरा शूटिंग: 2015 में महज 3 खिलाड़ी, अब 1100 से अधिक; बेहतर प्रशिक्षण और समर्थन से मिली नई दिशा
यह बदलाव खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यवस्था, संसाधनों और पैरा स्पोर्ट्स को मिल रहे बढ़ते समर्थन को भी सामने लाता है.
Published : September 21, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय पैरा शूटिंग ने पिछले एक दशक में लंबा सफर तय किया है. कभी देश में इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों की संख्या गिनी-चुनी थी, वहीं अब 1100 से ज्यादा पैरा शूटर्स पेशेवर स्तर पर प्रशिक्षण ले रहे हैं. द्रोणाचार्य अवॉर्डी और भारतीय पैरा शूटिंग कोच जय प्रकाश नौटियाल इस बदलाव को भारतीय पैरा स्पोर्ट्स की बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं. उनके मुताबिक बेहतर प्रशिक्षण, बढ़ती जागरूकता और आर्थिक सहयोग ने पैरा शूटिंग को नई दिशा दी है.
जय प्रकाश नौटियाल के अनुसार, जब उन्होंने वर्ष 2015 में पैरा शूटिंग के क्षेत्र में काम शुरू किया, तब देश में महज 3 पैरा शूटर्स थे. 2026 तक यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो चुकी है. उनके मुताबिक यह बदलाव बताता है कि दिव्यांग खिलाड़ियों और उनके परिवारों के बीच पैरा स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ी है.
2015 में सिर्फ 3 खिलाड़ी, अब 1100 से ज्यादा
नौटियाल का कहना है कि दिव्यांगता किसी खिलाड़ी के लिए अंत नहीं है. अगर परिवार का सहयोग और खिलाड़ी के भीतर आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो पैरा शूटिंग के अलावा पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावरलिफ्टिंग जैसे खेलों में भी करियर बनाया जा सकता है. पैरा शूटिंग के विकास में आर्थिक सहयोग भी अहम रहा है. नौटियाल के मुताबिक 2017 में पूरे साल के वर्ल्ड कप आयोजनों के लिए करीब 7 लाख रुपये का बजट मिलता था. अब यह सहायता बढ़कर करीब 5 से 7 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच गई है.
करीब 160 एथलीट्स को सरकारी नौकरियां मिल चुकी
इस बढ़े हुए बजट से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिली है. दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करीब 25 प्रतिभाशाली पैरा शूटर्स प्रशिक्षण ले रहे हैं. पैरा शूटिंग का असर खिलाड़ियों के करियर पर भी पड़ा है. नौटियाल के अनुसार, करीब 160 एथलीट्स को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, जबकि इनमें से 3 खिलाड़ी क्लास-वन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.
जय प्रकाश नौटियाल के मुताबिक आज पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी हासिल करना भी पहले की तुलना में आसान हुआ है. इच्छुक खिलाड़ी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) और अन्य उपलब्ध आधिकारिक माध्यमों से प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और अवसरों की जानकारी ले सकते हैं. 3 खिलाड़ियों से 1100 से अधिक शूटर्स और 7 लाख से 7 करोड़ रुपये तक का सफर भारतीय पैरा शूटिंग में आए बदलाव की कहानी बताता है. यह बदलाव खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यवस्था, संसाधनों और पैरा स्पोर्ट्स को मिल रहे बढ़ते समर्थन को भी सामने लाता है.
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