ETV Bharat / bharat

Exclusive Interview: मेट्रो शहरों से निकलकर अब ' गांव और कस्बों' में क्रांति लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: डॉ. मदन पडाकि

सवाल: आपकी संस्था 'जन AI' यानी जनता के लिए एआई कैसे फायदेमंद हो, इस पर काम कर रही है. तो वह क्या सब काम है? जवाब : 'जन AI' का वही मकसद है कि एआई की शक्ति को हर गाँव, हर घर तक कैसे ले जाया जाए. यह एक कोलैबोरेटिव प्रयास है, जो हेड हेल्ड लाइफ फाउंडेशन की एक पहल है. यहाँ 30 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं. कॉर्पोरेट्स, एनजीओ और सरकारें सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, पहली, जब तक एआई की ताकत एक आम ग्रामीण नागरिक तक नहीं पहुँचती, तब तक यह अधूरा है. दूसरी, हम समाधान कैसे डिज़ाइन करें? दिल्ली में बैठकर यह सोचना कि "ऐसा हो सकता है" या "वैसा हो सकता है" काफी नहीं है. हमें गाँव में जाकर उनकी ज़रूरतें, उनकी आकांक्षाएँ और उनकी आवाज़ सुननी होगी और उसके आधार पर समाधान बनाने होंगे. सवाल : जन AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब : 'जन एआई' के तीन मुख्य उद्देश्य हैं. जमीनी स्तर की आवाज़ सुनना, समाधान प्रदाताओं को जोड़ना और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना. सवाल : आम लोग, जो गाँवों में रहते हैं और जिनका विकसित भारत (2047) के मिशन में बड़ा योगदान है, उनमें से कई अभी साक्षर नहीं हैं। उन तक एआई की उपयोगिता कैसे पहुँचाई जा सकती है? जैसे कि किसान, जिन्हें स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं आता, वे एआई का उपयोग कैसे करेंगे? जवाब : मैं इसके लिए अपनी सहयोगी जातिया यास्मीन ( रायचूर कर्नाटक की टीम मेंबर) को बुलाना चाहूँगा. इन्होंने रायचूर जिले के गाँवों में जाकर एआई के फायदों के बारे में लोगों को समझाया है.

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में डॉ. पडाकि ने एक ऐसी तस्वीर पेश की, जो भारत के ग्रामीण परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकती है. उन्होंने AI को भारत का 'डिजिटल चरखा' बताया है, जो चरखे की ही तरह स्वावलंबन और आर्थिक आजादी का प्रतीक बनेगा. ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में डॉ. मदन पडाकि ने बताया कि कैसे उनका अभियान देश के उन 200 जिलों में गांव और कस्बों तक पहुँचने वाला है, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा से पीछे मान लिया जाता है.

"जैसा कि आपने किसानों की बात की, अब एआई में वॉइस (आवाज़) का विकल्प भी उपलब्ध है. किसान अपनी भाषा में बोलकर एआई से पूछ रहे हैं कि "हम इस सीज़न में क्या उगा सकते हैं?", "कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करें?" या "अपनी फसल को अच्छे मार्केट में कहाँ बेचें?" इतना ही नहीं, महिलाएँ भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं. जिन्हें फोटो लेना या व्हाट्सएप पर भेजना नहीं आता, हम उन्हें सिखा रहे हैं. अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है और कैप्शन लिखने में दिक्कत आ रही है, तो वे वॉइस के ज़रिए अपना संदेश रिकॉर्ड करती हैं और एआई उन्हें कैप्शन लिखकर दे देता है. इस तरह एआई उनके दैनिक कामों को आसान बना रहा है."





सवाल : डॉ. पडाकि, आपने AI को 'डिजिटल चरखा' कहा है. सुनने में यह थोड़ा अलग लगता है, असल में इसका मतलब क्या है?

जवाब : देखिए, जैसे गांधीजी ने चरखे के जरिए हर घर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था, वैसे ही जन AI का मकसद AI को हर ग्रामीण घर, खेत और छोटी दुकान तक पहुँचाना है. यह सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक टूल है जो हमारे किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को 'आर्थिक गरिमा' देगा. यह तकनीक का लोकतंत्रीकरण है.



सवाल : अक्सर तकनीक अंग्रेजी और शहरों तक सिमट जाती है. जन AI इसे गांवों तक कैसे ले जा रहा है?

जवाब : हम 'पेंटागोनल एलायंस' पर काम करते हैं. इसमें सरकार, कॉलेज, स्टार्टअप्स, कंपनियां और सामाजिक संस्थाएं एक साथ आती हैं. हम भाषा की दीवार तोड़ रहे हैं. हम AI को स्थानीय भाषा में और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेश कर रहे हैं. कर्नाटक से लेकर यूपी तक, हम 75,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं. हमारा लक्ष्य एक लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर गांव-गांव तक उन्हें लोगों को पहुंचना है.



सवाल : आपका अगला बड़ा टारगेट क्या है?

जवाब : हमारा विजन बहुत बड़ा है. अगले 3 साल में हम 200 उन जिलों में पहुँचेंगे जो विकास की दौड़ में पीछे हैं. हम वहां 'AI एंबेसडर' और 'AI कैफे' बनाएंगे. हमारा लक्ष्य 5 करोड़ (50 मिलियन) जिंदगियों में बदलाव लाना है. हम चाहते हैं कि गांव का युवा शहर भागने के बजाय अपने जिले में AI स्टार्टअप शुरू करे.



सवाल : जन AI कैसे बदलेगी लोगों की दुनिया?

जवाब : जन AI सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहा, जमीन पर इसके नतीजे दिखने लगे हैं. 50+ जिले, 16 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी में तेजी से विस्तार हो रहा है. ग्राउंड पार्टनरशिप के लोई'हेड हेल्ड हाई' जैसे एनजीओ के साथ मिलकर गांव-गांव ट्रेनिंग जिसमें लोकल सॉल्यूशन मसलन खेती की समस्या हो या छोटे बिजनेस का हिसाब, AI अब स्थानीय भाषा में समाधान देगा.



सवाल : ग्रामीण युवाओं के लिए AI कितना सरल है? क्या वे इसे अपना रहे हैं?

जवाब : बिल्कुल! हमारा काम ही AI को सरल और बोधगम्य बनाना है. हम जिला स्तर पर कार्यशालाएं और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करते हैं. जब एक ग्रामीण युवा यह देखता है कि AI उसके छोटे व्यवसाय या पढ़ाई में कैसे मदद कर सकता है, तो वह इसे बड़ी तेजी से अपनाता है. हम नीतिगत चर्चाओं को मेट्रो शहरों से निकालकर स्थानीय संदर्भों में ले जा रहे हैं.



समावेशी विकास का नया अध्याय जन AI की यह पहल भारत के डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है. समिट में चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि यदि भारत को 2030 तक एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो तकनीक का लाभ केवल बेंगलुरु या गुड़गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए. डॉ. पडाकि ने अंत में कहा,

"जब एक किसान AI का उपयोग करके अपनी फसल की सेहत जान पाएगा या एक ग्रामीण छात्रा अपनी भाषा में जटिल विषयों को समझ सकेगी, तभी सही मायनों में 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार होगा."

भारत मंडपम में गूंजती ये बातें इस बात का प्रमाण हैं कि तकनीक अब केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की वर्तमान हकीकत बनने जा रही है.





यह भी पढ़ें-

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट

AI समिट में उमड़ी भीड़, विजिटर्स बोले- अच्छी पहल, लेकिन एंट्री में लगा समय